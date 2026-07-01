КОК ШАРЛЬ ПОЛЬ ДЕ
КОК ШАРЛЬ ПОЛЬ ДЕ - французский писатель.
Получил коммерческое образование, с 1808 года служил в банке. Первый роман де Кока «Дитя моей жены» («L’enfant de ma femme», 1811 год) не принёс автору популярности и стал причиной его увольнения со службы.
В дальнейшем де Кок - один из самых знаменитых представителей массовой литературы; автор свыше 200 романов, главным образом быто- и нравоописательного характера: «Андре-савояр» («André le savoyard», 1825 год), «Парижский цирюльник» («Barbier de Paris», 1826 год), «Монфернейская молочница» («La laitière de Montfermeil», 1827 год), «Муж, жена и любовник» («La femme, le mari et l’amant», 1829 год), «Рогоносец» («Le Cocu», 1832 год), «Девственница из Бельвиля» («La Pucelle de Belleville», 1834 год) и т.д.
Среди других сочинений: мелодрамы, комические оперы, водевили, песни [в том числе «Мадам Артюр» («Madame Arthur», около 1850 года)], «Мемуары» («Mémoires», опубликован в 1873 году). Произведения де Кока переводились на русском языке с 1831 года и пользовались огромной популярностью в России: В.Г. Белинский и Н.А. Некрасов писали рецензии на его романы, Ф.М. Достоевский использовал сюжет романа «Муж, жена и любовник» в рассказе «Вечный муж», Л.Н. Толстой - сюжет романа «Рогоносец» в повести «Крейцерова соната».
Сочинения:
Полное собрание сочинений. СПб., 1900. Т. 1–12.