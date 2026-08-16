КЛУЭ

КЛУЭ - французские живописцы и рисовальщики, нидерландцы по происхождению, отец и сын.

Жан (Же­ан­не) [около 1480-1485 годов (?), Эно(?), Южные Ни­дер­лан­ды - ме­ж­ду июлем 1540 года и но­яб­рём 1541 года, Па­риж], круп­ней­ший мас­тер французского порт­ре­та XVI века. Вероятно, был сыном живописца Мишеля Клове (Clauwet; ? - после 1519 года). Ж. Клуэ работал при дворе Франциска I (1516-1536 годы; с 1523 года первый придворный живописец). Близкий по стилю фламандцам Я. Гос­сар­ту , Й. ван Клеве, Б. ван Орлею, Ж. Клуэ использовал композиционные решения и технику рисунка красным и чёрным мелом своих предшественников Ж. Фуке и Ж. Перреаля, а также общую культуру рисунка Леонардо да Винчи.

Весь корпус приписываемых Ж. Клуэ портретов (свыше 130) определён на основе аналогий с единственной документированной работой (живописный портрет Г. Бюде, 1536 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Наиболее ранними являются карандашные портреты сподвижников Фран­ци­ска I в битве при Мариньяно (граф д’Этамп, А. де Монморанси и др., 1519-1520 годы, Музей Конде, Шантийи), созданные для ми­ниа­тюр «Ком­мен­та­ри­ев к Галль­ской вой­не» (Национальная библиотека, Париж; Британская библиотека, Лондон).

В серии портретов членов королевской семьи и приближённых Франциска I зеркальное сходство сочетается с устойчивой репрезентативной схемой – погрудный срез фигуры в трёхчетвертном развороте, отстранённый взгляд, иератичность; вместе с тем подчёркиваются индивидуальные особенности моделей. В портретах «испанок» (фрейлин королевы - Пачеко, А. Манриквес и др., все - 1530-1535 годы, Музей Конде) появляются большая живость в передаче характера модели, объёмная проработка, поиск более сложных хроматических отношений. Живописные портреты менее непосредственны, однако отличаются тонкой проработкой цвета (Франциск I, около 1525-1535 годов, Лувр, Париж; «Неизвестный с томиком Петрарки», около 1530-1535 годов, Хэмптон-корт, Лондон, и др.). Ж. Клуэ - первый профессиональный портретист, ограничивший себя работой в одном этом жанре.

Франсуа (прозвище Жане) [около 1516-1520 годов, Тур(?) - 22.9.1572, Париж], работал при дворах Франциска I, Генриха II, Франциска II, Кар­ла IX (с 1540 года первый придворный живописец). Используя в большинстве портретных произведений схему, созданную его отцом, привнёс во французскую живопись тип парадного портрета в рост (конный портрет Франциска I, 1540 год, галерея Уффици, Флоренция; Карл IX, около 1561 года и около 1570 года, оба - Художественно-исторический музей, Вена; Елизавета Австрийская, 1571 год, Лувр, Париж). В карандашных портретах он тщательно моделирует светотенью объёмы, прорабатывая лицо, костюм, детали, доводя произведение до полной законченности (король Франции Генрих II, 1559 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург; Елизавета Французская, 1559 год; Маргарита Валуа, около 1560 года, оба - Музей Конде).

Исполняя портрет своего друга, аптекаря П. Кюта (1562 год, Лувр), художник обращается к типу камерного портрета, близкого произведениям художников итальянского маньеризма А. Бронзино и Ф. Сальвиати. Ф. Клуэ расширяет границы портретного жанра (вводя в него обнажённую натуру и жанровые мотивы) в картине «Купающаяся женщина» (около 1570 года, Национальная галерея искусств, Вашингтон), вероятно, наделённой аллегорическим смыслом, как и «Купание Дианы» (около 1550-1560 годов, Музей изобразительных искусств, Руан) - редкий пример обращения художника к мифологическому жанру, стилистически близкий Фонтенбло школе.

Иллюстрация:

Ф. Клуэ. Порт­рет ко­ро­ля Фран­ции Кар­ла IX. Италь­ян­ский ка­ран­даш, сан­ги­на. 1566. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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