КНАЙФЕЛЬ АЛЕКСАНДР АРОНОВИЧ

КНАЙФЕЛЬ АЛЕКСАНДР АРОНОВИЧ - российский ком­по­зи­тор , заслуженный де­ятель ис­кусств РФ (1996 год).

Окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции Б. А. Арапова (1967 год). В сочинениях пользуется средствами алеаторики, до­де­ка­фо­нии , сонорики, минимализма, применяет графическую нотацию и др.; большое значение в музыкальной системе Кнайфеля имеет символика чисел. Произведения для музыкального театра: опера «Кентервильское привидение» (по О. Уайльду, 1965 год, поставлен 1974 год, Ленинград), «хореографическая фантасмагория» «Петроградские воробьи» (1967 год, поставлен 1979 год, Ленинград), балет «Медея» («Колхидская волшебница», 1969 год), «хореотория» «Жанна д’Арк» (1970 год), «24 картинки с антрактом для театра играющих, поющих и танцующих» «Алиса в стране чудес» (2002 год) и др.

Пишет также на ду­хов­ные тек­сты («Agnus Dei», 1985 год; «Canticum canticorum "Восьмая глава" для храма, хоров и виолончели», 1993 год). Среди других произведений Кнайфеля - «150000000» (дифирамб для хора и оркестра, по поэме В. В. Мая­ков­ско­го , 1966 год), «Жанна» (пассионы, 1978 год), «Глупая лошадь» («15 историй для певицы и пианиста», 1981 год), «Ника» («в 72 фрагментах с 17 исполнителями», 1984 год), «Безумие» («postpostscriptum для камерного оркестра», 1987 год), Литания (для оркестра, 1988 год), «Лестница Иакова» («glossolalia тринадцати», 1992 год), «Сие дитя» (для камерного оркестра, 1997 год); «Сказка о рыбаке и рыбке» (для скрипки, виолончели и смешанного хора, 2002 год); музыка к фильмам.

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