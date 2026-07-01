КОЧУБИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Кочубинский, Александр Александрович (22.10[04.11].1845, Кишинев — 13[26].05.1907, Одесса) — российский историк, филолог, археолог.

Из семьи бессарабского священника. Окончил гимназию при Ришельевском лицее (Одесса), историко-филологический факультет Московского университета (1863—1867). Ученик Н. А. Попова . В 1867—1869 — учитель гимназий во Владимире и Одессе. В 1869—1870 изучал организации средних школ в Германии и Австрии. С 1871 преподавал в Новороссийском университете; в 1873 защитил магистерскую диссертацию «Братья Подобои и чешские католики в XVII в.»). В 1874—1876 неоднократно посещал славянские страны с научными целями. В 1778 защитил докторскую диссертацию «К вопросу о взаимных отношениях славянских наречий», ординарный профессор Новороссийского университета по кафедре славянской филологии. В 1896—1900 — председатель историко-филологического общества при Новороссийском университете, член Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва), Московского археологического общества, Ученого общества в Константинополе, Чешского королевского общества наук. Награжден Макариевской премией (1890) за сочинение «Начальные годы русского славяноведения». Считал, что католицизм враждебен славянству и России. Но не поддерживал славянофильской идеи о необходимости активного распространения русского языка и православия.

Лит.: Липниченко А. И. Александр Александрович Кочубинский. Одесса, 1916.