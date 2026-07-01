КОБДЕН РИЧАРД
КОБДЕН (Cobden) РИЧАРД - британский политический деятель.
Сын мелкого фермера. Регулярного образования не получил, с 14 лет занимался торговлей. В 1831 году стал совладельцем ситценабивной фабрики в Манчестере. Являлся убеждённым противником аристократического правления и сторонником свободы торговли.
С 1838 года участник движения за отмену пошлин на ввозимый в Великобританию хлеб, в 1839 возглавил Лигу против хлебных законов (смотри также Фритредерство). Широко использовал различные методы агитации: выступление на митингах, организацию промышленных выставок, публикацию брошюр. В 1841-1857 и 1859-1865 годах член Палаты общин британского парламента, где отстаивал принципы свободы торговли, поддерживал внутриполитические реформы.
После отмены хлебных законов в 1846 году и перехода британского правительства к либеральной экономической политике много путешествовал по европейским странам, в том числе побывал в России, где был восторженно встречен. В последующие годы участвовал в подготовке и работе конгрессов мира, руководил Национальным обществом мира. Выступал за предупреждение конфликтов между государствами, требовал прекращения Крымской войны 1853-1856 годов, критиковал внешнюю политику Г.Дж. Т. Пальмерстона. В 1860 году инициировал заключение Великобританией торгового договора с Францией.
Сочинения:
England, Ireland and America. L., 1835;
Russia. Edinburgh, 1836;
Лига и борьба против хлебных законов. Речи в парламенте и на митингах. М., 1899;
Speeches on questions of public policy. 3rd ed. L., 1908. Vol. 1;
Free trade; The political and economic works. L., 1995. Vol. 1–6.