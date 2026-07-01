КОЛЬЦОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ

КОЛЬЦОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия — Фрид­лянд) - русский пи­са­тель, жур­на­лист.

Брат Б.Е. Ефи­мо­ва . Учил­ся в Пси­хо­нев­ро­ло­гическом институте в Пет­ро­гра­де. На­чал пе­ча­тать­ся с 1916 года. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в Февральской и Октябрьской ре­во­люци­ях 1917 года, ко­то­рые опи­сал в очер­ках «Ок­тябрь» (1919 год), «Фев­раль­ский март» (1922 год). Всту­пил в РКП(б) в 1918 году. Воз­глав­лял груп­пу ки­но­хро­ни­ки Нар­ко­ма­та про­све­ще­ния (1918 год); слу­жил в Крас­ной Ар­мии (1919 год). С 1920 года ра­бо­тал в от­де­ле пе­ча­ти Нар­ко­ма­та иностранных дел, с 1922 года специальный кор­рес­пон­дент газеты «Прав­да». Ре­дак­тор жур­на­лов «Ого­нёк» (с 1923 года), «За ру­бе­жом» (с 1932 года), «Кро­ко­дил» (с 1934 года) и др. В 1936-1937 годах в Ис­па­нии в ка­че­ст­ве кор­рес­пон­ден­та «Прав­ды» и не­глас­но­го по­ли­тического со­вет­ни­ка при рес­пуб­ли­кан­ском пра­ви­тель­ст­ве. В книге «Ис­пан­ский днев­ник» (1938 год) объ­ек­тив­но опи­сал силь­ные и сла­бые сто­ро­ны со­про­тив­ле­ния рес­пуб­ли­кан­цев. Стал про­то­ти­пом Кар­ко­ва в ро­ма­не Э. Хе­мин­гу­эя «По ком зво­нит ко­ло­кол».

Кольцов за­вое­вал из­вест­ность как ав­тор по­ли­тических фель­е­то­нов, са­ти­рических рас­ска­зов, про­блем­ных очер­ков. В фель­е­то­нах на бы­то­вые те­мы кри­ти­ко­вал «пе­ре­жит­ки до­ре­во­лю­ци­он­но­го про­шло­го» («В са­мо­вар­ном ча­ду», 1926 год; «Ус­та­ре­лая же­на», 1927 год; «Пус­ти­те в чай­ную», 1928 год), в са­ти­рических стать­ях - бю­ро­кра­тизм и рав­но­ду­шие чи­нов­ни­ков. В пу­те­вых очер­ках о по­езд­ках по Ев­ро­пе и Аме­ри­ке под­чёр­ки­вал пре­иму­ще­ст­ва советского об­раза жиз­ни («Ле­том в Аме­ри­ке хо­ро­шо», 1925 год; «Два ок­на в Ев­ро­пу», 1930 год; «Чёр­ная до­ли­на», 1932 год, и др.). Ста­тьи Кольцова от­ли­чались от­кро­вен­ной тен­ден­ци­оз­но­стью. Был апо­ло­ге­том боль­ше­ви­ст­ской идео­ло­гии, про­слав­лял В.И. Ле­ни­на (очерк «По­след­ний рейс», 1924 год), спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию куль­та лич­но­сти И.В. Ста­ли­на. Аре­сто­ван 14 декабря 1938 года, осу­ж­дён 1 февраля 1940 года по об­ви­не­нию в ан­ти­со­вет­ской и троц­ки­ст­ской дея­тель­но­сти; рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1954 году.

На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1985.