КНАППЕРТСБУШ ХАНС

КНАППЕРТСБУШ ХАНС - немецкий дирижёр .

Изучал философию в Боннском университете, в 1908-1910 годах учился в Кёльнской консерватории по классу дирижирования Ф. Штайнбаха и по классу фортепиано Работал как дирижёр в 1910-1912 годах в театре Мюлльхайма, в те же годы ассистировал Х. Рихтеру и режиссёру 3. Вагнеру (смотрите Вагнер, семья) в постановках Байрёйтского фестиваля.

В 1914 году руководил фестивалем Р. Ваг­не­ра в Ни­дер­лан­дах.Работал в оперных театрах Эльберфельда (1913-1918 годы, директор и дирижёр), Лейпцига (1918 годы), Дессау (1919-1922 годы). Возглавлял Баварскую государственную оперу в Мюнхене (1922-1935 годы, 1945 год; провёл 54 постановки).

Неоднократно гастролировал в СССР (1926-1929 годы). В 1936 году уволен из Баварской государственной оперы за нелояльность к национал-социалистическим властям. В 1936-1945 годах жил в Вене, дирижировал спектаклями Венской государственной оперы (в том числе «Князь Игорь» А. П. Бородина, 1941 год; работал там до 1955 года), оркестром Венской филармонии (с 1937 года), неоднократно выступал на Зальцбургском фестивале (1929-1955 годы).

В 1938-1944 годах работал также с Берлинским филармоническим оркестром. В 1945 году вернулся в Мюнхен, в 1950-е годы концертировал во многих европейских странах, часто выступал в Париже. Дирижировал операми Р. Вагнера в миланском театре «Ла Ска­ла» («Тристан и Изольда», 1957 год, и «Летучий голландец», 1959 год). С 1951 года музыкальный руководитель Байрёйтского фестиваля, где состоялось последнее выступление Кнаппертсбуша (опера Р.Вагнера «Парсифаль», 1964 год).

Кнаппертсбуш - один из крупнейших интерпретаторов Вагнера, осуществил полные записи большинства его опер; многие из записей считаются стилистически эталонными. Романтически эмоционально исполнял произведения А. Брукнера, Р. Штрауса, П. И. Чай­ков­ско­го (5-я и 6-я сим­фо­нии, сюи­та из ба­ле­та «Щел­кун­чик»).

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