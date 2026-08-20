КОКОРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОКОРЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - один из крупнейших российский предпринимателей XIX века, коммерции советник (1851 год), общественный деятель, меценат, коллекционер, почетный член Академии художеств (1889).
Купец 1-й гильдии. Из мещан. Старообрядец поморского согласия. В 1836-1841 годах управляющий солеваренным заводом в Солигаличе, затем занимался винными откупами. По инициативе Кокорева система взимания питейного дохода в 1845-1846 годах реформирована министром финансов Ф. П. Вронченко (получила название акцизно-откупного комиссионерства), в результате доходы казны существенно возросли. Пользуясь доверием Министерства финансов, выступал как администратор от казны по делам несостоятельных откупщиков.
Один из учредителей Российского общества пароходства и торговли (1856 год), Закаспийского торгового товарищества (1857 год), Общества Волго-Донской железной дороги (1858 год), Волжско-Каспийского пароходства «Кавказ и Меркурий» (1859 год), общества «Сельский хозяин» (1859 год), Московского купеческого банка (1866 год; первый и крупнейший акционерный коммерческий банк в Москве), Волжско-Камского коммерческого банка (1870 год; один из крупнейших акционерных банков Российской империи; до 1876 года Кокорев возглавлял его правление), Общества Уральской железной дороги (1874 год; совместно с П.И. Губониным), Северного общества страхования и склада товаров с выдачей варрантов (1872 год; в 1879 году реорганизовано в Северное страховое общество). При техническом содействии Д.И. Менделеева организовал первый в Российской империи нефтеперегонный завод (Сураханский) близ Баку (1859 год), в 1874 году совместно с Губониным создал первую акционерную компанию в российской нефтяной промышленности - Бакинское нефтяное общество. Кокорев - главный акционер Северного телеграфного агентства в Санкт-Петербурге (1882 год; одно из первых агентств печати в России).
В 1850-х годах сблизился с московскими славянофилами, участвовал в финансировании выпускавшихся ими журналов «Русская беседа», «Сельское благоустройство», а также газеты «День». На средства Кокорева в 1856 году архитектором Н.В. Никитиным в «русском стиле» построена «Погодинская изба» в саду усадьбы М.П. Погодина в Москве. В 1857 году устроил ряд банкетов-манифестаций, на которых он и множественные общественные деятели выступили с речами в поддержку готовившейся правительством отмены крепостного права. В результате давления московского генерал-губернатора А.А. Закревского очередной банкет был запрещён, с Кокорева взята подписка с обязательством отказаться от «публичных политических собраний или обедов».
Кокорев отстаивал немедленное предоставление крестьянам личной свободы и передачу им в собственность земли, которой они фактически пользовались, за выкуп (с рассрочкой на 37 лет) на общую сумму 1 миллиард рублей (статья «Миллиард в тумане», опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомости», 1859 год, № 5-6). Участвовал в работе Временной комиссии по сбору и распределению добровольных пожертвований в пользу пострадавших от неурожая 1867 год. Жертвовал деньги на деятельность Славянского комитета, в том числе на подготовку к отправке на Балканы военной миссии генерал-майора М.Г. Черняева в период Герцеговинско-боснийского восстания 1875-1878 годов.
Критиковал экономическую политику правительства, его стремление к бюрократической регламентации экономики, привлечение иностранных займов для железнодорожного строительства, отсутствие стабильной денежной системы, развитие хлопчатобумажной промышленности на импортном хлопке в ущерб российскому льняному производству и др. («Экономические провалы по воспоминаниям с 1837 года», 1887 год; переиздано в 2002 году).
С конца 1850-х годов коллекционировал произведения русских и западно-европейских художников. По числу произведений (около 500 к 1863 году) и их художественному достоинству собрание Кокорева приближалось к музейному. В 1862 году Кокорев открыл свою коллекцию для посетителей (здание художественной галереи, построенное Кокоревым, было одним из первых специальных музейных сооружений в Москве). В 1870-е годы из-за финансовых затруднений продал свою коллекцию (166 произведений русских мастеров приобретены Министерством императорского двора и позднее вошли в состав Русского музея; лучшая часть западно-европейского собрания перешла В.П. Боткину). На своей даче в Вышневолоцком уезде Тверской губернии Кокорев создал летний Владимиро-Мариинский приют для малоимущих студентов Академии художеств (1884 год; ныне Дом творчества «Академическая дача» имени И.Е. Репина Союза художников России).
Сочинения:
Взгляд русского на европейскую торговлю. М., 1858;
Воспоминания давнопрошедшего, вызванные показаниями графа Закревского // Русский архив. 1885. Кн. 3, 9–10; Два вечера у графа Д. Н. Блудова. М., 1888.
Иллюстрации:
В.А. Кокорев. Литография В. Тима. 1856. Архив БРЭ.