КОКОВЦОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

КОКОВЦОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский вос­то­ко­вед-се­ми­то­лог, академик Пе­тербургской АН (1912 год; с 1925 года - АН СССР).

Ос­но­ва­тель отечественной шко­лы геб­раи­сти­ки, один из ос­но­ва­те­лей отечественной шко­лы ас­си­рио­логии . Дво­ря­нин . Окон­чил факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета (1884 год). Уче­ник Д.А. Хволь­со­на, В.Р. Ро­зе­на. Ос­тав­лен при ка­фед­ре еврейской, си­рий­ской и хал­дей­ской сло­вес­но­сти восточного факультета университета. С 1894 года чи­тал здесь лек­ции, ввёл пре­по­да­ва­ние ак­кад­ско­го язы­ка; профессор с 1912 года. Ра­бо­тал в университете до начала 1930-х годов; в 1930-х годах про­дол­жал вес­ти пре­по­да­ва­тель­скую ра­бо­ту на до­му. Знал все ос­нов­ные се­мит­ские язы­ки и их пись­мен­ность. В Государственной пуб­лич­ной библиотеке про­дол­жил (вслед за А.Я. Гар­ка­ви) опи­са­ние и ре­ги­ст­ра­цию еврейско-арабских ру­ко­пи­сей; за­ве­до­вал от­де­лом еврейских книг (с 1919 года). С 1930 года в Ле­нинградском от­де­ле­нии Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР. Уче­ни­ки Коковцова - В.К. Ши­лей­ко, А.П. Риф­тин, В.В. Стру­ве, Г.В. Це­ре­те­ли.

Ра­бо­ты по­свя­ще­ны се­мит­ским язы­кам и па­мят­ни­кам пись­мен­но­сти, эпи­гра­фи­ке, ар­хео­гра­фии, ис­то­рии се­мит­ских на­ро­дов и на­ро­дов эл­ли­ни­стического Вос­то­ка. Ввёл в нау­ку но­вые ис­точ­ни­ки. Опуб­ли­ко­вал ка­пи­таль­ные тру­ды по еврейской и еврейско-арабской фи­ло­ло­гии: «"Кни­га срав­не­ния ев­рей­ско­го язы­ка с араб­ским" Иб­ра­ги­ма (Исаа­ка) Ибн Ба­ру­на» (1893 год), «Но­вые ма­те­риа­лы для ха­рак­те­ри­сти­ки Ие­ху­ды Хай­юд­жа, Са­муи­ла На­ги­да и не­ко­то­рых дру­гих пред­ста­ви­те­лей ев­рей­ской фи­ло­ло­ги­че­ской нау­ки в X, XI и XII веков» (1916 го) и др.

В об­лас­ти си­ро­ло­гии про­дол­жил ра­бо­ты Д.А. Хволь­со­на, раз­вил но­вое на­прав­ле­ние - изу­че­ние сирийских ру­ко­пи­сей. Ис­сле­до­вал не­сто­ри­ан­ские над­пи­си из Се­ми­ре­чья, ара­мей­ские над­пи­си из Ни­ра­ба (IX век до нашей эры). Изу­чил и из­дал па­мят­ник се­мит­ской эпи­гра­фи­ки, один из важ­ней­ших ис­точ­ни­ков для изу­че­ния эко­но­ми­ки эл­ли­ни­стического Вос­то­ка - тор­го­вый до­го­вор Паль­ми­ры, сирийские над­пи­си на се­реб­ря­ном блю­де, най­ден­ном в Перм­ской области (Эр­ми­таж). Под редакцией Коковцова опуб­ли­ко­ван русский перевод «Крат­ко­го очер­ка ис­то­рии си­рий­ской ли­те­ра­ту­ры» В. Рай­та (1902 год). Ряд ра­бот Коковцова по­свя­щён отдельным сирийским ру­ко­пи­сям Государственной пуб­лич­ной биб­лио­те­ки.

Вклад Коковцова в ис­то­рио­гра­фию сред­них ве­ков - об­раз­цо­вое из­да­ние «Ев­рей­ско-ха­зар­ской пе­ре­пис­ки в X веке» (1932 год).

Как экс­перт-геб­ра­ист до­ка­зал не­со­стоя­тель­ность об­ви­не­ний ев­ре­ев в ри­ту­аль­ном убий­ст­ве на про­цес­се по Бей­ли­са де­лу.