КОЧАР ЕРВАНД СЕМЁНОВИЧ

КОЧАР ЕРВАНД СЕМЁНОВИЧ - армянский живописец , график, скульптор.

Народный художник СССР (1976). Учил­ся в тиф­лис­ской Шко­ле жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (1915-1918 годы) у Е.М. Та­те­во­ся­на и в московском ГСХМ (1918-1919 годы) у П.П. Кон­ча­лов­ско­го. В ран­них ра­бо­тах за­мет­но влия­ние французского им­прес­сио­низ­ма («De Profundis», 1919, КГ Ар­ме­нии, Ере­ван). В 1923-1936 годах ра­бо­тал в Па­ри­же; ряд его про­из­ве­де­ний соз­дан под влия­ни­ем сим­во­лиз­ма («Се­мья –- По­ко­ле­ние», 1925, Дом-му­зей Ко­ча­ра, Ере­ван), ана­ли­тического ку­биз­ма и сюр­реа­лиз­ма («Че­ло­век и го­род», 1933, со­б­ра­ние Иги­тя­на, Ере­ван).

С 1925 года соз­да­вал «Кар­ти­ны в про­стран­ст­ве» (из лис­то­во­го же­ле­за), сти­ли­сти­че­ски близ­кие скульп­ту­рам «от­кры­тых форм» Ж. Лип­ши­ца. Вер­нув­шись в Ар­ме­нию в 1936 году, об­ра­тил­ся к пат­рио­тической те­ме; его про­из­ве­де­ния от­ме­че­ны ге­рои­кой, экс­прес­си­ей сти­ли­зо­ван­ных форм (ил­лю­ст­ра­ции к эпо­су «Да­вид Са­сун­ский», гу­ашь, 1939, КГ Ар­ме­нии, Ере­ван; па­мят­ник Да­ви­ду Са­сун­ско­му в Ере­ва­не, брон­за, ба­зальт, 1959). В жи­во­пис­ных ра­бо­тах Кочара (жан­ро­вые ком­по­зи­ции, порт­ре­ты, на­тюр­мор­ты; мо­ну­мен­таль­ное пан­но «Ужа­сы вой­ны», 1962, соз­да­но под впе­чат­ле­ни­ем «Гер­ники» П. Пи­кас­со ) от­ра­же­но обо­ст­рён­но-чут­кое, тре­вож­ное вос­при­ятие ми­ра.

Государственная премия Армянской ССР (1967).