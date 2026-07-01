КОК ШАРЛЬ ПОЛЬ ДЕ

КОК ШАРЛЬ ПОЛЬ ДЕ - французский пи­са­тель.

По­лу­чил ком­мерческое об­ра­зо­ва­ние, с 1808 года слу­жил в бан­ке. Пер­вый ро­ман де Кока «Ди­тя мо­ей же­ны» («L’enfant de ma femme», 1811 год) не при­нёс ав­то­ру по­пу­ляр­но­сти и стал при­чи­ной его уволь­не­ния со служ­бы.

В даль­ней­шем де Кок - один из са­мых зна­ме­нитых пред­ста­ви­телей мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры ; ав­тор свыше 200 ро­ма­нов, главным образом бы­то- и нра­во­опи­са­тель­но­го ха­рак­те­ра: «Ан­д­ре-са­во­яр» («André le sa­voyard», 1825 год), «Па­риж­ский ци­рюль­ник» («Barbier de Paris», 1826 год), «Мон­фер­ней­ская мо­лоч­ни­ца» («La lai­tière de Montfermeil», 1827 год), «Муж, же­на и лю­бов­ник» («La femme, le mari et l’amant», 1829 год), «Ро­го­но­сец» («Le Co­cu», 1832 год), «Дев­ст­вен­ни­ца из Бель­ви­ля» («La Pu­celle de Belleville», 1834 год) и т.д.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ме­ло­дра­мы, ко­мические опе­ры, во­де­ви­ли, пес­ни [в том числе «Ма­дам Артюр» («Madame Arthur», около 1850 года)], «Ме­муа­ры» («Mémoires», опубликован в 1873 году). Про­из­ве­де­ния де Кока пе­ре­во­ди­лись на русском языке с 1831 года и поль­зо­ва­лись ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью в Рос­сии: В.Г. Бе­лин­ский и Н.А. Не­кра­сов пи­са­ли ре­цен­зии на его ро­ма­ны, Ф.М. Дос­то­ев­ский ис­поль­зо­вал сю­жет ро­ма­на «Муж, же­на и лю­бов­ник» в рас­ска­зе «Веч­ный муж», Л.Н. Тол­стой - сю­жет ро­ма­на «Ро­го­но­сец» в по­ве­сти «Крей­це­ро­ва со­на­та».

Сочинения:

Полное собрание сочинений. СПб., 1900. Т. 1–12.