КЛИО, КЛИЯ (др.-греч. Κλειώ, лат. Clio)

В древнегреческой мифологии одна из девяти муз .

Клио (ср. др.-греч κλέος «молва», «слава», κλέω «прославляю»), как и другие олимпийские музы, – дочь Зевса и Мнемосины (Hesiod. Theog., 52-64; 76-80; Apollod., I, 3, 1). Клио считалась матерью фракийского царя Реса и Гименея (Schol. [Eur.] Rhes., 346), а также Гиакинфа (Apollod., I, 3, 3) и Орфея (Schol. Hom. Il., X, 435).

В античной традиции Клио называется не только в числе девяти муз: у Симонида она – нимфа источников, у Гигина – нереида, у Вергилия – океанида. Первоначально функции муз четко не разделялись, однако начиная с од Пиндара и Вакхилида Клио связывается с покровительством музыке и пению (ср. Horat. Carm., I, 12, 2); на вазах изображалась с музыкальными инструментами (самое раннее изображение – на так называемой вазе Франсуа ). В эллинистическое время, когда делались попытки закрепить за каждой из девяти муз определенный род музыкального и поэтического творчества, Клио считалась покровительницей героических песен, риторики, искусства прорицания и, особенно, истории. В последующие времена она представлялась преимущество музой истории; в изобразительном искусстве (статуях, картинах, мозаиках, саркофагах) ее атрибутом является свиток или книга и иногда стиль (палочка для письма).

Иллюстрации:

1. Клио, муза истории. Саркофаг Муз. Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.

2. Муза, читающая свиток (возможно, Клио). Аттический краснофигурный лекиф из Беотии. ОК. 435-425 гг. до н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова