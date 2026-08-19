КНИГОВЕДЕНИЕ
КНИГОВЕДЕНИЕ - комплексная наука о книге; изучает процессы её создания и функционирования.
Традиционно включает историю книги, науки об издательском деле, полиграфии, искусстве оформления книги, изучение книжной торговли. Ряд исследователей понимают книговедение более широко, причисляя к книговедческим дисциплинам библиотековедение, библиографию, а также исследования в области психологии, социологии и философии книги. Современное книговедение анализирует книжную культуру как в синхронном, так и диахронном аспектах, прогнозирует её развитие.
В качестве научной дисциплины книговедение утвердилось после издания трудов австрийского учёного М. Дениса «Очерк библиографии» (1774 год) и «Введение в книговедение» (1778 год), выделившего в составе библиографии отдельные отрасли знания - историю рукописной и печатной книги, типографское дело, библиотековедение, каталогизацию и др. Во Франции теоретическое обоснование книговедение получило на рубеже XVIII-XIX веков из-за необходимости систематического описания книг, реквизированных во время Французской революции XVIII века.
Большое значение имела программа курса по книговедению, созданная Ф. К. Лером, включавшая историю письма, рукописных текстов и инкунабул, а также принципы работы с книгой, методы классификации и описания редких изданий. В «Толковом словаре библиологии» (1804 год) Э.Г. Пеньо (Франция) были проведены разграничения между библиографией, задача которой - описание и классификация книг, и книговедением, изучающим теорию библиографии и принципы систематизации человеческих знаний вообще. В начале XIX века вслед за трудами немецкого учёного М. В. Шреттингера распространился термин «библиотековедение», теоретическое обоснование которого проведено К. Дзяцко и Ф. Эйхлером (Германия), исследовавшими социально-политическое влияние книги.
В начале XX века в работах К. Хеблера (Германия) и др. разрабатывались аспекты истории шрифтов, инкунабудоведения и гутенберговедения (история изобретения книгопечатания И. Гутенбергом). В 1919 году в Лозанне по инициативе Н. А. Рубакина был создан Институт библиологии, в котором преимущественно развивались библиосоциология и библиопсихология. Чешский учёный Л. Я. Живни предложил разделение книговедческих дисциплин на теоретические и практические (книга «Библиография и библиология. Понятие, предмет и развитие», 1936 год; и др.). Книговедение 2-й половины XX века представлено различными школами.
В 1960-2000-е годы социологическая школа книговедения концентрируется на анализе взаимоотношений автора и читателя, истории письма и чтения: П. Мейер-Дом (Германия), французские учёные Р. Ш. Эскарпи (книга «Революция в мире книг», 1965 год), Р. Эстиваль и др. Скептическая школа была основана Г. М. Мак-Люэном (книга «Галактика Гуттенберга: становление человека печатающего», 1962 год); в её основе - тезис об исчерпанности возможностей бумажной книжной культуры и неизбежном переходе к электронным формам создания и хранения информации. Функциональная школа трактует книговедение как комплексную науку, описывающую всё многообразие книжной культуры: К. Мигонь, К. Гломбиевский (Польша). Вопросы общей теории книговедения разрабатывали Г. Грундман, Г. Зихелынмидт, И. Кирхнер (Германия), Х. М. де Суза (Испания), Г. Леман-Хаупт (США), С. Басси (Италия) и др.
У истоков книговедения в России стоял В. С. Сомиков, который в сочинении «Опыт российской библиографии» (ч. 1-5, 1813-1821 годы) отдавал приоритет изучению искусства книгопечатания. Впервые термин «книговедение» в отечественную науку ввёл В. Г. Анастасевич в статье «О необходимости в содействии русскому книговедению» (1820 год), определяя книговедение как «науку наук», исследующую всю систему знания, содержащегося в книгах. Н. М. Лисовский определил цели и задачи книговедения, выделив в нём три исследовательских направления - производство, распространение и описание книги (статьи «Книговедение как предмет преподавания, его сущности и задачи», 1915 год; «Книговедение, его предмет и задачи», издано посмертно, 1922 год; и др.). А. М. Ловягин, основатель Русского библиологического общества в Санкт-Петербурге (1899 год), выступил с критикой идей Лисовского, считая необходимым изучение книги не как материального изделия, но как «произведения человеческого духа».
Этот подход был развит в работах М. Н. Куфаева («Проблемы философии книги», 1924 год; и др.), представляющего философско-социологическое направление в отечественном книговедении, а также А. И. Малеина и В. Я. Адарюкова, стоявшего у истоков фундаментального коллективного труда «Книга в России» (т. 1-2, 1924-1925 годы). В СССР работали НИИ книговедения (1920-1933 годы), Институт книги, документа и письма Академии Наук СССР (1931-1936 годы; в 1936 году вошёл в состав Института истории Академии Наук СССР). Многообразные аспекты книговедения разрабатывали А. А. Покровский, И. П. Осипова, А. Л. Леонтьев, Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин, А. И. Рейтблат, В. Н. Ляхов, П. Н. Берков, Б. С. Боднарский, Р. С. Гиляревский, А. В. Мезьер, А. И. Маркушевич, Н. В. Здобнов, О. Г. Ласунекий и др.
История книгопечатания и книговедения в России - предмет изучения в работах П. К. Симони, А. А. Беловицкой, Е. Л. Немировского, а также С. В. Белова. «Синтетическая» концепция книговедения в духе идей функциональной школы характерна для трудов А. И. Барсука; общая теория книговедения, а также теория редактирования текстов разрабатывалась Н. М. Сикорским и др. Крупнейший современный центр изучения книги в Российской Федерации - Московский государственный университет печати.