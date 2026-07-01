КЛИСУРА (букв. «ущелье»)

Автономная территориальная единица в составе фемы , представлявшая собой, как правило, укрепленный горный проход или крепость с ближайшей округой.

Перманентная угроза нападения противника и необходимость наблюдения за ним вынуждали византийское правительство держать в порубежных фемах постоянные воинские подразделения. Эти регулярные формирования набирались из добровольцев и располагались не по всему периметру границы, а в ключевых ее пунктах – крепостях, прикрывавших дорожные коммуникации и горные перевалы (клисуры). Будучи в ведении стратига, солдаты клисуры на период боевых действий не вливались в фемное ополчение, а оставались на передовой линии обороны, защита которой до подхода основных сил являлась центральной задачей немногочисленного гарнизона клисуры. Большинство клисур, во главе которых стояли клисурархи, находились в Азии, в то время как на Балканах известно только об одной клисуре – Стримон.

По мере усложнения фемного строя и расширения территории Византии, некоторые клисуры реорганизовывались в полноценные фемы. Так, в начале Х в. армянский динат на ромейской службе Млех-Ментц отвоевал у арабов значительную область с новопостроенными крепостями Ликанд и Цаманд. Данный район, первоначально получивший статус клисуры, ок. 917 г. был преобразован в фему Ликанд, стратигом которой стал тот же Млех-Ментц.

Возникнув не позднее конца VII в., клисуры постепенно исчезли в течение Х в., во всяком случае, затем упоминания о них не встречаются.

Автор статьи: А. Н. Слядзь