КОЛЬБЕРГА ОСАДЫ

КОЛЬБЕРГА ОСАДЫ - по­пыт­ки за­хва­та российскими вой­ска­ми прусской кре­по­сти Коль­берг (ны­не город Ко­лоб­жег , Поль­ша) на по­бе­режье Бал­тий­ско­го моря, удоб­но­го и без­опас­но­го пунк­та скла­ди­ро­ва­ния по­лу­чае­мых с мо­ря при­па­сов, в хо­де Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов.

Пер­вая оса­да

В сентябре/октябре 1758 года российские вой­ска (около 10 тысяч человек) под ко­мандованием генерал-майора И. Пальм­ба­ха по­до­шли к кре­по­сти и оса­ди­ли её. В хо­де оса­ды гар­ни­зон (около 700 человек) Коль­бер­га от­бил несколько атак российских войск, и че­рез 19 суток она бы­ла сня­та.

Вто­рая оса­да

В августе 1760 года Коль­берг был вновь оса­ж­дён российскими вой­ска­ми (около 15 тысяч человек) под ко­мандованием обер-цейхмей­стера И.В. Де­ми­до­ва, ко­то­рых с мо­ря под­дер­жи­ва­ла эс­кад­ра (26 российских ко­раб­лей и несколько шведских ко­раб­лей) адмирала З.Д. Ми­шу­ко­ва. Оса­да ве­лась вя­ло и бы­ла сня­та че­рез 4 не­де­ли, ко­гда на по­мощь осаж­дён­ным при­был прусский кор­пус (около 6 тысяч человек) под ко­мандованием генерала И.П. Вер­не­ра.

Тре­тья оса­да

В на­ча­ле августа 1761 года кре­пость с су­ши бло­ки­ро­вал российский кор­пус (около 22 тысяч человек, 70 ору­дий) генерал-по­ру­чи­ка П.А. Ру­мян­це­ва (смотри Ру­мян­цев-За­ду­най­ский П.А.), а с мо­ря - российская эс­кад­ра (24 ко­раб­ля, 1,3 тысячи ору­дий; 7 тысяч человек де­сан­та) ви­це-адмирала А.И. По­лян­ско­го и от­ряд (9 ко­раб­лей, 438 ору­дий) со­юз­но­го шведского фло­та. Под­сту­пы к Коль­бер­гу (гар­ни­зон 4 тысячи человек, 140 ору­дий) при­кры­вал ук­ре­п­лён­ный ла­герь, в ко­то­ром рас­по­ла­гал­ся 12-ты­сяч­ный прусский кор­пус прин­ца Вюр­тем­берг­ско­го, а пу­ти со­об­ще­ния кре­по­сти с Бер­ли­ном за­щи­ща­ли прусские от­ря­ды чис­лен­но­стью 15-20 тысяч человек. При со­дей­ствии 7-ты­сяч­но­го де­сан­та и под­держ­ке ог­нём ко­ра­бель­ной ар­тил­ле­рии кор­пус Ру­мян­це­ва от­тес­нил вой­ска прин­ца Вюр­тем­берг­ского и в ночь на 4(15) сентября оса­дил Коль­берг. Не­од­но­крат­ные по­пыт­ки прусских войск де­бло­ки­ро­вать кре­пость и снять оса­ду ус­пе­ха не име­ли, и 5(16) декабря гар­ни­зон Коль­бер­га ка­пи­ту­ли­ро­вал.

Кольберга осада в 1761 году - при­мер му­же­ст­ва и ге­ро­из­ма российских войск и вме­сте с тем важ­ная ве­ха в раз­ви­тии во­енного искусства. Здесь П.А. Ру­мян­цев впер­вые при­ме­нил но­вую так­ти­ку - дей­ст­вия войск в ба­таль­он­ных (пол­ко­вых) ко­лон­нах в со­че­та­нии с рас­сып­ным стро­ем стрел­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)