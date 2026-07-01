КОЧАР ЕРВАНД СЕМЁНОВИЧ
КОЧАР ЕРВАНД СЕМЁНОВИЧ - армянский живописец, график, скульптор.
Народный художник СССР (1976). Учился в тифлисской Школе живописи и скульптуры (1915-1918 годы) у Е.М. Татевосяна и в московском ГСХМ (1918-1919 годы) у П.П. Кончаловского. В ранних работах заметно влияние французского импрессионизма («De Profundis», 1919, КГ Армении, Ереван). В 1923-1936 годах работал в Париже; ряд его произведений создан под влиянием символизма («Семья –- Поколение», 1925, Дом-музей Кочара, Ереван), аналитического кубизма и сюрреализма («Человек и город», 1933, собрание Игитяна, Ереван).
С 1925 года создавал «Картины в пространстве» (из листового железа), стилистически близкие скульптурам «открытых форм» Ж. Липшица. Вернувшись в Армению в 1936 году, обратился к патриотической теме; его произведения отмечены героикой, экспрессией стилизованных форм (иллюстрации к эпосу «Давид Сасунский», гуашь, 1939, КГ Армении, Ереван; памятник Давиду Сасунскому в Ереване, бронза, базальт, 1959). В живописных работах Кочара (жанровые композиции, портреты, натюрморты; монументальное панно «Ужасы войны», 1962, создано под впечатлением «Герники» П. Пикассо) отражено обострённо-чуткое, тревожное восприятие мира.
Государственная премия Армянской ССР (1967).