КОЛА ДИ РИЕНЦО
КОЛА ДИ РИЕНЦО (Cola di Rienzo, настоящее имя — Никола ди Лоренцо Габрини (Gabrini)) - итальянский политический деятель, реформатор.
Сын трактирщика и прачки. До 20 лет обучался предположительно праву в городе Ананьи. По возвращении в Рим работал нотариусом. Воззрения Колы ди Риенцо сформировались под воздействием религиозных идей раннего гуманизма. Увлекался изучением римских древностей, трудов античных историков, философов, поэтов, был хорошо знаком с библейскими текстами и сочинениями латинских отцов Церкви.
В 1342 году, вероятно, участвовал в установлении в Риме народного правления; был направлен к папе Клименту VI в Авиньон послом от «консула цехов и прочих пополанов» с целью убедить понтифика провести реформу органов городской власти. В Авиньоне познакомился с Ф. Петраркой, оказавшим ему в дальнейшем содействие в получении должности нотариуса городской палаты Рима. В 1346 году выдвинул программу реформирования управления Римом в интересах широких слоёв населения, мечтая вернуть городу величие времён республики.
В мае 1347 года осуществил государственный переворот. На общегородском собрании получил звание правителя города, вскоре утверждённое папой. Предпринял шаги, призванные прекратить усобицы знатных римских родов, упорядочил отправление правосудия и сбор налогов, сформировал ополчение по городским округам, организовал помощь нуждающимся, наладил отношения с местным клиром, обеспечив сохранность церковных владений. Реформы Колы ди Риенцо были поддержаны десятками городов римской округи, Тосканы и Ломбардии, приславшими свои делегации в Рим в июле 1347 году. Провозглашённый 1 августа 1347 года «рыцарем Святого Духа», Кола ди Риенцо пожаловал римское гражданство всем жителям Италии.
Политика Колы ди Риенцо вызвала недовольство римской знати. Оппозицию ему возглавили представители рода Колонна, поднявшие в ноябре 1347 года мятеж, который, однако, был быстро подавлен. 15 декабря 1347 года Кола ди Риенцо, напуганный новыми волнениями в Риме, укрылся в Замке Святого Ангела, а затем бежал из города. В 1350 году он отправился в Прагу, где безуспешно пытался заручиться поддержкой императора Карла IV. По распоряжению пражского архиепископа был арестован, в 1352 году препровождён к папе в Авиньон для разбирательства по обвинению в ереси.
До сентября 1353 года находился в заточении в башне папского дворца. Освобождён с согласия нового папы Иннокентия VI и назначен на должность сенатора. 1 августа 1354 года Кола во главе нанятого отряда рыцарей с триумфом вступил в Рим. Деспотические методы правления Колы ди Риенцо, повышение косвенных налогов (в особенности на соль и вино) стали причиной восстания римлян, во время которого он был убит.
Сочинения:
Briefwechsel / A cura di K. Burdach, P. Piur. B., 1912–1929. Bd 1–5.