КНЯЗЬ ПОТЁМКИН ТАВРИЧЕСКИЙ

КНЯЗЬ ПОТЁМКИН ТАВРИЧЕСКИЙ - российский эс­кад­рен­ный бро­не­но­сец (с 1907 года ли­ней­ный ко­рабль).

За­ло­жен в 1897 году (офи­ци­аль­но в 1898 году), стро­ил­ся в Ни­ко­ла­ев­ском ад­ми­рал­тей­ст­ве для Чер­но­мор­ско­го фло­та по про­ек­ту и под руководством инженера А.Э. Шот­та, спу­щен на во­ду в 1900 году, с 1902 года до­ст­раи­вал­ся в Се­ва­сто­по­ле (ра­бо­та­ми ру­ко­во­дил В.В. Кон­стан­ти­нов), в строю с вес­ны 1905 года. Эки­паж 26 офи­це­ров и 705 мат­ро­сов (1905 год). Во­до­из­ме­ще­ние 12,9 тысяч тонн (про­ек­т­ное - 12,48 тысяч тонн), ско­рость 16 уз­лов (29,6 км/ч). Воо­ру­же­ние - ору­дия ка­либ­ром 305 мм (4), 152 мм (16), 75 мм (14), 10 ма­ло­ка­ли­бер­ных ору­дий; 5 тор­пед­ных ап­па­ра­тов. До 1911 года яв­лял­ся са­мым мощ­ным ко­раб­лём Чер­но­мор­ско­го фло­та. На­зван в честь свет­лей­ше­го князя Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го.

14(27) июня 1905 года, в хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов , на бро­не­нос­це, на­хо­див­шем­ся на стрель­бах в Тен­д­ров­ском заливе, вспых­ну­ло сти­хий­ное вос­ста­ние, на­чав­шее­ся с от­ка­за (по при­зы­ву боль­ше­ви­ка мат­ро­са Г.Н. Ва­ку­лен­чу­ка, мин­но­го квар­тир­мей­сте­ра А.Н. Ма­тю­шен­ко и др.) ко­ман­ды от обе­да, при­го­тов­лен­но­го из не­ка­че­ст­вен­но­го мя­са. Ко­ман­дир ко­раб­ля ка­пи­тан 1 ран­га Е.Н. Го­ли­ков при­ка­зал аре­сто­вать за­чин­щи­ков (около 30-40 мат­ро­сов), в ре­зуль­та­те воз­ник­ла пе­ре­стрел­ка (кто имен­но на­чал стрель­бу, точ­но не ус­та­нов­ле­но), в хо­де ко­то­рой бы­ли уби­ты 7 офи­це­ров, в том числе Го­ли­ков и стар­ший офи­цер ка­пи­тан 2 ран­га И.И. Ги­ля­ров­ский, ра­нее за­стре­лив­ший Ва­ку­лен­чу­ка. Другие офи­це­ры и мич­ма­ны бы­ли взя­ты мат­ро­са­ми под стра­жу и 16(29) ию­ня от­пу­ще­ны на бе­рег; млад­ше­го штур­ма­на пра­пор­щи­ка Д.П. Алек­сее­ва вы­ну­ди­ли стать ко­ман­ди­ром ко­раб­ля, ещё 3 офи­це­ра примк­ну­ли к вос­став­шим. Ко­ман­да «Князя Потёмкина Таврического» об­стре­ля­ла на­хо­див­ший­ся ря­дом ми­но­но­сец № 267 и за­хва­ти­ла его. Оба ко­раб­ля пе­ре­шли под ко­ман­до­ва­ние су­до­вой ко­мис­сии «Князя Потёмкина Таврического» (около 20 человек, председатель - Ма­тю­шен­ко), в тот же день при­шли в Одес­су, где име­ли ме­сто мас­со­вые за­бас­тов­ки и бес­по­ряд­ки. По­хо­ро­ны Ва­ку­лен­чу­ка вы­ли­лись в по­ли­тическую де­мон­ст­ра­цию. К ко­ман­де бро­не­нос­ца при­со­еди­ни­лись мат­ро­сы гид­ро­гра­фического суд­на «Ве­ха». 16(29) ию­ня ко­ман­да «Князя Потёмкина Таврического» про­из­ве­ла 3 хо­ло­стых и 2 бое­вых вы­стре­ла по зда­нию, где про­хо­ди­ло со­ве­ща­ние во­енного ко­ман­до­ва­ния, од­на­ко сна­ря­ды це­ли не дос­тиг­ли.

На сле­дую­щий день к Одес­се по­до­шла эс­кад­ра, ко­то­рой бы­ло при­ка­за­но при­ну­дить «Князя Потёмкина Таврического» к сда­че, в край­нем слу­чае - по­то­пить. Она пы­та­лась от­ре­зать бро­не­но­сец от Одес­сы, но по­тер­пе­ла не­уда­чу. В тот же день уси­лен­ная эс­кад­ра вновь по­до­шла к Одес­се, вы­шед­ший к ней на­встре­чу «Князь Потёмкин Таврический» два­ж­ды про­шёл сквозь её строй и вер­нул­ся в порт. Мат­ро­сы ря­да ко­раб­лей эс­кад­ры при­вет­ст­во­ва­ли «Князя Потёмкина Таврического», а бро­не­но­сец «Ге­ор­гий По­бе­до­но­сец» был при­ве­дён ко­ман­дой в Одес­су, в свя­зи с чем другие ко­раб­ли эс­кад­ры ко­ман­до­ва­ние уве­ло от Одес­сы. Про­тив­ни­ки вос­ста­ния из ко­ман­ды «Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца» по­пы­та­лись 18 ию­ня (1 ию­ля) вы­вес­ти ко­рабль из пор­та, но бы­ли ос­та­нов­ле­ны уг­ро­зой об­стре­ла с бро­не­нос­ца «Князь Потёмкин Таврический» и по­са­ди­ли ко­рабль на мель. В тот же день «Князь Потёмкин Таврический», ми­но­но­сец № 267 и суд­но «Ве­ха» уш­ли из Одес­сы в Ру­мы­нию («Ве­ха» от­ста­ла, её эки­паж аре­стован в Ни­ко­ла­еве).

19 ию­ня (2 ию­ля) ко­раб­ли при­шли в Кон­стан­цу, об­на­ро­до­ва­ли об­ра­ще­ния с тре­бо­ва­ни­ем со­звать все­рос­сий­ское Уч­ре­дительное со­б­ра­ние и с обя­за­тель­ст­вом не пред­при­ни­мать аг­рес­сив­ных дей­ст­вий про­тив иностранных су­дов и пор­тов. Румынские вла­сти от­ка­за­лись снаб­дить ко­раб­ли уг­лём, пре­сной во­дой и про­до­воль­ст­ви­ем, по­это­му они в тот же день по­ки­ну­ли порт и 22 ию­ня (5 ию­ля) при­шли в Фео­до­сию, по­тре­бо­вав от вла­стей снаб­дить их всем не­об­хо­ди­мым под уг­ро­зой об­стре­ла го­ро­да (бы­ло пре­до­став­ле­но толь­ко про­до­воль­ст­вие). При по­пыт­ке за­хва­тить 2 шху­ны с уг­лём в пор­ту ми­но­но­сец № 267 и па­ро­вой ка­тер с бро­не­нос­ца бы­ли об­стре­ля­ны с бе­ре­га, несколько мат­ро­сов уби­то и ра­не­но. По­сле это­го оба ко­раб­ля вновь уш­ли в Кон­стан­цу, где «Князь Потёмкин Таврический» 25 ию­ня (8 ию­ля) сдал­ся румынским вла­стям, га­ран­ти­ро­вав­шим, что ни­кто из ко­ман­ды не бу­дет вы­дан Рос­сии. Ми­но­но­сец № 267 27 ию­ня (10 ию­ля) сдал­ся в Се­ва­сто­по­ле. «Князь Потёмкин Таврический» был воз­вра­щён российскому фло­ту, в Рос­сию по­же­ла­ли вер­нуть­ся свыше 40 мат­ро­сов. Пе­ред су­дом пред­ста­ли 68 уча­ст­ни­ков вос­ста­ния на «Князе Потёмкине Таврическом»: трое при­го­во­ре­ны к смерт­ной каз­ни (за­ме­не­на ка­тор­гой), ос­таль­ные - к ка­тор­ге или ис­пра­ви­тель­но-аре­стант­ским ро­там. А.Н. Ма­тю­шен­ко тай­но вер­нул­ся в Рос­сию, был аре­сто­ван и по­ве­шен (1907 год). Из ко­ман­ды «Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца» два мат­ро­са каз­не­ны, 53 человека при­го­во­ре­ны к ка­торж­ным ра­бо­там.

«Князь Потёмкин Таврический» пе­ре­име­но­ван в «Пан­те­лей­мон» [29 сентября (12 октября)1905 года]. К 1912 году про­шёл мо­дер­ни­за­цию. Уча­ст­во­вал в Первой ми­ро­вой вой­не. С 1917 года в мо­ре не вы­хо­дил. По­сле Февральской ре­во­лю­ции на­зван «По­тём­кин Тав­ри­че­ский» [31 марта (13 апреля) 1917 года], за­тем - «Бо­рец за сво­бо­ду» [28 апреля (11 мая) 1917 года]. Ко­рабль был вы­ве­ден из строя британскими вой­ска­ми при эва­куа­ции из Се­ва­сто­по­ля (1919 год), за­тем раз­ре­зан на ме­талл (начало 1920-х годов).

Вос­ста­ние на «Князе Потёмкине Таврическом» ста­ло сю­же­том ше­дев­ра ми­ро­во­го ки­но­ис­кус­ст­ва - советского кинофильма «Бро­не­но­сец "По­тём­кин"» (1925 год; режиссёр С. М. Эй­зен­штейн).

Исторические источники:

Вос­ста­ние на бро­не­нос­це «Князь По­тем­кин-Тав­ри­че­ский»: Вос­по­ми­на­ния, ма­те­риа­лы и до­ку­мен­ты. М.; П., 1924;

Вос­ста­ние на бро­не­нос­це «По­тем­кин» // Ис­то­ри­че­ский ар­хив. 1955. № 3.

Иллюстрации:

Эс­кад­рен­ный бро­не­но­сец «Князь По­тём­кин Тав­ри­че­ский». Фо­то. Нач. 20 в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)