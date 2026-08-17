КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КоАП РФ) - систематизированный законодательный акт, устанавливающий общие положения в сфере законодательства об административных правонарушениях; перечень видов административных наказаний и правил их применения; административную ответственность по вопросам, имеющим федеральное значение; административную юрисдикцию; порядок исполнения постановлений о назначении административных наказаний.
Принят 30 декабря 2001 года. Включает 5 разделов, 32 главы. Раздел 1 определяет общие положения: задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях, понятия административного правонарушения и административной ответственности; устанавливает виды административных наказаний и порядок их назначения.
Раздел 2 (Особенная часть) определяет административное правонарушения в различных областях (например, в области охраны собственности - самовольное занятие земельного, лесного участка, пользование недрами без лицензии, мелкое хищение и др.; в области дорожного движения - нарушение правил движения, превышение скорости и др.; в области воинского учёта и т. д.).
Раздел 3 устанавливает полномочия судей, органов исполнительной власти и их должностных лиц по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
Раздел 4 регламентирует производство по делам об административных правонарушениях (участники процесса, их права и обязанности, общие положения о доказательствах по делу, применение обеспечительных мер - административного задержания, привода, доставления физического лица, досмотра транспортных средств и др., а также отдельные стадии - возбуждение, рассмотрение, пересмотр дел об административных правонарушениях).
Раздел 5 регулирует процесс исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях (вступление постановления в силу, обращение к исполнению, отсрочка и рассрочка исполнения, приостановление и прекращение исполнения, а также исполнение отдельных видов административных наказаний - штрафа, лишения специального права, административного ареста и т.д.).