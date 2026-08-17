КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРА­ВОНАРУШЕНИЯХ (Ко­АП РФ) - сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ный за­ко­но­дательный акт, ус­та­нав­ли­ваю­щий об­щие по­ло­же­ния в сфе­ре за­ко­но­да­тель­ст­ва об административных пра­во­на­ру­ше­ни­ях ; пе­ре­чень ви­дов административных на­ка­за­ний и пра­вил их при­ме­не­ния; ад­ми­ни­ст­ра­тив­ную от­вет­ст­вен­ность по во­про­сам, имею­щим фе­де­раль­ное зна­че­ние; ад­мини­ст­ра­тив­ную юрис­дик­цию; по­ря­док ис­пол­не­ния по­ста­нов­ле­ний о на­зна­че­нии административных на­ка­за­ний.

При­нят 30 декабря 2001 года. Вклю­ча­ет 5 раз­де­лов, 32 гла­вы. Раз­дел 1 оп­ре­де­ля­ет об­щие по­ло­же­ния: за­да­чи и прин­ци­пы за­ко­но­да­тель­ст­ва об административных пра­во­на­ру­ше­ни­ях, по­ня­тия административного пра­во­на­ру­ше­ния и административной от­вет­ст­вен­но­сти; ус­та­нав­ли­ва­ет ви­ды административных на­ка­за­ний и по­ря­док их на­зна­че­ния.

Раз­дел 2 (Осо­бен­ная часть) оп­ре­де­ля­ет административное пра­во­на­ру­ше­ния в различных об­лас­тях (например, в об­лас­ти ох­раны соб­ст­вен­но­сти - са­мо­воль­ное за­ня­тие зе­мель­но­го, лес­но­го уча­ст­ка, поль­зо­ва­ние не­дра­ми без ли­цен­зии, мел­кое хи­ще­ние и др.; в об­лас­ти до­рож­но­го дви­же­ния - на­ру­ше­ние пра­вил дви­же­ния, пре­вы­ше­ние ско­ро­сти и др.; в об­лас­ти во­ин­ско­го учё­та и т. д.).

Раз­дел 3 ус­та­нав­ли­ва­ет пол­но­мо­чия су­дей, ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти и их долж­но­ст­ных лиц по рас­смот­ре­нию дел об административных пра­во­на­ру­ше­ни­ях.

Раз­дел 4 рег­ла­мен­ти­ру­ет про­из­вод­ст­во по де­лам об административных пра­во­на­ру­ше­ни­ях (уча­ст­ни­ки про­цес­са, их пра­ва и обя­зан­но­сти, об­щие по­ло­же­ния о до­ка­за­тель­ст­вах по де­лу, при­ме­не­ние обес­пе­чи­тель­ных мер - административного за­дер­жа­ния, при­во­да, дос­тав­ле­ния фи­зического ли­ца, дос­мот­ра транс­порт­ных средств и др., а так­же отдельные ста­дии - воз­бу­ж­де­ние, рас­смот­ре­ние, пе­ре­смотр дел об административных пра­во­на­ру­ше­ни­ях).

Раз­дел 5 ре­гу­ли­ру­ет про­цесс ис­пол­не­ния по­ста­нов­ле­ний по де­лам об административных пра­во­на­ру­ше­ни­ях (всту­п­ле­ние по­ста­нов­ле­ния в си­лу, об­ра­ще­ние к ис­пол­не­нию, от­сроч­ка и рас­сроч­ка ис­пол­не­ния, при­ос­та­нов­ле­ние и пре­кра­ще­ние ис­пол­не­ния, а так­же ис­пол­не­ние отдельных ви­дов административных на­ка­за­ний - штра­фа, ли­ше­ния спе­ци­аль­но­го пра­ва, административного аре­ста и т.д.).

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