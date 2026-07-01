КОЛХИ

КОЛХИ (греч., ед. ч. Κόλχος) - со­би­ра­тель­ное название древ­них западно-грузинских пле­мён, от­но­сив­ших­ся к мег­ре­ло-чан­ской (зан­ской) груп­пе.

На­се­ля­ли об­шир­ную об­ласть юго-восточного и восточного При­чер­но­мо­рья, по­лу­чив­шую в со­чи­не­ни­ях греческих ис­то­ри­ков название « Кол­хи­да »; со­сед­ние карт­ские (восточно-грузинские) пле­ме­на име­но­ва­ли эту об­ласть Эг­ри­си. Све­де­ния о колхах со­дер­жат­ся в ра­бо­тах ан­тич­ных ис­то­ри­ков Ге­ка­тея Ми­лет­ско­го , Ге­ро­до­та, Ксе­но­фон­та.

Колхи - од­ни из но­си­те­лей кол­хид­ской куль­ту­ры I тысячелетия до нашей эры. В урарт­ских над­пи­сях VIII века до нашей эры упо­ми­на­ет­ся силь­ный пле­мен­ной со­юз Кул­ха (Кол­ха), сло­жив­ший­ся под вла­стью од­но­го «ца­ря». Све­де­ния о нём до­шли до нас так­же в ми­фе об ар­го­нав­тах, со­вер­шив­ших пла­ва­ние за зо­ло­тым ру­ном в стра­ну Эю (Кол­хи­ду).

К началу VI века до нашей эры на тер­ри­то­рии современной Западной Гру­зии сло­жи­лось Кол­хид­ское цар­ст­во (Кол­хи­да).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)