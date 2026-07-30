КОЛЕССА ФИЛАРЕТ МИХАЙЛОВИЧ

КОЛЕССА ФИЛАРЕТ МИХАЙЛОВИЧ - украинский му­зыко­вед- фольк­ло­рист , эт­но­граф, ком­по­зи­тор, ли­те­ра­ту­ро­вед, академик Академии наук УССР (1929 год).

Музыкальные пред­ме­ты изу­чал у А. Брук­не­ра в Ве­не (1891-1892 годы), клас­сическую и украинскую фи­ло­ло­гию - в Львов­ском университете (1892-1896 годы). С 1902 года со­би­рал и сис­те­ма­ти­зи­ро­вал украинские пес­ни. С 1939 года профессор Львов­ско­го университета (ру­ко­во­ди­тель ка­фед­ры украинского фольк­ло­ра и эт­но­гра­фии), с 1940 года од­но­вре­мен­но ди­рек­тор Львов­ско­го фи­лиа­ла Института ис­кус­ст­во­ве­де­ния, фольк­ло­ра и эт­но­гра­фии АН УССР и Эт­но­гра­фического му­зея.

Один из круп­ней­ших ис­сле­до­ва­те­лей украинского народного пе­сен­но­го фольк­ло­ра, мно­гие его тру­ды во­шли в из­да­ния: «Мелодiї ук­раїнських на­род­них дум» (1969 год), «Му­зи­коз­навчi працi» (1970 год), «Фолькло­рiсти­ч­нi працi» (1970 год). Ряд ра­бот по­свя­щён твор­че­ст­ву Н.В. Лы­сен­ко, И.Я. Фран­ко, Ле­си Ук­ра­ин­ки. Ав­тор хо­ров, об­ра­бо­ток народных пе­сен и других музыкальных про­из­ве­де­ний.