КОДЕКС ДИНАСТИИ ТАН

КОДЕКС ДИНАСТИИ ТАН (Танский кодекс; кит. 唐律疏議 - «Тан люй шу и» - «Уголовные установления Тан с разъяснениями») - китайский уголовный кодекс 653 года, принадлежит пока к мало исследованным в отечественной синологии правовым памятником средневекового Китая эпохи династии ТАН (618-690).

Составлен из 12 разделов - 30 цзюаней, которые содержат 502 статьи. Он был создан в 624 году, изменен в 627 и 637 годах, и увеличен за счет комментариев в 653 году.

Представляет собой собрание уголовных установлений танского правительства, которые должны были устрашать потенциальных преступников неотвратимостью заблаговременно предусмотренного наказания. Эти уголовные установления использовались государственной администрацией различных уровней для вразумления населения и наказания преступников. В силу того, что некие действия физически могли быть совершены, но морально не могли быть одобрены, то есть рассматривались как вероятные, но непозволительные, за каждым из них были заранее закреплены наказания той или иной строгости.

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