КОЧЕВОЙ ФЕОДАЛИЗМ

Кочевой феодализм — советская марксистская теория, согласно которой кочевые народы проходили через стадию развития феодализма , но с определенными особенностями.

Эта теория была выдвинута в 1934 одновременно несколькими исследователями. Согласно Б. Я. Владимирцову, основой «К. ф.» являлась власть ханов над скотоводами. По мнению С. П. Толстова, феодализм возникал за счет отдачи беднякам скота на выпас («саун»). Н. Н. Козьмин считал, что феодализм не отличался в степных и земледельческих обществах и был основан на собственности на землю. Постепенно это мнение утвердилось, а термин «К. ф.» сменил другой — «патриархально-феодальные отношения».

В начале 1950-х С. Е. Толыбеков и В. Ф. Шахматов выступили с ревизионистским мнением, согласно которому основой феодализма у номадов являлась частная собственность на скот. Их оппоненты (С. З. Зиманов, И. Я. Златкин, С. И. Ильясов, Л. П. Потапов и др.) отстаивали ортодоксальную позицию, в соответствии с которой базисом «К. ф.» являлась собственность на землю. Бурные дебаты прошли на Ташкентской научной сессии Академии наук СССР и академий наук республик Средней Азии и Казахстана в 1954, дискуссия также нашла отражение на страницах журнала «Вопросы истории» в 1954—1956 и в монографиях ее участников. Важный вклад в изучение вопроса внесли раскопки С. В. Киселева на территории Монголии ( Каракорум ) и Забайкалья ( Хирхиринское городище , Кондуйский городок), которые показали, что в империях кочевников существовали города.

С течением времени сформировались несколько разных точек зрения на природу феодализма у номадов: ортодоксальный вариант теории «К. ф.» с главенством собственности на землю (И. Я. Златкин, М. Х. Маннай-Оол, Л. П. Потапов и др.); «саунная» версия (А. В. Даньшин, К. И. Петров, Ф. Я. Полянский и др.); признание власти над номадами как основы феодализма (Н. Ц. Мункуев, А. В. Попов, В. С. Таскин, Г. А. Федоров-Давыдов и др.); мнение о неразделенной собственности на землю и скот (Ш. Нацагдорж и другие монгольские ученые); становление феодализма в ходе седентеризации (перехода к оседлому хозяйству) «от кочевий к городам» (С. А. Плетнева).

С началом «оттепели» появились работы, в которых отвергался феодальный характер кочевых обществ. Особый вклад в критику теории «К. ф.» внес Г. Е. Марков. Постепенно получили признание иные точки зрения на характер социального строя номадов, который определяли как предклассовое общество (С. И. Вайнштейн, К. П. Калиновская, Г. Е. Марков и др.); раннее государство у номадов (Е. П. Бунятян, С. Г. Кляшторный, Е. И. Кычанов; А. И. Мартынов, А. И. Першиц, А. М. Хазанов, и другие); особый номадный (П. Бонт, Г. Е. Марков, Н. Э. Масанов) или экзополитарный, т. е. включающий в себя компенсацию недостатка внутренних экономических ресурсов кочевых обществ за счет внешней эксплуатации земледельческих обществ (Н. Н. Крадин), способ производства у кочевников. После 1991 кочевниковедение обогатилось новыми идеями (неэволюционистские теории «вождества» и «раннего государства», историческая антропология, мир-системный анализ, цивилизационный подход). В результате появились иные подходы к определению социального устройства кочевых обществ — концепция «суперсложного вождества», номадного государства, кочевой цивилизации и дре.

Лит.: Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934; Крадин Н. Н. Кочевые общества. Владивосток, 1992; Марков Г. Е. Кочевники Азии. М., 1976; Материалы объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. Ташкент, 1955.