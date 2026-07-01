КОКОРИНОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

КОКОРИНОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор.

Про­ис­хо­дил из ду­хов­но­го со­сло­вия (дед был свя­щен­ни­ком, отец слу­жил в То­боль­ской кон­си­сто­рии ). Учил­ся у со­слан­но­го в То­больск архитектора И.Я. Блан­ка, с ко­то­рым в 1741 году от­пра­вил­ся в Мо­ск­ву, про­дол­жил обу­че­ние у не­го же, за­тем у И.К. Ко­ро­бо­ва, Д.В. Ух­том­ско­го. За­ни­мал­ся ре­кон­ст­рук­ци­ей городских стен Мо­ск­вы , уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии Куз­нец­ко­го мос­та и других ка­зён­ных со­ору­же­ний, по­стро­ил усадь­бу «Пет­ров­ско-Ра­зу­мов­ское» для графа К.Г. Ра­зу­мов­ско­го (со­хра­ни­лись лишь не­боль­шие час­ти).

Пе­ре­ве­дён­ный в Санкт-Пе­тер­бург , Кокоринов уча­ст­во­вал в до­ст­рой­ке па­рад­но­го до­ма графа И.И. Шу­ва­ло­ва и был при­вле­чён им к пе­да­го­гической дея­тель­но­сти (с 1758 года) в толь­ко что ос­но­ван­ной пе­тербургской АХ, был её ди­рек­то­ром (с 1761 года), профессором (с 1765 года) и ре­к­то­ром (1769-1772 годы). Для великой княгини Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны (бу­ду­щей императрицы Ека­те­ри­ны II) сде­лал в 1759 году про­ект уве­се­ли­тель­но­го за­го­род­но­го до­ма под Ора­ни­ен­бау­мом, ко­то­рый и по­стро­ил за­тем из де­ре­ва (со­хра­ни­лись чер­те­жи, зда­ние раз­ру­шено в конце XVIII века). Он же раз­ра­бо­тал (совместно с Ж.Б.М. Вал­лен-Де­ла­мо­том) про­ект зда­ния АХ (по­строе­но в 1764-1788 годах) на пра­вом бе­ре­гу Не­вы, строи­тель­ст­вом ко­то­ро­го и ру­ко­во­дил в 1764-1770 годах.

При­ни­мал так­же уча­стие в про­екти­ро­ва­нии Боль­шо­го Гос­ти­но­го дво­ра на Нев­ском про­спек­те (1760 год) и па­рад­но­го до­ма К.Г. Ра­зу­мов­ско­го на Мой­ке (1760-1762 годы; оба - в Санкт-Пе­тер­бур­ге). Эти зда­ния ста­ли пер­вы­ми об­раз­ца­ми ар­хи­тек­ту­ры ран­не­го клас­си­циз­ма в Рос­сии. Строи­тель­ст­во зда­ния АХ бы­ло пре­рва­но в 1770 году из-за от­сут­ст­вия средств и во­зоб­но­ви­лось в 1776 году, по­сле смер­ти Кокоринова, по его чер­те­жам и про­ект­ной мо­де­ли, со­хра­нив­шей­ся до на­ших дней. Ле­ген­да о са­мо­убий­ст­ве Кокоринова - позд­няя вы­дум­ка. Как пе­да­гог Кокоринов спо­соб­ст­во­вал раз­витию ар­хи­тек­ту­ры клас­си­циз­ма в Рос­сии; сре­ди его уче­ни­ков - В.И. Ба­же­нов и И.Е. Ста­ров.

Иллюстрации:

А.Ф. Ко­ко­ри­нов, Ж.Б.М. Вал­лен-Де­ла­мот. Зда­ние Ака­де­мии ху­до­жеств в Санкт-Пе­тер­бур­ге. 1764-1788 годы. Фото В.М. Паппе.