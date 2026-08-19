КЛЫЧЕВ ИЗЗАТ НАЗАРОВИЧ

КЛЫЧЕВ ИЗЗАТ НАЗАРОВИЧ - туркменский жи­во­пи­сец и гра­фик, народный художник СССР (1973 год), действительный член Академии Художеств СССР (1988 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1983 год).

Учился в Туркменском художественном училище (1940-1942 годы) у Ю. П. Данешвар, ИЖСА (1947-1953 годы) у Б. В. Иогансона, Ю. М. Непринцева; работал в творческой мастерской А. М. Ге­ра­си­мо­ва (1954-1958 годы).

Произведениям Клычева (серия «Моя Туркмения», 1963-1965 годы; триптих «День радости», 1967 год, Туркменский музей изобразительных искусств, Ашхабад; «Завтра праздник», 1972 год; «Заботы о мире», 1981 год) присущи монументализация образов, обобщённость и лаконизм выразительных средств, графическая чёткость и интенсивность яркого цветового пятна, острый линейный ритм.

Исполнял также порт­ре­ты современников, натюрморты, рисунки, иллюстрации к туркменским народным сказкам. Искусство Клычева оказало влияние на творчество туркменских художников, выступивших в 1960-х годах. Преподавал в Туркменском художественном училище в Ашхабаде (1953-1954 годы). Государственная премия СССР (1967 год), Государственная премия Туркменской ССР (1968 год). Награждён орденом Ленина (1983 год).

Иллюстрация:

И. Н. Клы­чев. «Ра­дость». Цент­раль­ная часть трип­ти­ха «День ра­до­сти». 1967. Турк­мен­ский му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кус­ств (Аш­ха­бад). Архив БРЭ.

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