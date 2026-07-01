КОКИНВАКАСЮ
КОКИНВАКАСЮ, «Кокинсю» (буквально - «Собрание старых и новых пятистиший») - антология японской поэзии эпохи Хэйан.
Создана около 905 года по приказу императора Дайго; открыла эру так называемых императорских антологий. Составители - поэты Кино Томонори (скончавшийся в период работы над антологией), Кино Цураюки и Мибуно Тадаминэ. Среди собранных 1111 поэтических произведений большую часть составляют пятистишия танка; включает также 5 песен размера тёка (длинная песня) и 4 шестистишия сэдока.
«Кокинсю» состоит из 20 томов-свитков; стихи разделены на тематические рубрики: «весна», «лето», «осень», «зима», «расставание», «любовь» и т.д. Одно из двух предисловий к «Кокинсю», написанное Кино Цураюки, представляет собой трактат по искусству поэзии, оказавший влияние на все последующие средневековой поэтики Японии и заложивший основы представлений о «японской песне» (в отличие от принятой при дворе поэзии на классический китайский язык). «Кокинсю» имела хождение во множестве списков, старейший из которых относится к XI веку.
Издания:
Кокинвакасю. Собрание старых и новых песен Японии: В 3 т. / Пер. и коммент. А. А. Долина. М., 1995.