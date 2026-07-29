КОЛИМА

КОЛИМА (Colima) - го­род на юго-за­па­де Мек­си­ки , административный центр шта­та Ко­ли­ма.

Население 130,3 тысяч человек (2008 год; с при­го­ро­да­ми свыше 240 тысяч человек). Рас­по­ло­жен в 37 км к югу от вул­ка­на Ко­ли­ма (Фу­эго-де-Ко­ли­ма). Железнодорожное и ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми центральной час­ти стра­ны и ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья Мек­си­ки. Аэ­ро­порт Ми­гель-де-ла-Мад­рид (об­слу­жи­ва­ет внутренние рей­сы); бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - в Ман­са­ни­льо.

Ос­но­ван в 1523 году испанским кон­ки­ста­до­ром Г. де Сан­до­ва­лем (с 1527 года на ны­неш­нем ме­сте). Ста­тус го­ро­да с 1824 года. Силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ний в 1932, 1941, 2003 и 2005 годах. Университет Ко­ли­ма [1940 год; в его струк­ту­ре - вул­ка­но­ло­гическая Об­сер­ва­то­рия (1994 год), основная за­да­ча ко­то­рой - мо­нито­ринг ак­тив­но­сти вул­ка­на Ко­ли­ма]. Кам­пус Института тех­но­ло­гии и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния Мон­тер­рея. Му­зеи: ар­хео­ло­гии, ре­гио­наль­ной ис­то­рии, народного искусства, западной куль­ту­ры и др.; пи­на­ко­те­ка.

Боль­шая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг; ве­ду­щие сек­то­ра - тор­гов­ля, де­ло­вые ус­лу­ги (вклю­чая сбор ин­фор­ма­ции, ком­пь­ю­тер­ную об­ра­бот­ку дан­ных и др.) и ту­ризм. Основные объ­ек­ты ту­риз­ма - вул­кан Ко­ли­ма и ок­ру­жаю­щие его вул­ка­нические ланд­шаф­ты; городища и шахтные гробницы: Ла-Кампана I - начало XVI века (2 архитектурных комплекса; рас­цвет в VII-IX веках, в XI-XVI веках город Алмолой­ян) и Эль-Чаналь (6 архитектурных комплек­сов, ста­дион, пирамида с изображения­ми богов дождя и ветра ацтеков).

Колима - центр круп­но­го сельскохозяйственного рай­она. Тра­ди­ци­он­но зна­чительная часть промышленных пред­при­я­тий го­ро­да спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственной про­дук­ции (про­изводство коп­ры, ри­со­очи­ст­ка и др.) и про­изводстве про­дук­тов пи­та­ния (мяс­ные и овощ­ные кон­сер­вы, мо­лоч­ные про­дук­ты, со­ки, про­хла­дительные на­пит­ки и др.). Пред­при­ятия тек­стиль­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности; про­изводство обу­ви, мы­ла, ме­бе­ли.

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