КОККИНАКИ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

Коккинaки, Владимир Константинович (12[25].06.1904, Новороссийск — 07.01.1985, Москва) — летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза.

В 1921 окончил три класса начальной школы. Работал колхозником на виноградных плантациях, матросом и грузчиком в порту. С 1925 на военной службе. До июля 1927 служил в пехоте. В 1928 окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу Военно-воздушных сил (ВВС), в 1930 — Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. В апреле—декабре 1931 — летчик-инструктор Ленинградской военно-теоретической школы ВВС. С 1932 — командир авиаотряда Научно-исследовательского института ВВС, занимался высотными полетами. С 1935 — летчик-испытатель Научно-исследовательского института ВВС, провел государственные испытания ряда самолетов-истребителей. В 1935—1964 — старший летчик-испытатель Опытного конструкторского бюро (ОКБ) С. В. Ильюшина. 20 апреля 1936 впервые в СССР выполнил петлю Нестерова на двухмоторном самолете. 27—28 июня 1938 совершил беспосадочный перелет по маршруту Москва — Дальний Восток. 28—29 апреля 1939 совершил беспосадочный перелет из Москвы в США. В 1943—1947 — начальник Главной инспекции Наркомата авиационной промышленности, начальник летно-испытательной службы авиационной промышленности. Установил 20 мировых авиационных рекордов. С января 1966 — в запасе. С 1968 — ответственный представитель Генерального конструктора в летно-доводочном комплексе. С 1961 — вице-президент, в 1967—1968 — президент, с декабря 1968 — почетный президент Международной авиационной федерации.

Соч.: Коккинаки В. К. Курс на Восток. М., 1939; Как мы летели. Ростов-на-Дону, 1939.

Лит.: Бронтман Л. Владимир Коккинаки. М., 1939; Люди бессмертного подвига. Кн. 1. М., 1975; Водопьянов М. В. Небо начинается с земли. М., 1976; Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы Северного АО г. Москвы. М., 2003.