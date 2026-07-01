КОЛХИ
КОЛХИ (греч., ед. ч. Κόλχος) - собирательное название древних западно-грузинских племён, относившихся к мегрело-чанской (занской) группе.
Населяли обширную область юго-восточного и восточного Причерноморья, получившую в сочинениях греческих историков название «Колхида»; соседние картские (восточно-грузинские) племена именовали эту область Эгриси. Сведения о колхах содержатся в работах античных историков Гекатея Милетского, Геродота, Ксенофонта.
Колхи - одни из носителей колхидской культуры I тысячелетия до нашей эры. В урартских надписях VIII века до нашей эры упоминается сильный племенной союз Кулха (Колха), сложившийся под властью одного «царя». Сведения о нём дошли до нас также в мифе об аргонавтах, совершивших плавание за золотым руном в страну Эю (Колхиду).
К началу VI века до нашей эры на территории современной Западной Грузии сложилось Колхидское царство (Колхида).