КЛИРИДИС ГЛАФКОС ИОАННУ

КЛИРИДИС ГЛАФКОС ИОАННУ - государственный и политический деятель Кипра.

Из се­мьи ад­во­ка­та. Окон­чил фи­лософские и юри­дические факультеты Лон­дон­ско­го университета. В 1939-1945 годах слу­жил в ВВС Ве­ли­ко­бри­та­нии, уча­ст­ник Второй ми­ро­вой вой­ны . В 1951-1960 годах занимался адвокатской практикой, принимал участие в национально-освободительной борьбе киприотов. В 1959-1960 годах министр юстиции Временного правительства Кипра.

После достижения Кипром независимости (16.08.1960 года) в 1960-1976 годов председатель Палаты представителей (парламента). С 1961 года лидер правой Единой партии национально мыслящих, принявшей в 1976 году название Демократический сбор. В июле 1974 года во время военного переворота, организованного при поддержке Греции, на короткое время был арестован.

С августа 1974 года занимал в правительстве Кипра посты министров - иностранных дел, обороны, внутренних дел. В 1978, 1983 и 1988 годах баллотировался на пост президента, но потерпел поражение. После образования в 1983 году Турецкой Республики Северного Кипра выступал за мирное урегулирование противоречий между греческой и турецкой общинами и восстановление государственного единства Кипра. В 1993 году одержал победу на президентских выборах.

После вступления в должность вынес на рассмотрение программу создания на Кипре федеративного государства с предоставлением широкой автономии турецким и греческим общинам, инициировал переговоры с лидером турецкой общины Р. Денк­та­шем , ко­то­рые, од­на­ко, за­кон­чи­лись без­ре­зуль­тат­но. В 1998 году переизбран президентом на второй срок. В 2003 году возобновил переговоры с турецкой стороной, на которых была достигнута договорённость о правилах пересечения демаркационной линии. На президентских выборах 2003 года проиграл Т. Пападопулосу.

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