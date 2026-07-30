КОЛЁСНАЯ ПОВОЗКА
КОЛЁСНАЯ ПОВОЗКА - транспортное средство, движущееся на колёсах, как правило с помощью тягловых животных.
Колёсная повозка возникла вместе с пашенным земледелием, также использующим тягловых животных. Прообраз колёсной повозки - деревянный помост с подкладывающимися под него катками из брёвен. Тяга осуществлялась быками, запряжёнными с помощью дышла - конструкции типа плужного грядиля с ярмом. Около середины IV тысячелетия до нашей эры (Северная Месопотамия) катки заменяются 2 осями, на обоих концах которых крепятся деревянные дисковые колёса с большими квадратными (для колёс, неподвижно закреплённых на вращающейся оси) или круглыми (для колёс, вращающихся на неподвижно закреплённой или также вращающейся оси) отверстиями. Колёса иногда изготавливались из 3 соединённых шипами или шпонками дубовых брусьев, края которых стёсывались так, что образовывался толстый диск. В III тысячелетии колёсная повозка распространяется в Европе; дисковые колёса находят в памятниках Центральной и Западной Европы с конца III тысячелетия.
Со 2-й половины III тысячелетия до нашей эры в Западной Азии колёсная повозка, помимо сельского хозяйства, стала применяться для торговых перевозок, поездок знати, на охоте, в военном деле (боевая колесница) и др. Кроме быков, в упряжке использовались более быстроходные животные - эквиды (ослы, онагры); одно из изображений такой колесницы - на так называемомо штандарте из Ура. В Маргиане в конце III тысячелетия была известна повозка в упряжке из верблюда (причём, по-видимому, впервые стали применяться оглобли). У скотоводов-кочевников в 3-м тысячелетии распространяется повозка с кузовом (имеющим фургонное перекрытие из войлока), служащая передвижным жилищем. Иногда на повозке устанавливалась палатка, в том числе юрта в собранном виде (В. Рубрук в XIII веке описал у монголов 22-колёсные помосты, запряжённые многими быками, на которых перевозились жилища).
Начало применения в упряжке лошади (начало II тысячелетия до нашей эры) сделало необходимым облегчение и увеличение прочности боевых колесниц. Появляются колёса со спицами, одноосные экипажи. Усовершенствование боевой колесницы привело к резкому увеличению её значения в военном деле. Знаменитые образцы боевых колесниц II тысячелетия до нашей эры происходят из погребений египетских фараонов 18-й династии. В 1-м тысячелетии до нашей эры в Южной Европе боевые колесницы применялись у греков гомеровского периода, этрусков и лигурийцев. В античных армиях они выходят из употребления, тогда как на Востоке бытовали до 1-й половины I тысячелетия нашей эры. У римлян колесницы использовались в культовых процессиях и в триумфах. Популярные в античном мире колесничные состязания были унаследованы Византией и сохранялись в ней до середины XV века. В Центральной Европе в период Гальштатта и Латена 4- или 2-колёсная колесница, запряжённая низкорослыми лошадьми, была престижным видом транспорта и ритуальным экипажем. Во 2-й половине I тысячелетия до нашей эры здесь широко распространились 2-колёсные боевые колесницы.
В 1-м тысячелетии до нашей эры грузовая колёсная повозка снабжается колёсами со спицами, появляется одноконная запряжка в оглобли (с использованием пристяжных лошадей); на Востоке в неё запрягается повозка типа арбы на двух высоких колёсах. С I тысячелетия нашей эры используются лошади-тяжеловозы. В середине I тысячелетия в пределах Римской империи становятся известными вращающийся передок, тормоз и др.
В средневековой Европе боевая колесница выходит из употребления, колёсная повозка используется в обозе, для транспортировки тяжёлого осадного и прочего военного снаряжения. Езда в колёсной повозке перестаёт быть престижной для благородного человека. Колёсный экипаж вновь распространяется среди высших слоёв общества в эпоху Ренессанса. В XVI веке становится модной езда в каретах. В 1662 году во Франции появляются экипажи, служащие для регулярных перевозок пассажиров. Система регулярного почтового и пассажирского сообщения (омнибусов) сформировалась в 1820-е годы.
С промышленным переворотом колёсная повозка постепенно вытесняется новыми видами транспорта - железнодорожным, автомобильным и др.
Иллюстрация:
Колесница, запряжённая эквидами. Фрагмент так называемого штандарта из Ура. Сер. 3-го тыс.до н. э. Британский музей (Лондон). Архив БРЭ.
Глиняная модель крытой повозки из Пантикапея. II–III вв. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.
Хеттский рельеф со сценой охоты на двухколёсной колеснице. 2-я пол. IX в. до н.э. Археологический музей (Анкара). Архив БРЭ.