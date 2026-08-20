КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО

КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО - феодальное го­су­дар­ст­во в Средней Азии в XVIII-XIX веках. Центр - город Ко­канд .

Ос­но­ва­но Шах­рук-би­ем около 1710 года как не­боль­шое, но­ми­наль­но за­ви­си­мое от Бу­хар­ско­го эми­ра­та вла­де­ние. К середине XVIII века пол­но­стью обо­со­би­лось от Бу­хары. Наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва дос­тиг­ло при ха­нах Али­ме (1800-1809 годы), Ома­ре (1809-1822 годы) и Му­хам­ме­де-Али (Ма­да­ли, 1822-1842 годы). Ха­ну Али­му уда­лось при­со­еди­нить к вла­де­ни­ям в Фер­ган­ской до­ли­не, дос­тав­шим­ся ему по на­след­ст­ву от от­ца, го­ро­да Таш­кент и Чим­кент (ны­не Шым­кент), при­сыр­дарь­ин­ские оа­зи­сы до города Хаз­рет (ны­не Тур­ке­стан), степ­ные зем­ли пра­во­бе­ре­жья реки Сыр­да­рья и не­ко­то­рые об­лас­ти Се­ми­ре­чья. По Сыр­да­рье и в ря­де других мест на гра­ни­це ко­канд­ские ха­ны по­строи­ли силь­ные кре­по­сти Ак-Ме­четь (ны­не Кы­зы­лор­да), Ау­лие-Ата (ны­не Та­раз), Пиш­пек (ны­не Биш­кек) и др. В го­ды прав­ле­ния ха­на Али­ма К. х. ве­ло вой­ну с Хи­вин­ским хан­ст­вом за по­гра­нич­ные тер­ри­то­рии по Сыр­да­рье и с Бу­хар­ским эми­ра­том за го­ро­да Ура-Тю­бе, Джи­зак, Ка­ра­те­гин и Дар­ваз. Ха­ны Ко­кан­да ока­зы­ва­ли во­енную по­мощь му­суль­ма­нам Восточного Тур­ке­ста­на, вос­ста­вав­шим про­тив вла­сти маньчжурских пра­ви­те­лей, и пре­тен­до­ва­ли на влия­ние в этом ре­гио­не.

Во­енная ор­га­ни­за­ция Кокандского ханства ос­но­вы­ва­лась на опол­че­ни­ях ко­че­вых узбекских пле­мён. В круп­ней­ших го­ро­дах Кокандского ханства бы­ло раз­ви­то кус­тар­но-ре­мес­лен­ное про­изводство, главным образом из­го­тов­ле­ние шёл­ко­вых и хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, ко­то­рые вы­во­зи­лись за пре­де­лы хан­ст­ва. В Фер­ган­ской до­ли­не раз­ви­ва­лось зем­ле­де­лие, строи­лись оро­сительные ка­на­лы. Основными ви­да­ми сельскохозяйственных куль­тур бы­ли хло­пок и рис. В 1839 и 1841-1842 годах бу­хар­ский эмир На­срул­ла от­вое­вал у Кокандского ханства ряд об­лас­тей и го­ро­дов, в ча­ст­но­сти Таш­кент и Ход­жент; в Ко­канд был на­зна­чен бухар­ский на­ме­ст­ник. При­зван­ный фер­ган­ца­ми двою­род­ный брат ха­на Али­ма - Шир-Али-хан (1842-1845 годы) из­гнал бу­хар­ских чи­нов­ни­ков и, от­ра­зив но­вое на­сту­п­ле­ние На­срул­лы, ут­вер­дил­ся в Ко­кан­де, вновь под­чи­нив хан­ст­ву Ход­жент и Таш­кент.

С середины XIX века на­ча­лось за­вое­ва­ние Кокандского ханства Российской им­пе­ри­ей (смотри Ко­канд­ские похо­ды). 17 июня 1865 года русские вой­ска за­ня­ли Таш­кент, 24 марта 1866 года - Ход­жент. В 1873 году в Кокандском ханстве на­ча­лось вос­ста­ние, ко­то­рое пер­во­на­чаль­но бы­ло на­прав­ле­но про­тив ха­на Ху­доя­ра, но по­сте­пен­но при­об­ре­ло ан­ти­рос­сий­ский ха­рак­тер (смотри Ан­ти­ко­канд­ские вос­ста­ния). Оно бы­ло по­дав­ле­но российскими вой­ска­ми к 1876 году, тог­да же Кокандское ханство уп­разд­не­но, а его тер­ри­то­рия вклю­че­на в со­став вновь об­ра­зо­ван­ной Фер­ган­ской об­ла­сти Российской им­пе­рии [Вы­со­чай­шим по­ве­ле­ни­ем императора Алек­санд­ра II от 19 февраля (2 марта) 1876 года].

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)