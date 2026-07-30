КОЛЕССА ФИЛАРЕТ МИХАЙЛОВИЧ
КОЛЕССА ФИЛАРЕТ МИХАЙЛОВИЧ - украинский музыковед-фольклорист, этнограф, композитор, литературовед, академик Академии наук УССР (1929 год).
Музыкальные предметы изучал у А. Брукнера в Вене (1891-1892 годы), классическую и украинскую филологию - в Львовском университете (1892-1896 годы). С 1902 года собирал и систематизировал украинские песни. С 1939 года профессор Львовского университета (руководитель кафедры украинского фольклора и этнографии), с 1940 года одновременно директор Львовского филиала Института искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР и Этнографического музея.
Один из крупнейших исследователей украинского народного песенного фольклора, многие его труды вошли в издания: «Мелодiї українських народних дум» (1969 год), «Музикознавчi працi» (1970 год), «Фольклорiстичнi працi» (1970 год). Ряд работ посвящён творчеству Н.В. Лысенко, И.Я. Франко, Леси Украинки. Автор хоров, обработок народных песен и других музыкальных произведений.