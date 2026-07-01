КОББЕТ УИЛЬЯМ

КОББЕТ (Cobbett) УИЛЬЯМ (настоящее имя и фа­ми­лия Пи­тер Пор­кь­ю­пайн (Por­cu­pine)) - английский ис­то­рик, пуб­ли­цист, по­ли­тический дея­тель.

Ро­дил­ся в се­мье мел­ко­го фер­ме­ра. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Ра­бо­тал клер­ком в ад­во­кат­ской кон­то­ре в Лон­до­не (1783-1784 годы). В 1784-1791 годах слу­жил стар­шим сер­жан­том в со­ста­ве английского пол­ка в Ка­на­де. Об­ви­нив офи­це­ров в зло­упот­реб­ле­ни­ях (1792 год), ос­та­вил во­енную служ­бу, эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию, а за­тем в США, где на­чал пуб­ли­ци­стическую дея­тель­ность.

В мно­го­численных пам­фле­тах [в том числе «Об эмиг­ра­ции Джо­зе­фа При­стли» («Observations on the emigration of Joseph Priestly», 1794 год) и др.] кри­ти­ко­вал американскую де­мо­кра­тию. По­сле воз­вра­ще­ния в 1800 году в Ве­ли­ко­брита­нию из­да­вал журнал «Political Register» (с 1802 года), в ко­то­ром аги­ти­ро­вал за ре­фор­му сис­те­мы пред­ста­ви­тель­ст­ва в пар­ла­мен­те, с ли­бераль­ных по­зи­ций под­вер­гал кри­ти­ке английскую со­ци­аль­ную и по­ли­тическую сис­те­му, ока­зав зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие общественного дви­же­ния пред­чар­ти­ст­ско­го пе­рио­да. По ини­циа­ти­ве Коббета в 1804 году бы­ла на­ча­та пуб­ли­ка­ция про­то­ко­лов пар­ла­мент­ских за­се­да­ний, в 1809 году - важ­ней­ших су­деб­ных про­цес­сов. За жё­ст­кую кри­ти­ку по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва был при­го­во­рён к тю­рем­но­му за­клю­че­нию (1810-1812 годы). Под уг­ро­зой аре­ста эмиг­ри­ро­вал в США (1817-1819 годы). В 1832 году из­бран в пар­ла­мент, но ожи­да­ний из­би­ра­те­лей не оп­рав­дал.

Наи­боль­шую из­вест­ность при­об­рёл труд Коббета «Ис­то­рия про­тес­тант­ской ре­фор­ма­ции в Анг­лии и Ир­лан­дии» («The history of the protestant re­for­mation in England and Ireland», vol. 1–2, 1824-1827 годы), в ко­тором главную при­чи­ну английской ре­фор­ма­ции Коббет ви­дел в стрем­ле­нии ко­ро­ля и выс­шей зна­ти за­вла­деть бо­гат­ст­вом ка­то­лической цер­к­ви. Боль­шое влия­ние на английскую об­щественную мысль ока­за­ло «За­ве­ща­ние ра­бо­чим» («A legacy to labourers», 1834 год), где Коббет под­верг кри­ти­ке маль­ту­зи­ан­ст­во. Ав­тор био­гра­фической ра­бо­ты о пре­зи­ден­те США Э. Джэксо­не («The life of Andrew Jak­son, President of the United States of Ameri­ca», 1834 год).

Сочинения:

Selections from political works. L., 1835–1836. Vol. 1–6;

The autobiography. L., 1967;

Selected writings. L., 1998. Vol. 1–6.