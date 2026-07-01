КОЛЛЕГИИ (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ)

КОЛЛЕ́ГИИ (органы управления) - в Российсикой им­пе­рии в XVIII - начале XIX веках цен­траль­ные уч­ре­ж­де­ния, ос­но­ван­ные на кол­ле­ги­аль­ном прин­ци­пе управ­ле­ния.

По­ста­нов­ле­ния в коллегии при­ни­ма­лись так называемыми при­сут­ст­вия­ми (со­б­ра­ния­ми при­сут­ст­вую­щих чле­нов, ко­то­рые со­стоя­ли из со­вет­ни­ков и асес­со­ров, воз­глав­ля­лись пре­зи­ден­та­ми и ви­це-пре­зи­ден­та­ми) боль­шин­ст­вом го­ло­сов (в слу­чае раз­де­ле­ния го­ло­сов по­ров­ну пре­зи­дент имел пре­иму­ще­ст­во в один го­лос) и под­пи­сы­ва­лись все­ми уча­ст­ни­ка­ми об­су­ж­де­ния. За со­от­вет­ст­ви­ем ре­ше­ний за­ко­но­да­тель­ст­ву по­ла­га­лось над­зи­рать про­ку­ро­рам (под­чи­ня­лись генерал-про­ку­ро­ру Се­на­та), в их обя­зан­но­сти вхо­дил так­же кон­троль за дея­тель­но­стью уч­ре­ж­де­ния в це­лом.

Ма­те­риа­лы к за­се­да­нию при­сут­ст­вую­щих чле­нов го­то­ви­ли кан­це­ляр­ские слу­жи­те­ли (пись­мо­во­ди­те­ли), они же оформ­ля­ли при­ня­тые в коллегиях ре­ше­ния. Кол­леж­ски­ми кан­це­ля­рия­ми ру­ко­во­ди­ли сек­ре­та­ри, ко­то­рые док­ла­ды­ва­ли де­ла (вклю­чая из­ло­же­ние за­ко­но­дат. норм по об­су­ж­дав­шим­ся во­про­сам) в при­сут­ст­ви­ях, след­ст­ви­ем че­го бы­ла их ор­га­ни­зую­щая, а за­час­тую и ве­ду­щая роль в по­ряд­ке засе­да­ний и ис­хо­де пре­ний. Для ве­де­ния жур­на­лов, про­то­ко­лов, рос­пи­сей ре­шён­ных и не­ре­шён­ных дел в рас­по­ря­же­нии сек­ре­та­рей ря­да коллегий бы­ли про­то­ко­ли­сты (но­та­риу­сы до 1722 года), для ве­де­ния «за­пис­ных книг вхо­дя­щих и ис­хо­дя­щих» - ре­ги­ст­ра­то­ры, фи­нан­со­вой до­ку­мен­та­ции - ка­ме­ри­ры и бух­гал­те­ры, учё­та теку­щих бу­маг - ак­туа­риу­сы, хра­не­ния не­об­хо­ди­мых в даль­ней­шем ма­териа­лов - ар­хи­ва­риу­сы, а так­же пе­ре­во­дчи­ки с иностранных язы­ков. Пре­об­ла­да­ли кан­це­ля­ри­сты, под­кан­це­ля­ри­сты и ко­пии­сты, ко­то­рых по ана­ло­гии с по­дья­чи­ми XVI-XVII веков за­час­тую про­дол­жа­ли на­зы­вать при­каз­ны­ми. В струк­ту­ру коллегий вхо­ди­ли так­же вне­кан­це­ляр­ские слу­жи­те­ли, а ино­гда и во­ин­ские ко­ман­ды «для ка­рау­лов и по­сы­лок».

Соз­да­ние коллегий оз­на­ча­ло вве­де­ние в Рос­сии от­рас­ле­во­го прин­ци­па управ­ле­ния. Наи­бо­лее ран­ним сви­де­тель­ст­вом ин­те­ре­са Пет­ра I к ре­фор­ми­ро­ва­нию сис­те­мы при­ка­зов и вве­де­нию вме­сто них коллегий счи­та­ет­ся факт по­да­чи ему со­чи­не­ния английского ав­то­ра Ф. Ли (1698 год). Сис­те­ма­тическая под­го­тов­ка к ос­но­ва­нию коллегий на­ча­лась в 1700-е годы со сбо­ра све­де­ний о государственных сис­те­мах Шве­ции (её «кол­ле­гии», наи­бо­лее уни­фи­ци­ро­ван­ные и упо­ря­до­чен­ные, в ито­ге бы­ли при­зна­ны са­мы­ми «сход­ны­ми» к российским реа­ли­ям), Да­нии, гер­ман­ских и других западноев­ропейских стран. То­гда же отдельные кол­леж­ские «об­ря­ды» (в пер­вую оче­редь про­то­ко­ли­ро­ва­ние «об­ще» при­ни­мае­мых ре­ше­ний и на­име­но­ва­ние клю­че­вых долж­но­стей) ста­ли вне­дрять­ся в дея­тель­ность Ближ­ней кан­це­ля­рии и ор­га­нов, ве­дав­ших ар­ми­ей, фло­том и внеш­ней по­ли­ти­кой.

Ука­за­ми Пет­ра I от 11(22) декабря 1717, 15(26) декабря 1717 и 12(23) декабря 1718 годов об­ра­зо­ва­ны Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гия , Берг-ма­ну­фак­тур-кол­ле­гия , Во­ен­ная кол­ле­гия, Ка­мер-кол­ле­гия, Кол­ле­гия ино­стран­ных дел, Ком­мерц-кол­ле­гия, Ре­ви­зи­он-кол­ле­гия, Штатс-кон­тор-кол­ле­гия, Юс­тиц-кол­ле­гия; их шта­ты бы­ли уком­плек­то­ва­ны спод­виж­ни­ка­ми ца­ря и иностранными спе­циа­ли­ста­ми. Внутренний строй, прин­ци­пы ра­бо­ты и де­ло­про­из­вод­ст­ва коллегий окон­ча­тель­но бы­ли за­кре­п­ле­ны в Ге­не­раль­ном рег­ла­мен­те 1720 года; в нём так­же оп­ре­де­ле­ны от­рас­ли кол­леж­ско­го управ­ле­ния - ар­мия, флот, ди­пло­ма­тия, фи­нан­сы, тор­гов­ля, промышленность и суд. Од­на­ко но­менк­ла­ту­ра коллегий, со­от­вет­ст­во­вав­шая ев­ропейским об­раз­цам «ре­гу­ляр­но­го го­су­дар­ст­ва», сра­зу же ста­ла пе­ре­смат­ри­вать­ся под влия­ни­ем отечественных реа­лий.

В 1720 году в свя­зи с вклю­че­ни­ем РПЦ в сфе­ру государственного управ­ле­ния ста­ла соз­да­вать­ся Ду­хов­ная кол­ле­гия, в 1721 году при­знан­ная рав­но­ве­ли­кой Пра­ви­тель­ст­вую­ще­му Се­на­ту и по ана­ло­гии с ним на­зван­ная Свя­тейшим Пра­ви­тель­ст­вую­щим Си­но­дом. В 1721-1722 годах в Вот­чин­ную кол­ле­гию и Ма­ло­рос­сий­скую кол­ле­гию бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны По­ме­ст­ный при­каз и Ма­ло­рос­сий­ский при­каз. В 1722 году Берг-ма­ну­фак­тур-кол­ле­гия раз­де­ле­на на Берг-кол­ле­гию (ру­ко­во­ди­ла пре­им. ка­зён­ной тя­жё­лой промышленностью, ядром ко­то­рой бы­ло гор­норуд­ное де­ло) и Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гию (осу­ще­ст­в­ля­ла над­зор за при­над­ле­жав­ши­ми в основном ча­ст­ным ли­цам тек­стиль­ны­ми, бу­маж­ны­ми, га­лан­те­рей­ны­ми и тому подобными пред­при­ятия­ми). Од­но­вре­мен­но из пер­во­на­чаль­но трие­ди­ной груп­пы фи­нан­со­вых коллегий (Ка­мер-кол­ле­гия, Штатс-кон­тор-кол­ле­гия и Ре­ви­зи­он-кол­ле­гия) бы­ла ис­клю­че­на Ре­ви­зи­он-кол­ле­гия, вве­дён­ная в струк­ту­ру Се­на­та (до 1725 года). В 1726 году из со­ста­ва Си­но­да вы­де­ле­на Кол­ле­гия эко­но­мии си­но­даль­но­го прав­ле­ния (смотри в статье Эко­но­мии кол­ле­гии) для управ­ле­ния до­хо­да­ми с цер­ков­ных име­ний. В 1727 году Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гия ста­ла под­раз­де­ле­ни­ем Ком­мерц-кол­ле­гии (до 1742 года), а Ад­ми­рал­тей­ская кол­ле­гия, Во­ен­ная кол­ле­гия и Кол­ле­гия иностранных дел по­лу­чи­ли на­име­но­ва­ние «пер­вых трёх кол­ле­гий» в ре­зуль­та­те да­ро­ва­ния им не­ко­то­рых при­ви­ле­гий выс­ших уч­ре­ж­де­ний, вско­ре прак­ти­че­ски ут­ра­чен­ных.

В даль­ней­шем ре­ор­га­ни­за­ци­ям (вплоть до уп­разд­не­ния и вос­ста­нов­ле­ния на не­сколь­ко иных ос­но­ва­ни­ях) под­вер­га­лись и другие коллегии. Од­на­ко уч­ре­ж­де­ни­ям, соз­да­вае­мым вновь, на­зва­ние «коллегии» при­сваи­ва­лось впредь лишь при на­ли­чии ис­то­рического пре­це­ден­та: например, кол­ле­гии лиф­лянд­ских и эс­т­лянд­ских дел (1739-1741/1742 годы), а так­же Ме­ди­цин­ской кол­ле­гии (1763-1803/1804 годы) - пре­ем­ни­це Медицинской кан­це­ля­рии, не по­лу­чив­шей при сво­ём ос­но­ва­нии в 1721 году та­ко­го на­име­но­ва­ния, не­смот­ря на на­ли­чие со­от­вет­ст­вую­ще­го про­ек­та. Эта прак­ти­ка оз­на­ча­ла, что в об­щественном соз­на­нии по­ня­тие «коллегия» ста­ло вос­при­ни­мать­ся как сим­вол не­зыб­ле­мо­сти пет­ров­ских ус­то­ев. В та­ком зна­че­нии оно со­хра­ня­лось до кон­ца сто­ле­тия, за­тем пе­ре­шло в ис­то­рио­гра­фию и да­ло имя всей со­во­куп­но­сти государственных уч­ре­ж­де­ний XVIII века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)