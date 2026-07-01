КОБДЕН РИЧАРД

КОБДЕН (Cobden) РИЧАРД - британский по­ли­тический дея­тель.

Сын мел­ко­го фер­ме­ра. Ре­гу­ляр­ного об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил, с 14 лет за­ни­мал­ся тор­гов­лей. В 1831 году стал сов­ла­дель­цем сит­це­на­бив­ной фаб­ри­ки в Ман­че­сте­ре . Яв­лял­ся убе­ж­дён­ным про­тив­ни­ком ари­сто­кра­тического прав­ле­ния и сто­рон­ни­ком сво­бо­ды тор­гов­ли.

С 1838 года уча­ст­ник дви­же­ния за от­ме­ну по­шлин на вво­зи­мый в Ве­ли­ко­бри­та­нию хлеб, в 1839 воз­гла­вил Ли­гу про­тив хлеб­ных за­ко­нов (смотри так­же Фрит­ре­дер­ст­во). Ши­ро­ко ис­поль­зо­вал различные ме­то­ды аги­та­ции: вы­сту­п­ле­ние на ми­тин­гах, ор­га­ни­за­цию промышленных вы­ста­вок, пуб­ли­ка­цию бро­шюр. В 1841-1857 и 1859-1865 годах член Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та, где от­стаи­вал прин­ци­пы сво­бо­ды тор­гов­ли, под­дер­жи­вал внут­ри­по­ли­тические ре­фор­мы.

По­сле от­ме­ны хлеб­ных за­ко­нов в 1846 году и пе­ре­хо­да британского пра­ви­тель­ст­ва к ли­бе­раль­ной эко­но­мической по­ли­ти­ке мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по ев­ропейским стра­нам, в том числе по­бы­вал в Рос­сии, где был вос­тор­жен­но встре­чен. В по­сле­дую­щие го­ды уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и ра­бо­те кон­грес­сов ми­ра, ру­ко­во­дил Национальным обществом ми­ра. Вы­сту­пал за пре­ду­пре­ж­де­ние кон­флик­тов ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми, тре­бо­вал пре­кра­ще­ния Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов , кри­ти­ко­вал внеш­нюю по­ли­ти­ку Г.Дж. Т. Паль­мер­сто­на. В 1860 году ини­ции­ро­вал за­клю­че­ние Вели­ко­бри­та­ни­ей тор­го­во­го до­го­во­ра с Фран­ци­ей.

Сочинения:

England, Ireland and America. L., 1835;

Russia. Edinburgh, 1836;

Ли­га и борь­ба про­тив хлеб­ных за­ко­нов. Ре­чи в пар­ла­мен­те и на ми­тин­гах. М., 1899;

Speeches on questions of public policy. 3rd ed. L., 1908. Vol. 1;

Free trade; The political and economic works. L., 1995. Vol. 1–6.