КНОБЕЛЬСДОРФ ГЕОРГ ВЕНЦЕСЛАУС ФОН

КНОБЕЛЬСДОРФ ГЕОРГ ВЕНЦЕСЛАУС ФОН - немецкий архитектор.

В 1729 года оставил начатую в юности военную карьеру и занялся живописью и архитектурой. Профессионального образования не получил. В 1736 году посетил с учебной целью Италию, в 1740 году - Францию и Фландрию. В 1732-1746 годах при дворе кронпринца Пруссии Фридриха (с 1740 года короля Фридриха II Великого). С 1740 года главный хранитель «королевских дворцов, домов и садов» Пруссии.

Первая постройка Кнобельсдорфа - ротондальный храм Аполлона в Нойруппине (1734 год), представляющий собой парковый павильон в античных формах. Под руководством Кнобельсдорфа осуществлялась перестройка дворца кронпринца и планировка парка в Райнсберге (1737-1740 годы). По вступлении Фридриха II на престол Кнобельсдорф разработал проект ансамбля нового королевского дворца в Берлине (осуществлено только здание Оперного театра, 1740-1743 годы, ныне Не­мец­кая го­су­дар­ст­вен­ная опе­ра ; перестраивалась в середине XIX и середине XX века), в котором классицистические внешние формы сочетались с рокайльным интерьером. В 1740-1741 годах перепланировал охотничьи угодья в Берлине (Тиргартен) в регулярный городской парк. Также в Берлине расширил дворец Мон-Бижу в стиле рококо (1738-1742 годы, не сохранился), пристроил к дворцу Шарлоттенбург новое крыло в формах раннего классицизма (1740-1746 годы) с Белым залом и Золотой галереей в стиле рококо. В 1744-1752 годах Кнобельсдорф осуществил перестройку ба­роч­но­го королевского дворца в Потсдаме (не сохранился) в формах рококо, оформил окружающий его парк. В 1745-1747 годах создал шедевр архитектуры рококо - дворец Сан-Суси в Потсдаме, используя эскизы Фридриха II; в 1746-1751 годах разбил вокруг него парк с павильонами. В 1752 году построил для гугенотской общины Потсдама Французскую церковь по образцу Пан­те­о­на в Ри­ме.

Кнобельсдорф работал как живописец, писал портреты членов королевской семьи, пейзажи. Собрал значительную коллекцию живописи и графики, в основном голландских мастеров XVII века.

Иллюстрация:

Г. В. Кно­бельс­дорф. Зо­ло­тая га­ле­рея Но­во­го фли­ге­ля двор­ца Шар­лот­тен­бург в Бер­ли­не. 1740–46. Архив БРЭ.

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