КОЛЬБЕРГА ОСАДЫ
КОЛЬБЕРГА ОСАДЫ - попытки захвата российскими войсками прусской крепости Кольберг (ныне город Колобжег, Польша) на побережье Балтийского моря, удобного и безопасного пункта складирования получаемых с моря припасов, в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов.
Первая осада
В сентябре/октябре 1758 года российские войска (около 10 тысяч человек) под командованием генерал-майора И. Пальмбаха подошли к крепости и осадили её. В ходе осады гарнизон (около 700 человек) Кольберга отбил несколько атак российских войск, и через 19 суток она была снята.
Вторая осада
В августе 1760 года Кольберг был вновь осаждён российскими войсками (около 15 тысяч человек) под командованием обер-цейхмейстера И.В. Демидова, которых с моря поддерживала эскадра (26 российских кораблей и несколько шведских кораблей) адмирала З.Д. Мишукова. Осада велась вяло и была снята через 4 недели, когда на помощь осаждённым прибыл прусский корпус (около 6 тысяч человек) под командованием генерала И.П. Вернера.
Третья осада
В начале августа 1761 года крепость с суши блокировал российский корпус (около 22 тысяч человек, 70 орудий) генерал-поручика П.А. Румянцева (смотри Румянцев-Задунайский П.А.), а с моря - российская эскадра (24 корабля, 1,3 тысячи орудий; 7 тысяч человек десанта) вице-адмирала А.И. Полянского и отряд (9 кораблей, 438 орудий) союзного шведского флота. Подступы к Кольбергу (гарнизон 4 тысячи человек, 140 орудий) прикрывал укреплённый лагерь, в котором располагался 12-тысячный прусский корпус принца Вюртембергского, а пути сообщения крепости с Берлином защищали прусские отряды численностью 15-20 тысяч человек. При содействии 7-тысячного десанта и поддержке огнём корабельной артиллерии корпус Румянцева оттеснил войска принца Вюртембергского и в ночь на 4(15) сентября осадил Кольберг. Неоднократные попытки прусских войск деблокировать крепость и снять осаду успеха не имели, и 5(16) декабря гарнизон Кольберга капитулировал.
Кольберга осада в 1761 году - пример мужества и героизма российских войск и вместе с тем важная веха в развитии военного искусства. Здесь П.А. Румянцев впервые применил новую тактику - действия войск в батальонных (полковых) колоннах в сочетании с рассыпным строем стрелков.