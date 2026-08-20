КНУД II ВЕЛИКИЙ (KNUD DEN STORE)

С 1016 года король Англии, с 1018 – король Дании, с 1028 – король Норвегии. Отец – датский король Свен Вилобородый, мать – Гунхильда. Представитель древней скандинавской династии Кнутлингов. Первая жена – Эльфгифа Нортгемптонская, вторая – вдова Эдмунда II Эмма Нормандская. От обоих браков к Кнуда родилось четверо детей.

В 1013-1014 гг. Кнуд принял участие в набеге отца на Англию, во время которого Свен умер. Датчане провозгласили королем Кнуда, однако Витенагемот восстановил на престоле Этельреда II.

В 1015 году Кнуд вернулся в Англию с новым войском. В 1016 году в битве при Ассандуне одержал окончательную победу над молодым английским королем Эдмундом II. По мирному договору Кнуд получил земли к северу от Темзы, а Эдмунд – землю к югу, включая Лондон. Однако после внезапной смерти Эдмунда в ноябре 1016 года, Кнуд стал королем над всей Англией.

Правление в Англии началось с казней неугодной Кнуду английской знати. Чтобы заручиться поддержкой англичан, женился на вдове Эдмунда II Эмме Нормандской и объявил их сына Хардакнута своим наследником. Поделил королевство на 4 графства: Уэссекс, Мерию, Восточную Англию и Нортумбрию.

В 1018 году Кнуд стал королем Дании после смерти своего старшего брата Харальда II. Кнуд объявил наследником датской короны сына Хардакнута, оставил при нем регентом мужа своей сестры ярла Ульфа и в 1020 году вернулся в Англию.

В 1026 году, воспользовавшись отсутствием Кнуда и заручившись поддержкой Ульфа, в Данию вторглись король Норвегии Олаф II и король Швеции Анунд Якоб. Кнуд собрал войско, прибыл в Данию и начал войну, в которой одержал победу. Это подтолкнуло его к завоеванию Норвегии в 1028 году, в результате чего Кнуд получил еще одну корону.

В 1027 году Кнуд направился в Рим, чтобы принять участие в коронации императора Священной Римской империи Конрада II. В Риме он заключил договор с папой и подружился с молодым императором. Кнуд договорился с Конрадом о браке своей дочери Гунхильды и его сына Генриха, за что император передал ему в управление земли Шлезвиг-Голштейна.

Объединенное королевство, которым правил Кнуд, часто называют Североморской Империей. Однако он в большей степени занимался английскими делами: раздавал земли, восстанавливал и строил церкви, восстановил старые законы и пр.

Кнуд Великий умер 12 ноября 1035 года и был похоронен в Винчестерском соборе в Дорсете.

Исторические источники:

Encomium Emmae Reginae. / ed. and tran. Campbell A. Camden 3rd series; no. 72. London, 1949;

Flateyjarbok: En samling af Norske Konge-saegar / ed. Vigfússon G. and Unger C. R. 3 Vols. Christiania [Oslo], 1860-1868;

Адам Бременский. Деяния архиепископов гамбургской церкви // Немецкие анналы и хроники X—XI столетий / Пер. И. В. Дьяконова и В. В. Рыбакова. М., 2012;

Снорри Стурлусон. Круг Земной = Heimskringla / отв. ред.: М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980;

Титмар Мерзебургский. Хроника / Пер. И. В. Дьяконова. М., 2009.

Иллюстрации:

Автор неизвестен. Миниатюра с Кнудом Великим из книги королевских генеалогий (XIV век).

Автор статьи: Перепечкин К. В.