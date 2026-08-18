КОХИНХИНА

Кохинхина — принятое в европейской историографии наименование Центрального, а затем Южн. Вьетнама.

Этимологически К. восходит к слову «кочин» — искаженному варианту топонима Зяоти (как назывался Сев. Вьетнам в эпоху «Северной зависимости» от Китая, I—X вв.). Во избежание путаницы с г. Кочин, находившимся в Индии, европейцы стали добавлять к нему слово «Китай» (Кочин + Чина = Кохинхина), показывая, что данная местность находится недалеко от Китая.

В словаре католического миссионера Александра де Рода, владения рода Нгуен на территориях современного Центрального Вьетнама обозначались «Кохинхина», т. е. изначально этот термин соответствовал границам княжества Дангчонг середины XVII в.

После французского завоевания Вьетнама в середине XIX в. и создания в 1887 Индокитайского Союза Сев. и Центральный Вьетнам, получившие статус протекторатов, стали именоваться французами Тонкин и Аннам соответственно, в то время как Кохинхиной называли шесть крайних южных провинций страны, а сама она получила статус колонии.

В самом Вьетнаме термин К. никогда не использовали. Для обозначения земель к югу от провинции Биенхоа (примерно 11-я параллель) вплоть до мыса Камау использовалось слово Зядинь (вьет. Gia Đi.nh). В конце XVIII в. эта территория обозначалась термином Намки (вьет. Nam Ky), в современном Вьетнаме ему с 1945 соответствует термин Намбо (вьет. Nam Bô.). Эти земли обладали рядом географических особенностей, отличающих их от остального Вьетнама, а местное вьетнамское население имело определенную социокультурную специфику в сравнении с Центральным и особенно Сев. Вьетнамом. Император Минь Манг (1820—1840) вел политику интеграции южновьетнамского населения в единое государство, однако отличия сохранились и усилились в период колониального господства Франции.

Накануне первой Индокитайской войны (1946—1954) французская колониальная администрация летом 1946 создала на территории Южн. Вьетнама Автономную Республику Кохинхину с целью отделения этой части страны от остального Вьетнама. Республика входила в состав Французского Союза и фактической самостоятельности не имела. В 1948 она вошла в состав созданного по инициативе Франции Государства Вьетнам во главе с бывшим императором страны Бао Даем. После подтверждения суверенитета Демократической Республики Вьетнам (ДРВ)/ Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) над Южн. Вьетнамом эта территория в соответствии с конституцией именуется Намбо.

Лит.: Деопик Д. В. История Вьетнама. Ч. 1. М., 1994; Li Tana. Nguyê˜n Cochinchina: Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. SEAP Publications, 1998; Choi Byung Wook. Southern Vietnam Under the Reign of Minh Mа.ng (1820—1841): Central Policies and Local Response. SEAP Publications, 2004.