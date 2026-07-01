КЛЮГЕ ГАНС ГЮНТЕР ФОН

КЛЮГЕ ГАНС ГЮНТЕР ФОН - германский вое­на­чаль­ник, генерал-фельдмаршал (1940 год).

Из семьи прусского военного, получившего в 1913 году потомственное дворянство. По окончании кадетского корпуса в 1901 году поступил на воинскую службу в артиллерию. В годы Первой ми­ро­вой вой­ны офицер генштаба. С 1919 года в рейхсвере.

После установления в Германии нацистской диктатуры сделал быструю карьеру: в 1933 году присвоено звание генерал-майора, назначен инспектором войск связи; в 1934 году генерал-лейтенант, командир дивизии и командующий 6-м военным округом; в 1938 году генерал артиллерии, командующий 6-й группой сухопутных войск; в 1939 году генерал-полковник.

Во время германо-польской войны 1939 года, Французской кампании 1940 года и после нападения на СССР командовал 4-й армией. С 16.12.1941 года главнокомандующий группой армий «Центр» на советско-германском фронте. 12.10.1943 года тяжело пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, был освобождён от занимаемой должности, до июля 1944 года находился на лечении. После выписки из госпиталя назначен главнокомандующим германскими войсками в Западной Европе.

16.08.1944 года отстранён от должности по подозрению в причастности к за­го­во­ру 20 ию­ля 1944 года . Вы­зван­ный в став­ку, по до­ро­ге по­кон­чил с со­бой, при­няв яд. В пред­смерт­ном пись­ме А. Гит­ле­ру заверял его в своей преданности и призывал заключить мир с западными державами. Похоронен в местечке Бёне (ныне в черте города Ратенов, земля Бранденбург), где в 1930 году приобрёл имение. После войны труп Клюге был извлечён из могилы неизвестными, его местонахождение не установлено.

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