КОКУСИ ТАЙКЭЙ

Кокуси тайкэй (яп. «Собрание [книг] по отечественной истории») — общее название серий комментированных публикаций основных источников по истории Японии VIII—XIX вв.

Впервые под названием «К. т.» было опубликовано 17 томов с текстами VIII—XIII вв. под редакцией японского историка Тагути Укити в 1897—1901, затем под названием «Дзоку кокуси тайкэй» («Продолжение собрания [книг] по отечественной истории») в 1902—1904 вышло еще 15 томов с текстами XIII—XIX вв. В собрание вошли в основном официальные исторические хроники («Нихон сёки», «Сёку Нихонги», «Адзума кагами», «Токугава дзикки»), сборники буддийских рассказов («Кондзяку моногатари», «Удзи сюи моногатари») и наиболее важные частные исторические сочинения («Гукансё», «Оокагами», «Эйга моногатари»). Исправленное и дополненное издание «К. т.» было осуществлено в 1929—1964 под редакцией Куроита Кацуми и Маруяма Дзиро (всего 66 томов). Переиздавалось в 1998 и 2002.

Лит.: Толстогузов А. А. Японская историческая наука. М., 2005.