КОЛИМА
КОЛИМА (Colima) - город на юго-западе Мексики, административный центр штата Колима.
Население 130,3 тысяч человек (2008 год; с пригородами свыше 240 тысяч человек). Расположен в 37 км к югу от вулкана Колима (Фуэго-де-Колима). Железнодорожное и автомобильное сообщение с городами центральной части страны и тихоокеанского побережья Мексики. Аэропорт Мигель-де-ла-Мадрид (обслуживает внутренние рейсы); ближайший международный аэропорт - в Мансанильо.
Основан в 1523 году испанским конкистадором Г. де Сандовалем (с 1527 года на нынешнем месте). Статус города с 1824 года. Сильно пострадал от землетрясений в 1932, 1941, 2003 и 2005 годах. Университет Колима [1940 год; в его структуре - вулканологическая Обсерватория (1994 год), основная задача которой - мониторинг активности вулкана Колима]. Кампус Института технологии и высшего образования Монтеррея. Музеи: археологии, региональной истории, народного искусства, западной культуры и др.; пинакотека.
Большая часть работающих занята в сфере услуг; ведущие сектора - торговля, деловые услуги (включая сбор информации, компьютерную обработку данных и др.) и туризм. Основные объекты туризма - вулкан Колима и окружающие его вулканические ландшафты; городища и шахтные гробницы: Ла-Кампана I - начало XVI века (2 архитектурных комплекса; расцвет в VII-IX веках, в XI-XVI веках город Алмолойян) и Эль-Чаналь (6 архитектурных комплексов, стадион, пирамида с изображениями богов дождя и ветра ацтеков).
Колима - центр крупного сельскохозяйственного района. Традиционно значительная часть промышленных предприятий города специализируются на переработке сельскохозяйственной продукции (производство копры, рисоочистка и др.) и производстве продуктов питания (мясные и овощные консервы, молочные продукты, соки, прохладительные напитки и др.). Предприятия текстильной, деревообрабатывающей промышленности; производство обуви, мыла, мебели.