КОЛА ДИ РИЕНЦО

КОЛА ДИ РИЕНЦО (Cola di Rienzo, настоящее имя — Ни­ко­ла ди Ло­рен­цо Габ­ри­ни (Ga­brini)) - итальянский по­ли­тический дея­тель, ре­фор­ма­тор.

Сын трак­тир­щи­ка и прач­ки. До 20 лет обу­чал­ся пред­по­ло­жи­тель­но пра­ву в городе Ана­ньи. По воз­вра­ще­нии в Рим ра­бо­тал но­та­риу­сом. Воз­зре­ния Колы ди Риенцо сфор­ми­ро­ва­лись под воз­дей­ст­ви­ем ре­лигиозных идей ран­не­го гу­ма­низ­ма . Ув­ле­кал­ся изу­че­ни­ем римских древ­но­стей, тру­дов ан­тич­ных ис­то­ри­ков, фи­ло­со­фов, по­этов, был хо­ро­шо зна­ком с биб­лей­ски­ми тек­ста­ми и со­чи­не­ния­ми латинских от­цов Церк­ви.

В 1342 году, ве­ро­ят­но, уча­ст­во­вал в ус­та­нов­ле­нии в Ри­ме народного прав­ле­ния; был на­прав­лен к па­пе Кли­мен­ту VI в Авинь­он по­слом от «кон­су­ла це­хов и про­чих по­по­ла­нов» с це­лью убе­дить пон­ти­фи­ка про­вес­ти ре­фор­му ор­га­нов городской вла­сти. В Авинь­о­не по­зна­ко­мил­ся с Ф. Пет­рар­кой, ока­зав­шим ему в даль­ней­шем со­дей­ст­вие в по­лу­че­нии долж­но­сти но­та­риу­са городской па­ла­ты Ри­ма. В 1346 году вы­дви­нул про­грам­му ре­фор­ми­ро­ва­ния управ­ле­ния Ри­мом в ин­те­ре­сах ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния, меч­тая вер­нуть го­ро­ду ве­ли­чие вре­мён рес­пуб­ли­ки.

В мае 1347 года осу­ще­ст­вил государственный пе­ре­во­рот. На об­ще­го­род­ском со­б­ра­нии по­лу­чил зва­ние пра­ви­те­ля го­ро­да, вско­ре ут­вер­ждён­ное па­пой. Пред­при­нял ша­ги, при­зван­ные пре­кра­тить усо­би­цы знат­ных римских ро­дов, упо­ря­до­чил от­прав­ле­ние пра­во­су­дия и сбор на­ло­гов, сфор­ми­ро­вал опол­че­ние по городским ок­ру­гам, ор­га­ни­зо­вал по­мощь ну­ж­даю­щим­ся, на­ла­дил от­но­ше­ния с ме­ст­ным кли­ром, обес­пе­чив со­хран­ность цер­ков­ных вла­де­ний. Ре­фор­мы Колы ди Риенцо бы­ли под­дер­жа­ны де­сят­ка­ми го­ро­дов римской ок­ру­ги, Тос­ка­ны и Лом­бар­дии, при­слав­ши­ми свои де­ле­га­ции в Рим в ию­ле 1347 году. Про­воз­гла­шён­ный 1 августа 1347 года «ры­ца­рем Святого Ду­ха», Кола ди Риенцо по­жа­ло­вал римское гра­ж­дан­ст­во всем жи­те­лям Ита­лии.

По­ли­ти­ка Колы ди Риенцо вы­зва­ла не­до­воль­ст­во римской зна­ти. Оп­по­зи­цию ему воз­гла­ви­ли пред­ста­ви­те­ли ро­да Ко­лон­на, под­няв­шие в но­ябре 1347 года мя­теж, ко­то­рый, од­на­ко, был бы­ст­ро по­дав­лен. 15 декабря 1347 года Кола ди Риенцо, на­пу­ган­ный но­вы­ми вол­не­ния­ми в Ри­ме, ук­рыл­ся в Зам­ке Святого Ан­ге­ла, а за­тем бежал из го­ро­да. В 1350 году он от­пра­вил­ся в Пра­гу, где без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­ру­чить­ся под­держ­кой императора Кар­ла IV . По рас­по­ря­же­нию праж­ско­го ар­хи­епи­ско­па был аре­сто­ван, в 1352 году пре­про­во­ж­дён к па­пе в Авинь­он для раз­би­ра­тель­ст­ва по об­ви­не­нию в ере­си.

До сентября 1353 года на­хо­дил­ся в за­то­че­нии в баш­не пап­ско­го двор­ца. Ос­во­бо­ж­дён с со­гла­сия но­во­го па­пы Ин­но­кен­тия VI и на­зна­чен на долж­ность се­на­то­ра. 1 августа 1354 года Кола во гла­ве на­ня­то­го от­ря­да ры­ца­рей с три­ум­фом всту­пил в Рим. Дес­по­тические ме­то­ды прав­ле­ния Колы ди Риенцо, по­вы­ше­ние кос­вен­ных на­ло­гов (в осо­бен­но­сти на соль и ви­но) ста­ли при­чи­ной вос­ста­ния рим­лян, во вре­мя ко­то­ро­го он был убит.

Сочинения:

Briefwechsel / A cura di K. Burdach, P. Piur. B., 1912–1929. Bd 1–5.