КОББЕТ УИЛЬЯМ
КОББЕТ (Cobbett) УИЛЬЯМ (настоящее имя и фамилия Питер Поркьюпайн (Porcupine)) - английский историк, публицист, политический деятель.
Родился в семье мелкого фермера. Систематического образования не получил. Работал клерком в адвокатской конторе в Лондоне (1783-1784 годы). В 1784-1791 годах служил старшим сержантом в составе английского полка в Канаде. Обвинив офицеров в злоупотреблениях (1792 год), оставил военную службу, эмигрировал во Францию, а затем в США, где начал публицистическую деятельность.
В многочисленных памфлетах [в том числе «Об эмиграции Джозефа Пристли» («Observations on the emigration of Joseph Priestly», 1794 год) и др.] критиковал американскую демократию. После возвращения в 1800 году в Великобританию издавал журнал «Political Register» (с 1802 года), в котором агитировал за реформу системы представительства в парламенте, с либеральных позиций подвергал критике английскую социальную и политическую систему, оказав значительное влияние на развитие общественного движения предчартистского периода. По инициативе Коббета в 1804 году была начата публикация протоколов парламентских заседаний, в 1809 году - важнейших судебных процессов. За жёсткую критику политики правительства был приговорён к тюремному заключению (1810-1812 годы). Под угрозой ареста эмигрировал в США (1817-1819 годы). В 1832 году избран в парламент, но ожиданий избирателей не оправдал.
Наибольшую известность приобрёл труд Коббета «История протестантской реформации в Англии и Ирландии» («The history of the protestant reformation in England and Ireland», vol. 1–2, 1824-1827 годы), в котором главную причину английской реформации Коббет видел в стремлении короля и высшей знати завладеть богатством католической церкви. Большое влияние на английскую общественную мысль оказало «Завещание рабочим» («A legacy to labourers», 1834 год), где Коббет подверг критике мальтузианство. Автор биографической работы о президенте США Э. Джэксоне («The life of Andrew Jakson, President of the United States of America», 1834 год).
Сочинения:
Selections from political works. L., 1835–1836. Vol. 1–6;
The autobiography. L., 1967;
Selected writings. L., 1998. Vol. 1–6.