КОЛЕНЕКО Вадим Александрович

Родился 30.05.1943, г. Каменск-Уральский Свердловской обл. Окончил исторический факультет МГУ в 1970 г.

Кандидатская диссертация .: Социально-политические последствия индустриализации в Квебеке, 1945-1960 (1975).

Докторская диссертация : Конфедерация католических профсоюзов Канады: истоки, становление, эволюция, 1920-1960 (2000).

Работал ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, профессором Канадского научно-образовательного центра «Москва–Квебек» при РГГУ.

Область интересов : История Канады и Квебека, франкоязычных стран и регионов Сев. Америки; русско-канадские отношения до 1917 г.

Сочинения: Квебекская проблема в послевоенной Канаде. М. 1981;

Католический синдикализм в Канаде: теория и практика (1920-1960). М. 2000;

Превратности квебекской политики при двух администрациях Рене Левека, 1976-1985 // Российские исследования по канадской проблематике. Выпуск 2. М., 1998;

В поисках национальных приоритетов: внешняя политика Канады и русско-канадские отношения (70-е – 90-е гг. XX в.) // Размышления о Канаде. Историко-культурологический альманах. Выпуск 2. М., 1999;

От Шатобриана до Маритена: традиции и инновации восприятия Америки во Франции // Американская цивилизация как ист. феномен. Восприятие США в американской, западноевропейской и русской общественной мысли. М. 2001;

«Американские речи» А.И. Солженицына как ист. источник // Американская цивилизация как ист. феномен. Восприятие США в американской, западноевропейской и русской общественной мысли. М., 2001;

Надежды и иллюзии двух сев. цивилизаций: становление русско-канадских отношений, 1900-1917 // Американский ежегодник 2000. М., 2002.

Восприятие Канады в русской периодике с начала XIX в. до 1917 г. // Американская проблематика в периодике XVIII–XX вв. М., 2004.

Французская Канада в прошлом и настоящем : очерки истории Квебека XVII - XX века. М. : Наука, 2006.