КНИЖНИК

КНИЖНИК - в иудаизме должностное лицо, переписчик священных текстов.

Институт книжников существовал уже в эпоху Царств, с X века до нашей эры (2 Цар. 8:16-18; 4 Цар. 18:18). В период Вто­ро­го Хра­ма (конец VI века до нашей эры - 70 год нашей эры) книжник - мудрец, законоучитель, толкователь Писания. Самым знаменитым из книжников был Ездра (Езд. 7:6-10), один из политических лидеров Израиля V века до нашей эры, инициатор создания канона священных текстов.

Во времена Ии­су­са Хри­ста большинство книжников по религиозно-политическим убеждениям были фарисеями, учение которых стало основой талмудической традиции. Переписчики продолжали играть большую роль в общине и в средние века, пока постепенно значительная часть общественных функций не перешла в ведение законоучителей-раввинов.

Нормы современного иудаизма не требуют, чтобы переписчик Писания был раввином или знатоком Закона. Однако он обязан соблюдать религиозные предписания и точно знать и исполнять установления, связанные с переписыванием священных книг.

Второе значение: В русской традиции распространённое название средневековых писателей, редакторов, а также начётчиков и знатоков священных книг.

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