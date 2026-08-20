КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО
КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО - феодальное государство в Средней Азии в XVIII-XIX веках. Центр - город Коканд.
Основано Шахрук-бием около 1710 года как небольшое, номинально зависимое от Бухарского эмирата владение. К середине XVIII века полностью обособилось от Бухары. Наивысшего могущества достигло при ханах Алиме (1800-1809 годы), Омаре (1809-1822 годы) и Мухаммеде-Али (Мадали, 1822-1842 годы). Хану Алиму удалось присоединить к владениям в Ферганской долине, доставшимся ему по наследству от отца, города Ташкент и Чимкент (ныне Шымкент), присырдарьинские оазисы до города Хазрет (ныне Туркестан), степные земли правобережья реки Сырдарья и некоторые области Семиречья. По Сырдарье и в ряде других мест на границе кокандские ханы построили сильные крепости Ак-Мечеть (ныне Кызылорда), Аулие-Ата (ныне Тараз), Пишпек (ныне Бишкек) и др. В годы правления хана Алима К. х. вело войну с Хивинским ханством за пограничные территории по Сырдарье и с Бухарским эмиратом за города Ура-Тюбе, Джизак, Каратегин и Дарваз. Ханы Коканда оказывали военную помощь мусульманам Восточного Туркестана, восстававшим против власти маньчжурских правителей, и претендовали на влияние в этом регионе.
Военная организация Кокандского ханства основывалась на ополчениях кочевых узбекских племён. В крупнейших городах Кокандского ханства было развито кустарно-ремесленное производство, главным образом изготовление шёлковых и хлопчатобумажных тканей, которые вывозились за пределы ханства. В Ферганской долине развивалось земледелие, строились оросительные каналы. Основными видами сельскохозяйственных культур были хлопок и рис. В 1839 и 1841-1842 годах бухарский эмир Насрулла отвоевал у Кокандского ханства ряд областей и городов, в частности Ташкент и Ходжент; в Коканд был назначен бухарский наместник. Призванный ферганцами двоюродный брат хана Алима - Шир-Али-хан (1842-1845 годы) изгнал бухарских чиновников и, отразив новое наступление Насруллы, утвердился в Коканде, вновь подчинив ханству Ходжент и Ташкент.
С середины XIX века началось завоевание Кокандского ханства Российской империей (смотри Кокандские походы). 17 июня 1865 года русские войска заняли Ташкент, 24 марта 1866 года - Ходжент. В 1873 году в Кокандском ханстве началось восстание, которое первоначально было направлено против хана Худояра, но постепенно приобрело антироссийский характер (смотри Антикокандские восстания). Оно было подавлено российскими войсками к 1876 году, тогда же Кокандское ханство упразднено, а его территория включена в состав вновь образованной Ферганской области Российской империи [Высочайшим повелением императора Александра II от 19 февраля (2 марта) 1876 года].