КОКОРИНОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ
КОКОРИНОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ - российский архитектор.
Происходил из духовного сословия (дед был священником, отец служил в Тобольской консистории). Учился у сосланного в Тобольск архитектора И.Я. Бланка, с которым в 1741 году отправился в Москву, продолжил обучение у него же, затем у И.К. Коробова, Д.В. Ухтомского. Занимался реконструкцией городских стен Москвы, участвовал в проектировании Кузнецкого моста и других казённых сооружений, построил усадьбу «Петровско-Разумовское» для графа К.Г. Разумовского (сохранились лишь небольшие части).
Переведённый в Санкт-Петербург, Кокоринов участвовал в достройке парадного дома графа И.И. Шувалова и был привлечён им к педагогической деятельности (с 1758 года) в только что основанной петербургской АХ, был её директором (с 1761 года), профессором (с 1765 года) и ректором (1769-1772 годы). Для великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины II) сделал в 1759 году проект увеселительного загородного дома под Ораниенбаумом, который и построил затем из дерева (сохранились чертежи, здание разрушено в конце XVIII века). Он же разработал (совместно с Ж.Б.М. Валлен-Деламотом) проект здания АХ (построено в 1764-1788 годах) на правом берегу Невы, строительством которого и руководил в 1764-1770 годах.
Принимал также участие в проектировании Большого Гостиного двора на Невском проспекте (1760 год) и парадного дома К.Г. Разумовского на Мойке (1760-1762 годы; оба - в Санкт-Петербурге). Эти здания стали первыми образцами архитектуры раннего классицизма в России. Строительство здания АХ было прервано в 1770 году из-за отсутствия средств и возобновилось в 1776 году, после смерти Кокоринова, по его чертежам и проектной модели, сохранившейся до наших дней. Легенда о самоубийстве Кокоринова - поздняя выдумка. Как педагог Кокоринов способствовал развитию архитектуры классицизма в России; среди его учеников - В.И. Баженов и И.Е. Старов.
Иллюстрации:
А.Ф. Кокоринов, Ж.Б.М. Валлен-Деламот. Здание Академии художеств в Санкт-Петербурге. 1764-1788 годы. Фото В.М. Паппе.