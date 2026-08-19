КОЛЕГАЕВ АНДРЕЙ ЛУКИЧ
КОЛЕГАЕВ АНДРЕЙ ЛУКИЧ - российский политический деятель.
С 1906 года член партии социалистов-революционеров (ПСР), участвовал в подготовке террористических актов и революционной «экспроприаций». В 1907 году исключён из Харьковского университета. Неоднократно был арестован, в 1909 году выслан на 4 года за границу, жил в Париже, входил в группу содействия ПСР.
После Февральской революции 1917 года один из лидеров левых эсеров в Казани, с мая член Казанской губернской земской управы, а также председатель Казанского губернского совета крестьянских депутатов, который под его руководством постановил передать частновладельческие имения в ве́дение волостных земельных комитетов (требование Временного правительства отменить это постановление Колегаев выполнить отказался). С октября 1917 года член Петроградского комитета эсеров.
Участник Октябрьской революции 1917 года в Петрограде, член 2-го Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов. На учредительном съезде левых социалистов-революционеров партии (ПЛСР) избран членом её ЦК (ноябрь/декабрь 1917 года). С 25 ноября 1917 года (8 декабря 1917 года) нарком земледелия. Участвовал в разработке Положения о земельных комитетах [утверждено не позднее 12(25) декаря 1917 года] и Основного закона о социализации земли [27 января (9 февраля) 1918 года]. Поддержал роспуск Учредительного собрания (январь 1918 год). Как и другие левые эсеры, осудил Брестский мир 1918 года, однако считал ошибочным разрыв правительственной коалиции с большевиками; подчинившись решению ЦК ПЛСР, вышел из СНК (март 1918 года).
Пред. Президиума исполкома Казанского губернского совета (май - июль 1918 года). Осудил левых эсеров восстание 1918 года. В ноября 1918 года вступил в РКП(б). Начальник снабжения и член РВС (январь-июнь 1919 года) Южного фронта; при осуществлении политики продовольственной диктатуры руководил деятельностью продотрядов на Юге России. Председатель центрального отдела военных заготовок при ВСНХ (июнь 1919 - январь 1920 годов). Затем на хозяйственной работе. В 1936 году арестован, обвинён в антисоветской деятельности, по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.