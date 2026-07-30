КНУДСЕН ЯКОБ

КНУДСЕН ЯКОБ - датский писатель.

По­лу­чил тео­ло­гическое об­ра­зо­ва­ние. Пе­ча­тал­ся с 1887 года. В соз­дан­ных под влия­ни­ем идей Ф. Ниц­ше , С. Кьер­ке­го­ра и Л. Н. Тол­сто­го ро­ма­нах «Ста­рый свя­щен­ник» («Den gamle Præ st», 1899 год), «Бро­же­ние» («Gjæ ring», 1902 год), «Очи­ще­ние» («Afklaring», 1902 год), «Силь­ный ду­хом» («Sind», 1903 год), «Учи­тель Уруп» («Lærer Urup», 1909 год); ро­ман­ной ди­ло­гии о жиз­ни М. Лю­те­ра «Страх» («Angst», 1912 год) и «Му­же­ст­во» («Mod», 1914 год) и др. по­ка­зал, как ус­во­ен­ные в про­цес­се вос­пи­та­ния нрав­ст­вен­ные пред­став­ле­ния за­став­ля­ют че­ло­ве­ка сле­до­вать го­ло­су со­вес­ти во­пре­ки об­щественной мо­ра­ли.

В сво­их ре­лигиозно- фи­лософских со­чи­не­ни­ях пы­тал­ся объ­еди­нить хри­сти­ан­скую док­три­ну с ес­тественно-на­учными воз­зре­ния­ми: «Хри­сти­ан­ские шту­дии» («Christelige Foredrag», 1893 год), «Фи­ло­со­фия жиз­ни» («Livsfilosofi», 1908 год), а так­же сборнике ста­тей «Раз­мыш­ле­ния и вос­по­мина­ния» («Ide og erin­dring», опубликован в 1949 год).

Сочинения:

Romaner og fortællinger. Kbh., 1917. Bd 1–5.

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