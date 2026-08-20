КНЯЗЬ ПОТЁМКИН ТАВРИЧЕСКИЙ
КНЯЗЬ ПОТЁМКИН ТАВРИЧЕСКИЙ - российский эскадренный броненосец (с 1907 года линейный корабль).
Заложен в 1897 году (официально в 1898 году), строился в Николаевском адмиралтействе для Черноморского флота по проекту и под руководством инженера А.Э. Шотта, спущен на воду в 1900 году, с 1902 года достраивался в Севастополе (работами руководил В.В. Константинов), в строю с весны 1905 года. Экипаж 26 офицеров и 705 матросов (1905 год). Водоизмещение 12,9 тысяч тонн (проектное - 12,48 тысяч тонн), скорость 16 узлов (29,6 км/ч). Вооружение - орудия калибром 305 мм (4), 152 мм (16), 75 мм (14), 10 малокалиберных орудий; 5 торпедных аппаратов. До 1911 года являлся самым мощным кораблём Черноморского флота. Назван в честь светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического.
14(27) июня 1905 года, в ходе Революции 1905-1907 годов, на броненосце, находившемся на стрельбах в Тендровском заливе, вспыхнуло стихийное восстание, начавшееся с отказа (по призыву большевика матроса Г.Н. Вакуленчука, минного квартирмейстера А.Н. Матюшенко и др.) команды от обеда, приготовленного из некачественного мяса. Командир корабля капитан 1 ранга Е.Н. Голиков приказал арестовать зачинщиков (около 30-40 матросов), в результате возникла перестрелка (кто именно начал стрельбу, точно не установлено), в ходе которой были убиты 7 офицеров, в том числе Голиков и старший офицер капитан 2 ранга И.И. Гиляровский, ранее застреливший Вакуленчука. Другие офицеры и мичманы были взяты матросами под стражу и 16(29) июня отпущены на берег; младшего штурмана прапорщика Д.П. Алексеева вынудили стать командиром корабля, ещё 3 офицера примкнули к восставшим. Команда «Князя Потёмкина Таврического» обстреляла находившийся рядом миноносец № 267 и захватила его. Оба корабля перешли под командование судовой комиссии «Князя Потёмкина Таврического» (около 20 человек, председатель - Матюшенко), в тот же день пришли в Одессу, где имели место массовые забастовки и беспорядки. Похороны Вакуленчука вылились в политическую демонстрацию. К команде броненосца присоединились матросы гидрографического судна «Веха». 16(29) июня команда «Князя Потёмкина Таврического» произвела 3 холостых и 2 боевых выстрела по зданию, где проходило совещание военного командования, однако снаряды цели не достигли.
На следующий день к Одессе подошла эскадра, которой было приказано принудить «Князя Потёмкина Таврического» к сдаче, в крайнем случае - потопить. Она пыталась отрезать броненосец от Одессы, но потерпела неудачу. В тот же день усиленная эскадра вновь подошла к Одессе, вышедший к ней навстречу «Князь Потёмкин Таврический» дважды прошёл сквозь её строй и вернулся в порт. Матросы ряда кораблей эскадры приветствовали «Князя Потёмкина Таврического», а броненосец «Георгий Победоносец» был приведён командой в Одессу, в связи с чем другие корабли эскадры командование увело от Одессы. Противники восстания из команды «Георгия Победоносца» попытались 18 июня (1 июля) вывести корабль из порта, но были остановлены угрозой обстрела с броненосца «Князь Потёмкин Таврический» и посадили корабль на мель. В тот же день «Князь Потёмкин Таврический», миноносец № 267 и судно «Веха» ушли из Одессы в Румынию («Веха» отстала, её экипаж арестован в Николаеве).
19 июня (2 июля) корабли пришли в Констанцу, обнародовали обращения с требованием созвать всероссийское Учредительное собрание и с обязательством не предпринимать агрессивных действий против иностранных судов и портов. Румынские власти отказались снабдить корабли углём, пресной водой и продовольствием, поэтому они в тот же день покинули порт и 22 июня (5 июля) пришли в Феодосию, потребовав от властей снабдить их всем необходимым под угрозой обстрела города (было предоставлено только продовольствие). При попытке захватить 2 шхуны с углём в порту миноносец № 267 и паровой катер с броненосца были обстреляны с берега, несколько матросов убито и ранено. После этого оба корабля вновь ушли в Констанцу, где «Князь Потёмкин Таврический» 25 июня (8 июля) сдался румынским властям, гарантировавшим, что никто из команды не будет выдан России. Миноносец № 267 27 июня (10 июля) сдался в Севастополе. «Князь Потёмкин Таврический» был возвращён российскому флоту, в Россию пожелали вернуться свыше 40 матросов. Перед судом предстали 68 участников восстания на «Князе Потёмкине Таврическом»: трое приговорены к смертной казни (заменена каторгой), остальные - к каторге или исправительно-арестантским ротам. А.Н. Матюшенко тайно вернулся в Россию, был арестован и повешен (1907 год). Из команды «Георгия Победоносца» два матроса казнены, 53 человека приговорены к каторжным работам.
«Князь Потёмкин Таврический» переименован в «Пантелеймон» [29 сентября (12 октября)1905 года]. К 1912 году прошёл модернизацию. Участвовал в Первой мировой войне. С 1917 года в море не выходил. После Февральской революции назван «Потёмкин Таврический» [31 марта (13 апреля) 1917 года], затем - «Борец за свободу» [28 апреля (11 мая) 1917 года]. Корабль был выведен из строя британскими войсками при эвакуации из Севастополя (1919 год), затем разрезан на металл (начало 1920-х годов).
Восстание на «Князе Потёмкине Таврическом» стало сюжетом шедевра мирового киноискусства - советского кинофильма «Броненосец "Потёмкин"» (1925 год; режиссёр С. М. Эйзенштейн).
Исторические источники:
Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»: Воспоминания, материалы и документы. М.; П., 1924;
Восстание на броненосце «Потемкин» // Исторический архив. 1955. № 3.
Иллюстрации:
Эскадренный броненосец «Князь Потёмкин Таврический». Фото. Нач. 20 в. Архив БРЭ.