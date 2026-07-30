КНУДСЕН ЯКОБ
КНУДСЕН ЯКОБ - датский писатель.
Получил теологическое образование. Печатался с 1887 года. В созданных под влиянием идей Ф. Ницше, С. Кьеркегора и Л. Н. Толстого романах «Старый священник» («Den gamle Præ st», 1899 год), «Брожение» («Gjæ ring», 1902 год), «Очищение» («Afklaring», 1902 год), «Сильный духом» («Sind», 1903 год), «Учитель Уруп» («Lærer Urup», 1909 год); романной дилогии о жизни М. Лютера «Страх» («Angst», 1912 год) и «Мужество» («Mod», 1914 год) и др. показал, как усвоенные в процессе воспитания нравственные представления заставляют человека следовать голосу совести вопреки общественной морали.
В своих религиозно- философских сочинениях пытался объединить христианскую доктрину с естественно-научными воззрениями: «Христианские штудии» («Christelige Foredrag», 1893 год), «Философия жизни» («Livsfilosofi», 1908 год), а также сборнике статей «Размышления и воспоминания» («Ide og erindring», опубликован в 1949 год).
Сочинения:
Romaner og fortællinger. Kbh., 1917. Bd 1–5.