КОКИНВАКАСЮ

КОКИНВАКАСЮ, «Ко­кин­сю» (буквально - «Со­б­ра­ние ста­рых и но­вых пя­ти­сти­ший») - ан­то­ло­гия японской по­эзии эпо­хи Хэй­ан.

Соз­да­на около 905 года по при­ка­зу императора Дай­го; от­кры­ла эру так называемых императорских ан­то­ло­гий. Со­ста­ви­те­ли - по­эты Ки­но То­мо­но­ри (скон­чав­ший­ся в пе­ри­од ра­бо­ты над ан­то­ло­ги­ей), Ки­но Цу­раю­ки и Ми­бу­но Та­да­ми­нэ. Сре­ди со­б­ран­ных 1111 по­этических про­из­ве­де­ний большую часть со­став­ля­ют пя­ти­сти­шия тан­ка; вклю­ча­ет так­же 5 пе­сен раз­ме­ра тё­ка (длин­ная пес­ня) и 4 шес­ти­сти­шия сэ­до­ка.

«Кокинсю» со­сто­ит из 20 то­мов-свит­ков; сти­хи раз­де­ле­ны на те­ма­тические руб­ри­ки: «вес­на», «ле­то», «осень», «зи­ма», «рас­ста­ва­ние», «лю­бовь» и т.д. Од­но из двух пре­ди­сло­вий к «Кокинсю», на­пи­сан­ное Ки­но Цу­раю­ки, пред­став­ля­ет со­бой трак­тат по искусству по­эзии, ока­зав­ший влия­ние на все по­сле­дую­щие средневековой по­эти­ки Япо­нии и за­ло­жив­ший ос­но­вы пред­став­ле­ний о «япон­ской пес­не» (в от­ли­чие от при­ня­той при дво­ре по­эзии на клас­сический китайский язык). «Кокинсю» име­ла хо­ж­де­ние во мно­же­ст­ве спи­сков, ста­рей­ший из ко­то­рых от­но­сит­ся к XI веку.

Издания:

Ко­кин­ва­ка­сю. Со­б­ра­ние ста­рых и но­вых пе­сен Япо­нии: В 3 т. / Пер. и ком­мент. А. А. До­ли­на. М., 1995.

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