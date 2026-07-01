КЛОЧКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

КЛОЧКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - российский кни­го­про­да­вец-бу­ки­нист, ан­тик­вар, биб­лио­фил.

Потомственный книготорговец. Купец 2-й гильдии. В конце 1870-х годов учился в одном из частных пансионов Санкт-Пе­тер­бур­ге . В начале 1880-х годов унаследовал книжную лавку отца в Санкт-Петербурге. В 1884 году одним из первых открыл магазин («Букинист В. И. Клочков») на Литейном проспекте, вскоре ставшем центром букинистической торговли в городе (к 1915 году в Петрограде работало 15 букинистических магазинов).

Клочков поставил дело букинистической торговли на профессиональную основу. С 1885 года регулярно выпускал каталоги редких антикварных книг (в 1885-1915 годах вышло 576 выпусков), а также каталоги утерянных книжных раритетов [так называемые desiderata (латинский) - пожелания, намерения], с помощью которых приобретал интересовавшие его издания. Тогда же Клочков одним из первых ввёл книжный торговый знак (с 1900-х годов использовал его как свой экслибрис).

По образцу книжных лавок И. В. Слёнина и А. Ф. Смирдина превратил свой магазин в салон, ставший к концу 1880-х годов одним из культурных центров Санкт-Петербурга. В магазине-салоне Клочкова постоянно встречались любители книги, литераторы А. А. Блок, А. И. Ку­прин , Н. С. Лес­ков , Д. Н. Ма­мин-Си­би­ряк, учё­ные В. А. Ве­ре­ща­гин , П. А. Ефремов, Д. А. Ровинский, А. Д. Торопов, художники А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере и др. Клочков целиком выкупал редкие книжные собрания, благодаря чему были сохранены библиотеки графа С. А. Апраксина, В. И. Асташева, светлейшего князя М. С. Воронцова, М. И. Семевского, Д. А. Ровинского.

Большую часть выкупленных им ценных собраний Клочков продавал и передавал безвозмездно в Императорскую публичную библиотеку (ныне РНБ) и в некоторые музейные архивы, часть включал в собственную коллекцию (насчитывала сотни редких изданий). Клочков участвовал в составлении многих частных библиотек, среди них - крупнейшая библиотека по истории Европейской России и Сибири Г. В. Юдина. Клочков - один из учредителей «Кружка любителей русских изящных изданий» (1903-1915 годы).

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