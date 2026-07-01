КЛИРИДИС ГЛАФКОС ИОАННУ
КЛИРИДИС ГЛАФКОС ИОАННУ - государственный и политический деятель Кипра.
Из семьи адвоката. Окончил философские и юридические факультеты Лондонского университета. В 1939-1945 годах служил в ВВС Великобритании, участник Второй мировой войны. В 1951-1960 годах занимался адвокатской практикой, принимал участие в национально-освободительной борьбе киприотов. В 1959-1960 годах министр юстиции Временного правительства Кипра.
После достижения Кипром независимости (16.08.1960 года) в 1960-1976 годов председатель Палаты представителей (парламента). С 1961 года лидер правой Единой партии национально мыслящих, принявшей в 1976 году название Демократический сбор. В июле 1974 года во время военного переворота, организованного при поддержке Греции, на короткое время был арестован.
С августа 1974 года занимал в правительстве Кипра посты министров - иностранных дел, обороны, внутренних дел. В 1978, 1983 и 1988 годах баллотировался на пост президента, но потерпел поражение. После образования в 1983 году Турецкой Республики Северного Кипра выступал за мирное урегулирование противоречий между греческой и турецкой общинами и восстановление государственного единства Кипра. В 1993 году одержал победу на президентских выборах.
После вступления в должность вынес на рассмотрение программу создания на Кипре федеративного государства с предоставлением широкой автономии турецким и греческим общинам, инициировал переговоры с лидером турецкой общины Р. Денкташем, которые, однако, закончились безрезультатно. В 1998 году переизбран президентом на второй срок. В 2003 году возобновил переговоры с турецкой стороной, на которых была достигнута договорённость о правилах пересечения демаркационной линии. На президентских выборах 2003 года проиграл Т. Пападопулосу.