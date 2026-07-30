КОЛЁСНАЯ ПОВОЗКА

КОЛЁСНАЯ ПОВОЗКА - транс­порт­ное сред­ст­во, дви­жу­щее­ся на ко­лё­сах, как пра­ви­ло с по­мо­щью тяг­ло­вых жи­вот­ных.

Колёсная повозка воз­ник­ла вме­сте с па­шен­ным зем­ле­де­ли­ем, так­же ис­поль­зую­щим тяг­ло­вых жи­вот­ных. Про­об­раз колёсной повозки - де­ревянный по­мост с под­кла­ды­ваю­щи­ми­ся под не­го кат­ка­ми из брё­вен. Тя­га осу­ще­ст­в­ля­лась бы­ка­ми, за­пря­жён­ны­ми с по­мо­щью дыш­ла - кон­ст­рук­ции ти­па плуж­но­го гря­ди­ля с яр­мом. Около середины IV тысячелетия до нашей эры (Северная Ме­со­по­та­мия) кат­ки за­ме­ня­ют­ся 2 ося­ми, на обо­их кон­цах ко­то­рых кре­пят­ся де­ревянные дис­ко­вые ко­лё­са с боль­ши­ми квад­рат­ны­ми (для ко­лёс, не­под­виж­но за­кре­п­лён­ных на вра­щаю­щей­ся оси) или круг­лы­ми (для ко­лёс, вра­щаю­щих­ся на не­под­виж­но за­кре­п­лён­ной или так­же вра­щаю­щей­ся оси) от­вер­стия­ми. Ко­лё­са ино­гда из­го­тав­ли­ва­лись из 3 со­еди­нён­ных ши­па­ми или шпон­ка­ми ду­бо­вых брусь­ев, края ко­то­рых стё­сы­ва­лись так, что об­ра­зо­вы­вал­ся тол­стый диск. В III тысячелетии колёсная повозка рас­про­стра­ня­ет­ся в Ев­ро­пе; дис­ковые колёса на­хо­дят в па­мят­ни­ках Центральной и Западной Ев­ро­пы с конца III тысячелетия.

Со 2-й половины III тысячелетия до нашей эры в Западной Азии колёсная повозка, по­ми­мо сельского хозяйства, стала при­ме­нять­ся для тор­го­вых пе­ре­во­зок, по­ез­док зна­ти, на охоте, в во­енном де­ле (бое­вая ко­лес­ни­ца) и др. Кро­ме бы­ков, в уп­ряж­ке ис­поль­зо­ва­лись бо­лее бы­ст­ро­ход­ные жи­вот­ные - эк­ви­ды (ос­лы, онаг­ры); од­но из изо­бра­же­ний та­кой ко­лес­ни­цы - на так называемомо штан­дар­те из Ура. В Мар­гиа­не в конце III тысячелетия бы­ла из­вест­на по­воз­ка в уп­ряж­ке из верб­лю­да (при­чём, по-ви­ди­мо­му, впер­вые ста­ли при­ме­нять­ся ог­лоб­ли). У ско­то­во­дов-ко­чев­ни­ков в 3-м тысячелетии рас­про­стра­ня­ет­ся по­воз­ка с ку­зо­вом (име­ю­щим фур­гон­ное пе­ре­кры­тие из вой­ло­ка), слу­жа­щая пе­ре­движ­ным жи­ли­щем. Ино­гда на по­воз­ке ус­та­нав­ли­ва­лась па­лат­ка, в том числе юр­та в со­б­ран­ном ви­де (В. Руб­рук в XIII веке опи­сал у мон­го­лов 22-ко­лёс­ные по­мос­ты, за­пря­жён­ные мно­ги­ми бы­ка­ми, на ко­то­рых пе­ре­во­зи­лись жи­ли­ща).

На­ча­ло при­ме­не­ния в уп­ряж­ке ло­ша­ди (начало II тысячелетия до нашей эры) сде­ла­ло не­об­хо­ди­мым об­лег­че­ние и уве­ли­че­ние проч­но­сти бое­вых ко­лес­ниц . По­яв­ля­ют­ся ко­лё­са со спи­ца­ми, од­но­ос­ные эки­па­жи. Усо­вер­шен­ст­во­ва­ние бое­вой ко­лес­ни­цы при­ве­ло к рез­ко­му уве­ли­че­нию её зна­че­ния в во­енном де­ле. Зна­ме­ни­тые об­раз­цы бое­вых ко­лес­ниц II тысячелетия до нашей эры про­ис­хо­дят из по­гре­бе­ний египетских фа­рао­нов 18-й ди­на­стии. В 1-м тысячелетии до нашей эры в Южной Ев­ро­пе бое­вые ко­лес­ни­цы при­ме­ня­лись у гре­ков го­ме­ров­ско­го пе­рио­да, эт­ру­сков и ли­гу­рий­цев . В ан­тич­ных ар­ми­ях они вы­хо­дят из упот­реб­ле­ния, то­гда как на Вос­то­ке бы­то­ва­ли до 1-й половины I тысячелетия нашей эры. У рим­лян ко­лес­ни­цы ис­поль­зо­ва­лись в куль­то­вых про­цес­си­ях и в три­ум­фах. По­пу­ляр­ные в ан­тич­ном ми­ре ко­лес­нич­ные со­стя­за­ния бы­ли унас­ле­до­ва­ны Ви­зан­ти­ей и со­хра­ня­лись в ней до середины XV века. В Центральной Ев­ро­пе в пе­ри­од Галь­штат­та и Ла­те­на 4- или 2-ко­лёс­ная ко­лес­ни­ца, за­пря­жён­ная низ­ко­рос­лы­ми ло­шадь­ми, бы­ла пре­стиж­ным ви­дом транс­пор­та и ри­ту­аль­ным эки­па­жем. Во 2-й половине I тысячелетия до нашей эры здесь ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись 2-ко­лёс­ные бое­вые ко­лес­ни­цы.

В 1-м тысячелетии до нашей эры гру­зо­вая колёсная повозка снаб­жа­ет­ся ко­лё­са­ми со спи­ца­ми, по­яв­ля­ет­ся од­но­кон­ная за­пряж­ка в ог­лоб­ли (с ис­поль­зо­ва­ни­ем при­стяж­ных ло­ша­дей); на Вос­то­ке в неё за­пря­га­ет­ся по­воз­ка ти­па ар­бы на двух вы­со­ких ко­лё­сах. С I тысячелетия нашей эры ис­поль­зу­ют­ся ло­ша­ди-тя­же­ло­во­зы. В середине I тысячелетия в пре­де­лах Римской им­пе­рии ста­но­вят­ся из­вест­ны­ми вра­щаю­щий­ся пе­ре­док, тор­моз и др.

В средневековой Ев­ро­пе бое­вая ко­лес­ни­ца вы­хо­дит из упот­реб­ле­ния, колёсная повозка ис­поль­зу­ет­ся в обо­зе, для транс­пор­ти­ров­ки тя­жё­ло­го осад­но­го и прочего во­енного сна­ряже­ния. Ез­да в колёсной повозке пе­ре­ста­ёт быть пре­стиж­ной для бла­го­род­но­го че­ло­ве­ка. Ко­лёс­ный эки­паж вновь рас­про­стра­ня­ет­ся сре­ди выс­ших сло­ёв об­щест­ва в эпо­ху Ре­нес­сан­са. В XVI веке ста­но­вит­ся мод­ной ез­да в ка­ре­тах. В 1662 году во Фран­ции по­яв­ля­ют­ся эки­па­жи, слу­жа­щие для ре­гу­ляр­ных пе­ре­во­зок пас­са­жи­ров. Сис­те­ма ре­гу­ляр­но­го поч­то­во­го и пас­са­жир­ско­го со­об­ще­ния (ом­ни­бу­сов) сфор­ми­ро­ва­лась в 1820-е годы.

С промышленным пе­ре­во­ро­том колёсная повозка по­сте­пен­но вы­тес­ня­ет­ся но­вы­ми ви­да­ми транс­пор­та - же­лез­но­до­рож­ным, ав­то­мо­биль­ным и др.

Иллюстрация:

Ко­лес­ни­ца, за­пря­жён­ная эк­ви­да­ми. Фрагмент так на­зы­вае­мо­го штан­дар­та из Ура. Сер. 3-го тыс.до н. э. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ.

Гли­ня­ная мо­дель кры­той по­воз­ки из Пан­ти­ка­пея. II–III вв. Ис­то­ри­чес­кий му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

Хетт­ский рель­еф со сце­ной охо­ты на двухколёсной ко­лес­ни­це. 2-я пол. IX в. до н.э. Ар­хео­ло­ги­че­ский му­зей ( Ан­ка­ра ). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)