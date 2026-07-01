КНАБЕ Георгий Степанович

Родился 20.08.1920, г. Коканд, Узбекистан. Окончил отделение западноевропейских языков и литературы филологического факультета МГУ в 1943 г.

Кандидат филологических наук (1955), Докторская диссертация : «Корнелий Тацит и социально-политич. противоречия раннего принципата в Риме» (1983).

В 1945—1946 работал в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков. В 1946—1949 — на курсах иностранных языков Мосгороно. В 1949—1956 — в Курском государственном педагогическом институте. В 1956—1961 — в Академии педагогических наук. В 1961—1990 — во Всесоюзном государственном институте кинематографии. В 1990—1992 — в Московском государственном университете

Профессор (1985). С 1992 – главный научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета. Вице-президент Российской ассоциации антиковедов. Член редакционно-издательского совета международного журнала по классической традиции (International Journal of the Classical Tradition). Член бюро международного издания «Корпус античных ваз» (Corpus Vasorum antiquorum).

Область интересов : Всеобщая история, методология, культурология. Культура и история Древнего Рима. Рецепция античной культуры (в первую очередь римской) в России. Семиотика совр. культуры. Ист. биография.

Сочинения: Тацит. История. Соч. В 2 т. Л., 1969. Т. 2 (подг. к печати, пер., комм., в соавт.);

Корнелий Тацит: Время. Жизнь. Книги. М., 1981;

Древний Рим – история и повседневность. Очерки. – М., 1986;

Воображение знака: Медный всадник Фальконе и Пушкина. М., 1993 (Чтения по истории и теории культуры / РГГУ; Вып. 3);

Цицерон. Эстетика. Трактаты. Речи. Письма. М.: Искусство, 1994;

Москва и "московский текст" русской культуры: Сб. ст. М., 1998. 225 с.

Русская античность: Содержание, роль и судьба античного населения в культуре России. М.: Российск. гос.гумат. ун-т, 1999, 240 с.

Арбатская цивилизация и арбатский миф; Русская античность: Содержание, роль и судьба античного населения в культуре России: Программа-конспект лекц. курса / РГГУ. М., 1999.

Кнабе Г. С. Местоимения постмодерна. — М, 2004.

Кнабе Г. С. Европа с римским наследием и без него. — СПб, 2011