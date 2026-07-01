КОЛЬЦОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ
КОЛЬЦОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия — Фридлянд) - русский писатель, журналист.
Брат Б.Е. Ефимова. Учился в Психоневрологическом институте в Петрограде. Начал печататься с 1916 года. Принимал активное участие в Февральской и Октябрьской революциях 1917 года, которые описал в очерках «Октябрь» (1919 год), «Февральский март» (1922 год). Вступил в РКП(б) в 1918 году. Возглавлял группу кинохроники Наркомата просвещения (1918 год); служил в Красной Армии (1919 год). С 1920 года работал в отделе печати Наркомата иностранных дел, с 1922 года специальный корреспондент газеты «Правда». Редактор журналов «Огонёк» (с 1923 года), «За рубежом» (с 1932 года), «Крокодил» (с 1934 года) и др. В 1936-1937 годах в Испании в качестве корреспондента «Правды» и негласного политического советника при республиканском правительстве. В книге «Испанский дневник» (1938 год) объективно описал сильные и слабые стороны сопротивления республиканцев. Стал прототипом Каркова в романе Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол».
Кольцов завоевал известность как автор политических фельетонов, сатирических рассказов, проблемных очерков. В фельетонах на бытовые темы критиковал «пережитки дореволюционного прошлого» («В самоварном чаду», 1926 год; «Устарелая жена», 1927 год; «Пустите в чайную», 1928 год), в сатирических статьях - бюрократизм и равнодушие чиновников. В путевых очерках о поездках по Европе и Америке подчёркивал преимущества советского образа жизни («Летом в Америке хорошо», 1925 год; «Два окна в Европу», 1930 год; «Чёрная долина», 1932 год, и др.). Статьи Кольцова отличались откровенной тенденциозностью. Был апологетом большевистской идеологии, прославлял В.И. Ленина (очерк «Последний рейс», 1924 год), способствовал развитию культа личности И.В. Сталина. Арестован 14 декабря 1938 года, осуждён 1 февраля 1940 года по обвинению в антисоветской и троцкистской деятельности; расстрелян. Реабилитирован в 1954 году.
Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Избранное. М., 1985.