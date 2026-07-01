КОЛЛЕГИИ (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ)
КОЛЛЕ́ГИИ (органы управления) - в Российсикой империи в XVIII - начале XIX веках центральные учреждения, основанные на коллегиальном принципе управления.
Постановления в коллегии принимались так называемыми присутствиями (собраниями присутствующих членов, которые состояли из советников и асессоров, возглавлялись президентами и вице-президентами) большинством голосов (в случае разделения голосов поровну президент имел преимущество в один голос) и подписывались всеми участниками обсуждения. За соответствием решений законодательству полагалось надзирать прокурорам (подчинялись генерал-прокурору Сената), в их обязанности входил также контроль за деятельностью учреждения в целом.
Материалы к заседанию присутствующих членов готовили канцелярские служители (письмоводители), они же оформляли принятые в коллегиях решения. Коллежскими канцеляриями руководили секретари, которые докладывали дела (включая изложение законодат. норм по обсуждавшимся вопросам) в присутствиях, следствием чего была их организующая, а зачастую и ведущая роль в порядке заседаний и исходе прений. Для ведения журналов, протоколов, росписей решённых и нерешённых дел в распоряжении секретарей ряда коллегий были протоколисты (нотариусы до 1722 года), для ведения «записных книг входящих и исходящих» - регистраторы, финансовой документации - камериры и бухгалтеры, учёта текущих бумаг - актуариусы, хранения необходимых в дальнейшем материалов - архивариусы, а также переводчики с иностранных языков. Преобладали канцеляристы, подканцеляристы и копиисты, которых по аналогии с подьячими XVI-XVII веков зачастую продолжали называть приказными. В структуру коллегий входили также внеканцелярские служители, а иногда и воинские команды «для караулов и посылок».
Создание коллегий означало введение в России отраслевого принципа управления. Наиболее ранним свидетельством интереса Петра I к реформированию системы приказов и введению вместо них коллегий считается факт подачи ему сочинения английского автора Ф. Ли (1698 год). Систематическая подготовка к основанию коллегий началась в 1700-е годы со сбора сведений о государственных системах Швеции (её «коллегии», наиболее унифицированные и упорядоченные, в итоге были признаны самыми «сходными» к российским реалиям), Дании, германских и других западноевропейских стран. Тогда же отдельные коллежские «обряды» (в первую очередь протоколирование «обще» принимаемых решений и наименование ключевых должностей) стали внедряться в деятельность Ближней канцелярии и органов, ведавших армией, флотом и внешней политикой.
Указами Петра I от 11(22) декабря 1717, 15(26) декабря 1717 и 12(23) декабря 1718 годов образованы Адмиралтейств-коллегия, Берг-мануфактур-коллегия, Военная коллегия, Камер-коллегия, Коллегия иностранных дел, Коммерц-коллегия, Ревизион-коллегия, Штатс-контор-коллегия, Юстиц-коллегия; их штаты были укомплектованы сподвижниками царя и иностранными специалистами. Внутренний строй, принципы работы и делопроизводства коллегий окончательно были закреплены в Генеральном регламенте 1720 года; в нём также определены отрасли коллежского управления - армия, флот, дипломатия, финансы, торговля, промышленность и суд. Однако номенклатура коллегий, соответствовавшая европейским образцам «регулярного государства», сразу же стала пересматриваться под влиянием отечественных реалий.
В 1720 году в связи с включением РПЦ в сферу государственного управления стала создаваться Духовная коллегия, в 1721 году признанная равновеликой Правительствующему Сенату и по аналогии с ним названная Святейшим Правительствующим Синодом. В 1721-1722 годах в Вотчинную коллегию и Малороссийскую коллегию были преобразованы Поместный приказ и Малороссийский приказ. В 1722 году Берг-мануфактур-коллегия разделена на Берг-коллегию (руководила преим. казённой тяжёлой промышленностью, ядром которой было горнорудное дело) и Мануфактур-коллегию (осуществляла надзор за принадлежавшими в основном частным лицам текстильными, бумажными, галантерейными и тому подобными предприятиями). Одновременно из первоначально триединой группы финансовых коллегий (Камер-коллегия, Штатс-контор-коллегия и Ревизион-коллегия) была исключена Ревизион-коллегия, введённая в структуру Сената (до 1725 года). В 1726 году из состава Синода выделена Коллегия экономии синодального правления (смотри в статье Экономии коллегии) для управления доходами с церковных имений. В 1727 году Мануфактур-коллегия стала подразделением Коммерц-коллегии (до 1742 года), а Адмиралтейская коллегия, Военная коллегия и Коллегия иностранных дел получили наименование «первых трёх коллегий» в результате дарования им некоторых привилегий высших учреждений, вскоре практически утраченных.
В дальнейшем реорганизациям (вплоть до упразднения и восстановления на несколько иных основаниях) подвергались и другие коллегии. Однако учреждениям, создаваемым вновь, название «коллегии» присваивалось впредь лишь при наличии исторического прецедента: например, коллегии лифляндских и эстляндских дел (1739-1741/1742 годы), а также Медицинской коллегии (1763-1803/1804 годы) - преемнице Медицинской канцелярии, не получившей при своём основании в 1721 году такого наименования, несмотря на наличие соответствующего проекта. Эта практика означала, что в общественном сознании понятие «коллегия» стало восприниматься как символ незыблемости петровских устоев. В таком значении оно сохранялось до конца столетия, затем перешло в историографию и дало имя всей совокупности государственных учреждений XVIII века.