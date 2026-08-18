КОДЕКС ЮСТИНИАНА (Codex Justinianus)

Од­на из со­став­ных час­тей ко­дифи­ка­ции (Corpus juri s civilis), со­став­лен­ной при императоре Юс­ти­ниа­не .

На­ря­ду с Ди­ге­ста­ми и Ин­сти­ту­ци­я­ми К. Ю. пред­став­лял со­бой си­сте­ма­тич. из­ло­же­ние ви­зант. пра­ва. Пер­вое из­да­ние ко­дек­са под­го­тов­ле­но в 528 ко­мис­си­ей из 10 чле­нов, ку­да во­шли юри­сты и са­нов­ни­ки Вост. Рим. им­пе­рии. Оно вклю­ча­ло имп. кон­сти­ту­ции (важ­ней­шие ука­зы) от имп. Ад­риа­на (2 в.) до са­мо­го Юс­ти­ниа­на и от­ра­жа­ло те из­ме­не­ния, ко­то­рые про­изо­шли в рим­ском пра­ве под греч., вост. и хри­сти­ан­ским влия­ни­я­ми, а так­же под влия­ни­ем ра­бот «клас­си­чес­ких» юри­стов. Зна­че­ние имп. за­ко­но­да­тель­ст­ва воз­ро­сло в свя­зи с вос­ста­нов­лени­ем имп. по­ряд­ков в кон. 3 в. За­ко­ны и имп. ука­зы пред­шест­вую­щих ве­ков бы­ли объ­яв­ле­ны «ста­рым» пра­вом (jus vetus), а те­ку­щее имп. за­ко­но­твор­че­ст­во ста­ло име­но­вать­ся тер­ми­ном «за­ко­ны» (leges). Выш­ли из упот­реб­ле­ния имп. кон­сти­ту­ции в ви­де ман­да­тов; пре­об­ла­даю­щей фор­мой об­ще­го имп. ука­за (con­stitutio generalis) ста­ли эдик­ты (edic­tum); ука­зы, да­ро­вав­шие при­ви­ле­гии, ста­ли име­но­вать­ся праг­ма­тич. санк­ция­ми (sanctio pragmatica) и т. д. Поэ­то­му в К. Ю., в от­ли­чие от преж­них со­бра­ний за­ко­нов, в раз­де­ле об ис­точ­ни­ках пра­ва рас­смот­ре­ны и дру­гие, по­ми­мо имп. кон­сти­ту­ций, ис­точ­ни­ки – имп. рес­крип­ты, праг­ма­тич. санк­ции и др. В хо­де по­сле­дую­щей ко­ди­фи­ка­тор­ской ра­бо­ты ряд спор­ных во­про­сов, свя­зан­ных с рас­хож­де­ни­ем во мне­ни­ях ци­ти­руе­мых в су­де «клас­си­чес­ких» юри­стов, был про­яс­нён пу­тём из­да­ния от­дель­ных имп. кон­сти­ту­ций (т. н. Пять­де­сят ре­ше­ний – Quin­quaginta decisiones); для пре­об­ра­зо­ва­ния «ста­ро­го» пра­ва бы­ло из­да­но св. 200 но­вых за­ко­нов, при­чём не­ко­то­рые ин­сти­ту­ты бы­ли уст­ра­не­ны, дру­гие пре­обра­зо­ва­ны. Это сде­ла­ло не­об­хо­ди­мым пе­ре­ра­бот­ку К. Ю., при­ве­де­ние его в со­от­вет­ст­вие с но­вы­ми реа­лия­ми. В 534 бы­ла опуб­ли­ко­ва­на 2-я, ис­прав­лен­ная, ре­дак­ция К. Ю. – Codex repetitae praelec­lionis. Вклю­ча­ет 4652 от­рыв­ка из имп. кон­сти­ту­ций. Со­сто­ит из 12 книг, из­лагаю­щих: цер­ков­ное пра­во и обя­зан­но­сти гос. слу­жа­щих (кн. 1); ча­ст­ное пра­во – иму­ще­ст­вен­ные и про­чие от­но­ше­ния (кни­ги 2–8); уго­лов­ное пра­во (кн. 9); ад­ми­ни­ст­ра­тив­ное и фи­нан­со­вое пра­во (кни­ги 10–12). Кни­ги рас­па­да­ют­ся на ти­ту­лы, ти­ту­лы – на отд. имп. по­ста­нов­ле­ния (leges или consti­tu­tio­nes), рас­по­ло­жен­ные в хро­но­ло­гич. по­ряд­ке. С при­ня­ти­ем К. Ю. бы­ло за­пре­ще­но ссы­лать­ся на ста­рые за­ко­ны, ко­то­рые в не­го не вош­ли, под уг­ро­зой быть об­ви­нён­ным в фаль­си­фи­ка­ции. Ко­декс был ут­верж­дён имп. под­пи­сью, с не­го бы­ли сня­ты ко­пии и ра­зо­сла­ны су­дьям ев­ропейских, ази­ат­ских, а впо­след­ст­вии и аф­ри­кан­ских про­вин­ций .

Исторические источники:

Ко­декс Юс­ти­ниа­на // Ан­то­ло­гия ми­ро­вой пра­во­вой мы­сли. М., 1999. Т. 1.

Автор: В. Г. Граф­ский.

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