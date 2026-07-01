КОЦИТ, КОКИТ, (др.-греч. Κωκυτός, лат. Cocytus)

Река в подземном царстве.

Коцит занимает важное место в топографии Аида, вместе с четырьмя другими реками царства мертвых – Летой , Стиксом , Ахероном, Пирифлегетоном . Античные авторы (Гомер, Эсхил, Платон, Цицерон, Вергилий и др.) часто упоминают Коцит среди других рек Аида в связи с обозначением или описанием подземного мира. У Гомера Коцит является притоком Стикса, Коцит, так же как и Перифлегетоном, впадает в Ахерон (Od., X, 513-515). У Платона Коцит и Пирифлегетон несут свои воды в Тартар, в бездну которого стекают все реки (Phaed, 113 b-c). Вергилий говорит, что Коцит принимает в себя воды Ахерона, и воды этих подземных рек стережет Харон, а водами Коцита клянутся боги (Aen., VI, 132; 295-299; 323-326).

Когда души умерших пили из этой реки, то окончательно понимали, что их земная жизнь окончена, поэтому печалились и плакали; Коцит (ср. др.-греч. κωκύω «выть», «плакать») считали «рекой плача». Коцит – одна из рек Ада в «Божественной комедии» Данте .

Иллюстрация :

Коцит. Иллюстрация Г. Доре к «Божественной комедии» Данте. 1861-1868.

Автор статьи: О.В. Кулишова