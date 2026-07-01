КОКОВЦОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
КОКОВЦОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский востоковед-семитолог, академик Петербургской АН (1912 год; с 1925 года - АН СССР).
Основатель отечественной школы гебраистики, один из основателей отечественной школы ассириологии. Дворянин. Окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета (1884 год). Ученик Д.А. Хвольсона, В.Р. Розена. Оставлен при кафедре еврейской, сирийской и халдейской словесности восточного факультета университета. С 1894 года читал здесь лекции, ввёл преподавание аккадского языка; профессор с 1912 года. Работал в университете до начала 1930-х годов; в 1930-х годах продолжал вести преподавательскую работу на дому. Знал все основные семитские языки и их письменность. В Государственной публичной библиотеке продолжил (вслед за А.Я. Гаркави) описание и регистрацию еврейско-арабских рукописей; заведовал отделом еврейских книг (с 1919 года). С 1930 года в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Ученики Коковцова - В.К. Шилейко, А.П. Рифтин, В.В. Струве, Г.В. Церетели.
Работы посвящены семитским языкам и памятникам письменности, эпиграфике, археографии, истории семитских народов и народов эллинистического Востока. Ввёл в науку новые источники. Опубликовал капитальные труды по еврейской и еврейско-арабской филологии: «"Книга сравнения еврейского языка с арабским" Ибрагима (Исаака) Ибн Баруна» (1893 год), «Новые материалы для характеристики Иехуды Хайюджа, Самуила Нагида и некоторых других представителей еврейской филологической науки в X, XI и XII веков» (1916 го) и др.
В области сирологии продолжил работы Д.А. Хвольсона, развил новое направление - изучение сирийских рукописей. Исследовал несторианские надписи из Семиречья, арамейские надписи из Нираба (IX век до нашей эры). Изучил и издал памятник семитской эпиграфики, один из важнейших источников для изучения экономики эллинистического Востока - торговый договор Пальмиры, сирийские надписи на серебряном блюде, найденном в Пермской области (Эрмитаж). Под редакцией Коковцова опубликован русский перевод «Краткого очерка истории сирийской литературы» В. Райта (1902 год). Ряд работ Коковцова посвящён отдельным сирийским рукописям Государственной публичной библиотеки.
Вклад Коковцова в историографию средних веков - образцовое издание «Еврейско-хазарской переписки в X веке» (1932 год).
Как эксперт-гебраист доказал несостоятельность обвинений евреев в ритуальном убийстве на процессе по Бейлиса делу.