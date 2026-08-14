КОЛЕСНИКОВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ

Живописец.

Биография и творчество

Из крестьян, первые уроки живописи получил у приехавших иконописцев. В 1896 г. его рисунки были отмечены на выставке в Нижнем Новгороде, после чего поступил на учебу в одесское художественное училище, которое окончил по первому разряду. В 1903-1909 гг. учился у прославленных русских живописцев того времени в Высшем художественном училище при академии художеств в Санкт-Петербурге. В 1909 г. получил звание художника-живописца первого класса, на средства академии отправился работать в европейские страны (Германия, Франция, Италия). В 1913 г. совершил поездку в Туркестан и Китай. Участвовал во многих международных выставках, где его картины удостаивались не только внимания публики, но и завоевывали призы. В 1914 г. получил звание академика. Во время Первой мировой войны писал картины на военную тему. В период Гражданской войны из Кисловодска через Турцию эмигрировал на Балканы. Жил в Белграде, где оказался востребован. Известность ему принесла персональная выставка, состоявшаяся 23 декабря 1921 г. в третьей белградской гимназии. В это время он работал простым учителем рисования и черчения в Русско-сербской гимназии, но после этого его пригласили в Народный театр для росписи живописного плафона зрительного зала (80 кв. метров) и в югославскую Академию художественного искусства для преподавания. В 1924 г. его наградили орденом Св. Саввы, на следующий год его выставку посещает королевская чета. В 20-е гг. его персональные выставки прошли в Париже, Праге, Брюсселе и Лондоне. Художник пишет много югославских пейзажей, также увлекается иконописью. Расписал храм в монастыре св. Наума, где есть изображение императора Николая II в образе святого. Во время немецкой бомбардировки Белграда, здание Народного театра лежало практически в руинах, работа Колесникова была уничтожена, но после проведенной реставрации 1986 г. живописный плафон уже после смерти художника был восстановлен. В 1948 г. стала проявляться болезнь Паркинсона, Колесников оказался в тяжелом положении и был вынужден привлечь двух местных художников для совместной работы. Похоронен на Новом кладбище в Белграде. Всего по оценкам исследователей, им было создано около 6 тысяч картин, которые представлены в собрании художественных галерей не только Сербии, России и Украины, но и во многих европейских столицах и даже в Нью-Йорке.