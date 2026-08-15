КОКОШИН Андрей Афанасьевич

Родился 26.10.1945, г. Москва. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана в 1969 г.

Кандидатская диссертация , 1973 г. Докторская диссертация , 1982 г.

В 1974—1991 занимал должности младшего научного сотрудника, учёного секретаря, заведующего отделом, заместителя директора Института США и Канады, долгое время возглавлял отдел военно-политических исследований. В 1980-е гг. являлся одним из экспертов, занимавшихся подготовкой договоров по разоружению между США и СССР.

С 2003 декан факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова. научный руководитель Института менеджмента инноваций НИУ "Высшая школа экономики". Академик-секретарь Отделения общественных наук РАН

Государственная деятельность: 1992-1996 гг. — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации.

1996-1997 гг. — статс-секретарь — первый заместитель министра обороны Российской Федерации.

С 28 августа 1997 г. по 3 марта 1998 г. – государственный военный инспектор – секретарь Совета обороны Российской Федерации.

С 3 марта 1998 г. по 10 сентября 1998 г. – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.

С декабря 1999 г. по декабрь 2003 г. – депутат Государственной Думы 3-го созыва, фракция «Отечество – Вся Россия». Заместитель председателя, Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, член-корреспондент РАН.

С декабря 2003 г. по декабрь 2007 г. – Депутат Государственной Думы (4-го созыва), председатель Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

С декабря 2007 г. — Заместитель председателя Франции «Единая Россия»; первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по науке и наукоемким технологиям

Область интересов : Исследование комплекса политических, экон. и технололгических аспектов развития современной системы межд. отношений; сопоставительный анализ положения в ней СССР и США.

Сочинения: Автор и соавтор более 180 научных публикаций, в том числе 28 монографий (из них 8 в соавторстве) по вопросам стратегической стабильности, современной системы международных отношений, по проблемам военно-политической и военной стратегии, по вопросам промышленной политики и др.

Быть России великой державой в XXI веке. М., 1996;

«Проблемы обеспечения стратегической стабильности: Теоретические и прикладные вопросы» (2011),

Ensuring Strategic Stability in the Past and Present. Theoretical and Applied Questions. 2011.

Размышления о Карибском кризисе в контексте проблемы стратегической стабильности. 2012.

О системе неядерного (предъядерного) сдерживания в оборонной политике России. 2012.

Reflections on the Cuban Missile Crisis in the Context of Strategic Stability. 2012.

«Вопросы долгосрочного развития Восточной Сибири и российского Дальнего Востока в контексте глобальной политической и экономической динамики» (2012)

Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной безопасности России и международной безопасности. — М.: Высшая школа экономики, 2013. — 261 с.,