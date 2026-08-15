КНОП ЛЮДВИГ

Предприимчивый немец

Людвиг Кноп (Лев Герасимович) родился 15 мая 1821 г. в г. Бремен. Происходил из немецкого бюргерства. Обучался в коммерческом училище, изучал хлопковое дело на фабрике текстильной компании «Де Джерси» в Манчестере. В 1839 г. К. перебрался в Москву. Трудился коммивояжером фирмы «Де Джерси».

После отмены в 1842 г. британского запрета на экспорт хлопчатобумажного оборудования хлопковая промышленность России вступила в новую стадию развития. К. добился исключительного права на поставку в Российскую империю оборудования для прядения и ткачества фирмы «Платт Бразерс» и паровых двигателей фирмы «Хик Харгрейве».

Русские промышленники стали заказывать К. оборудование. Первым стал С.В. Морозов. К. должен был поставить оборудование на Никольскую мануфактуру. Поскольку англичане предпочитали вести торговые операции за наличный счет К. уговорил фирму «Де Джерси» предоставить ему кредит на поставку оборудования под прибыли, которые С.В. Морозов мог получить в будущем. В итоге предприятие получило необходимое оборудование.

Крупнейший «поставщик»

Вслед за С.В. Морозовым к К. стали обращаться и другие представители купеческого сословия. Это позволило К. всего в течение четырех лет соорудить восемь прядилен в центральной России.

В 1852 г. К., «Де Джерси» и «Платт Бразерс» организовали фирму «L Knoop & Co».

К. удалось создать сеть прядильных фабрик на территории России. В 1896 г. их было 1017. Но они не были механизированы и нуждались в средствах. Именно в эти годы К. выступил посредником между русскими предпринимателями и кредиторами.

К. организовывал производство с чистого листа. Занимался полным переоборудованием предприятий. Он занимался поставками английских машин, нанимал специалистов для сборки оборудования.

Популярность К. была очевидна. К нему выстраивалась очередь из желающих организовать фабрику. К. начинал работать с клиентом только после детального изучения его кредитной истории и возможностей.

Чертежи новых предприятий изготавливались в Англии, в России строились по ним корпуса, сюда же завозилось оборудование, которое собирали специалисты-англичане. На протяжении нескольких лет они следили за состоянием машин.

Схема получения средств К. была проста. Он получал долю в бизнесе, который расширял. В итоге он оказался связан с 200 российскими текстильными предприятиями. К. помог строительству 187 ткацких фабрик, в том числе предприятий Морозовых, Хлудовых, Гарелиных, В.В. Якунчикова. «Платт бразерс» посталяла оборудование только К.

В 1850-е гг. К. превратился в крупнейшего поставщика американского хлопка в Россию. Он даже в годы войны в Северной Америке закупал сырье большими оптовыми партиями по приемлемым ценам.

Собственная фабрика

К. мечтал о своей собственной фабрике. В 1856 г. он нашел участок неподалеку от Нарвы – Кренгольм. В 1857 г. создано «Товарищество Кренгольмской мануфактуры». За короткий срок фабрика стала крупнейшей в России. Указом Александра II в 1877 г. получил титул барона.

Умер К. 16 августа 1894 г. в родном Бремене.

Семья

Супруга – Луиза. Дети: Андрей, Федор.