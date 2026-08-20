КОЛАС ЯКУБ

КОЛАС ЯКУБ - псевдоним; настоящее имя и фамилия - Кон­стан­тин Ми­хай­ло­вич Миц­ке­вич. Бе­ло­русский пи­са­тель, об­щественный дея­тель, народный по­эт БССР (1926 год), академик Академии наук БССР (1928 год; с 1929 год ви­це-пре­зи­дент).

Ро­дил­ся в мно­го­дет­ной се­мье лес­ни­ка. В 1892-1894 годах учил­ся в народном училище в селе Ни­ко­ла­ев­щи­на. За­кон­чил Не­свиж­скую учи­тель­скую се­ми­на­рию (1902 год). Ра­бо­тал учи­телем в Пин­ском по­ве­те Мин­ской губернии. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ре­во­люц. дви­же­нии как про­па­ган­дист; в 1906 году за уча­стие в не­ле­галь­ном учи­тель­ском съез­де был ли­шён пра­ва пре­по­да­вать. В 1908-1911 годах на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в Мин­ской тюрь­ме. Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны . В 1918-1921 годах пре­по­да­вал в Кур­ской области. С 1921 года в Мин­ске: ра­бо­тал в Институте бе­ло­русской куль­ту­ры (Ин­бел­культ), пре­по­да­вал в Бе­лорусском пе­да­го­гическом тех­ни­ку­ме. Член ЦК КПБ, депутат ВС БССР (1938-1956 годы), ВС СССР (1946-1956 годы), председатель Бе­ло­рус­ско­го и член Советского ко­ми­те­та за­щи­ты ми­ра.

Пер­вая пуб­ли­ка­ция - стихотворение «Наш род­ной край» («Наш род­ны край») в газете «На­ша до­ля» (1906 год). В 1910 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге из­дан пер­вый сборник сти­хов «Пес­ни скор­би» («Песні жаль­бы», 1910 год), вы­со­ко оце­нён­ный М. Горь­ким . В 1911 году на­чал ра­бо­ту над по­эмой «Но­вая зем­ля» («Но­вая зям­ля», за­кон­че­на в 1923 году) - ши­ро­ким эпическим по­лот­ном, в реа­ли­стических тра­ди­ци­ях вос­соз­даю­щим быт до­ре­во­люционного бе­ло­русского кре­сть­ян­ст­ва; на­ря­ду с по­эмой «Си­мон-му­зы­кант» («Сы­мон-му­зы­ка», 1911-1925 годы) о судь­бе та­лант­ли­во­го ху­дож­ни­ка из на­ро­да яв­ля­ет­ся вер­шин­ным дос­ти­же­ни­ем Коласа-по­эта. В обе­их по­эмах про­яви­лось ха­рак­тер­ное для Коласа со­че­та­ние эпической мас­штаб­но­сти и тон­ко­го ли­риз­ма.

В 1920-1930-х годах Колас мно­го ра­бо­тал как про­за­ик. «По­лес­ские по­вес­ти» («Палес­кія апове­сці») лег­ли в ос­но­ву три­ло­гии «На пе­ре­пу­тье» («На рос­ста­нях», части 1-3, 1923-1954 годы) - од­но­го из са­мых зна­чительных про­из­ве­де­ний бе­ло­русской про­зы. Об­раз главного ге­роя три­ло­гии - учи­те­ля и ре­во­лю­цио­не­ра Ан­д­рея Ло­ба­но­ви­ча - на­де­лён ав­то­био­гра­фическими чер­та­ми. Из­вест­ность по­лу­чи­ли так­же цикл рас­ска­зов «Сказ­ки жиз­ни» («Казкі жыц­ця», 1921 год), по­весть «Тря­си­на» («Дрыг­ва», 1933 год). В про­зе Коласа ощу­ти­мо силь­ное влия­ние про­из­ве­де­ний М. Горь­ко­го. Пе­ре­во­дил на бе­ло­русский язык со­чи­не­ния А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва, Т.Г. Шев­чен­ко, П.Г. Ты­чи­ны, А. Миц­ке­ви­ча. За­ни­мал­ся ак­тив­ной пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­стью. Многие про­из­ве­де­ния Коласа эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны («Пес­ня вес­ны», режиссёр В.Р. Гар­дин, 1929 год, и др.), ста­ли ос­но­вой опер­ных либ­рет­то («В пу­щах По­ле­сья» А.В. Бо­га­ты­рё­ва, 1939 год; «Но­вая зем­ля» Ю.В. Се­ме­ня­ко, 1982 год).

Государственная премия СССР (1946, 1949 годы). На­гра­ж­дён 5 ор­де­на­ми Ле­ни­на, ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни. С 1965 года при­суж­да­ет­ся Государственная премия Бе­ло­рус­сии имени Я. Ко­ла­са. Имя Коласа при­свое­но Ви­теб­ско­му дра­ма­тическому те­ат­ру.

Сочинения:

Збор твораў: Ӱ 14 т. Мiнск, 1972–1978;

Собр. соч.: В 4 т. М., 1982–1983.