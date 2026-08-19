КОЛЕГАЕВ АНДРЕЙ ЛУКИЧ

КОЛЕГАЕВ АНДРЕЙ ЛУКИЧ - российский по­ли­тический дея­тель.

С 1906 года член пар­тии со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров (ПСР), уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке тер­ро­ри­стических ак­тов и ре­во­люционной «экс­про­приа­ций». В 1907 году ис­клю­чён из Харь­ков­ско­го университета. Не­од­но­крат­но­ был аре­сто­ван, в 1909 году вы­слан на 4 го­да за гра­ни­цу, жил в Па­ри­же, вхо­дил в груп­пу со­дей­ст­вия ПСР.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года один из ли­де­ров ле­вых эсе­ров в Ка­за­ни, с мая член Ка­зан­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы, а так­же председатель Ка­зан­ско­го гу­берн­ско­го со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов, ко­то­рый под его ру­ко­во­дством по­ста­но­вил пе­ре­дать ча­ст­но­вла­дельческие име­ния в ве́­де­ние во­ло­ст­ных зе­мель­ных ко­ми­те­тов (тре­бо­ва­ние Временного пра­ви­тель­ст­ва от­ме­нить это по­ста­нов­ле­ние Колегаев вы­пол­нить от­ка­зал­ся). С октября 1917 года член Пет­роградского комитета эсе­ров.

Уча­ст­ник Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в Пет­ро­гра­де, член 2-го Все­российского съез­да со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. На уч­ре­дительном съез­де ле­вых со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии (ПЛСР) из­бран чле­ном её ЦК (но­ябрь/декабрь 1917 года). С 25 ноября 1917 года (8 декабря 1917 года) нар­ком зем­ле­де­лия. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке По­ло­же­ния о зе­мель­ных ко­ми­те­тах [ут­вер­жде­но не позд­нее 12(25) декаря 1917 года] и Ос­нов­но­го за­ко­на о со­циа­ли­за­ции зем­ли [27 января (9 февраля) 1918 года]. Под­дер­жал рос­пуск Уч­ре­дительного со­б­ра­ния (январь 1918 год). Как и другие ле­вые эсе­ры, осу­дил Бре­ст­ский мир 1918 года, од­на­ко счи­тал оши­боч­ным раз­рыв пра­ви­тельственной коа­ли­ции с боль­ше­ви­ка­ми; под­чи­нив­шись ре­ше­нию ЦК ПЛСР, вы­шел из СНК (март 1918 года).

Пред. Пре­зи­диу­ма ис­пол­ко­ма Ка­зан­ско­го гу­берн­ско­го со­ве­та (май - июль 1918 года). Осу­дил ле­вых эсе­ров вос­ста­ние 1918 года. В но­ября 1918 года всту­пил в РКП(б). Начальник снаб­же­ния и член РВС (январь-июнь 1919 года) Южного фрон­та; при осу­ще­ст­в­ле­нии по­ли­ти­ки про­до­вольственной дик­та­ту­ры ру­ко­во­дил дея­тель­но­стью прод­от­ря­дов на Юге Рос­сии. Председатель центрального от­де­ла во­енных за­го­то­вок при ВСНХ (июнь 1919 - январь 1920 годов). За­тем на хо­зяйственной ра­бо­те. В 1936 году аре­сто­ван, об­ви­нён в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти, по при­го­во­ру Во­енной кол­ле­гии Вер­хов­но­го су­да СССР рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1957 году.