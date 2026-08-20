КОДЖОН
КОДЖОН (Кочжон) - правитель Кореи (с 1863 года), император (1897-1907 годы), 26-й монарх династии Ли.
При рождении наречён Ли Джэ Хваном. Вступил на престол в результате усыновления вдовствующей правительницей после смерти её супруга, не имевшего наследников. До достижения совершеннолетия в 1873 году регентом при Коджоне был его отец Ли Ха Ын (известен под титулом тэвонгун), который фактически управлял страной.
Коджон был слабым правителем, и реальная власть в государстве принадлежала соперничавшим придворным группировкам, ориентировавшимся на иностранные державы. Наиболее продолжительной и острой была конфронтация между сторонниками тэвонгуна (консерваторы, прояпонское лобби) и окружением жены Коджона - Мин Мён Сон (реформаторы, прокитайское, а после поражения Китая в китайско-японской войне 1894-1895 годов - пророссийское лобби), закончившаяся в 1895 году убийством Мин Мён Сон сторонниками японцев.
В 1896 году, опасаясь за свою жизнь, Коджон некоторое время укрывался в российской миссии, продолжая управлять страной. В 1897 под давлением Общества независимости (Тоннип хёпхве) принял титул императора. В 1905 году в результате установления над Кореей японского протектората власть Коджона была ограничена. В 1907 под давлением японцев он отрёкся от престола в пользу своего сына Сунджона. С 1910 года и вплоть до своей кончины проживал в Японии. Похороны Коджона дали толчок антиколониальным выступлениям в Корее (смотри Первомартовское народное движение 1919 года). В историю Кореи Коджон вошёл как сторонник умеренных реформ, при котором в 1882 году произошло открытие страны для внешнего мира.