КЛИМЕНТ VIII (ИППОЛИТО АЛЬДОБРАНДИНИ)

Климент VIII (Ипполито Альдобрандини) (24.02.1536, Фано — 03.03.1605, Рим) — римский папа с 30 января 1592.

Продолжил политику католической Реформации (см. Контрреформация ), прибегая к суровым мерам по наведению порядка в церкви и в Риме, во внешней политике противопоставил безраздельному влиянию Испании поддержку Франции. Являясь отпрыском старинной флорентийской семьи, будущий папа изучал каноническое право и служил при курии, довольно поздно принял обеты (1580), но быстро стал кардиналом — в 1585 (вслед за старшим братом Джованни, 1570) и занимал важные посты в церковной иерархии, в частности, он был легатом в Польше в 1588, в период споров за корону.

При нем было предпринято издание новой версии латинской Вульгаты, так называемой Клементины (1592, 1593, 1598), ставшее каноническим почти на 300 лет. В 1596 опубликован обновленный Индекс запрещенных книг . В 1597 К. VIII основал Конгрегацию (комиссию) De Auxiliis («О помощи благодати») для разрешения спора между доминиканцами и иезуитами о свободе воли, но окончательный вердикт не был вынесен по соображениям церковной политики. К. VIII признал французским королем Генриха IV после его отречения от протестантизма 25 июля 1593 и 17 сентября 1595 отпустил грехи и благословил его. Генрих в свою очередь поддержал притязания папы на Феррару, заявленные по случаю смерти последнего герцога Эсте Альфонсо II в 1597. 2 мая 1598 при содействии К. VIII был заключен Вервенский мир между Испанией и Францией. С 1595 папа поддерживал и финансировал войну с турками в Венгрии при участии ряда восточноевропейских властителей.

К. VIII объявил юбилей 1600 с полным отпущением грехов для паломников, которых насчитывали до 3 млн; сам папа принимал участие в покаянных церемониях. В том же году по обвинению в ереси в Риме был казнен Дж. Бруно. При К. VIII принимались антииудейские законы: евреям было запрещено торговать в Авиньоне и жить вне гетто в Риме и Анконе.

23 декабря 1595 представители Киевской православной митрополии были приняты в Ватикане и признали главенство папы, после чего 8 октября 1596 была подписана Брестская уния . К. VIII одобрил употребление нового напитка кофе, но осудил курение табака. При К. VIII было назначено 53 новых кардинала, в том числе два его племянника. Папа собирался устроить коронование в Риме лавровым венком Торквато Тассо, чему помешала кончина поэта. Архитектор Карло Мадерна при К. VIII работал над храмом Св. Петра и другими постройками в Ватикане. Гробница К. VIII находится в Паолинской капелле церкви Санта Мария Маджоре.

Лит.: Fattori M. T. Clemente VIII e il Sacro Collegio 1592—1605: meccanismi istituzionali ed accentramento di governo. Stuttgart 2004;Imorde J. Rom 1600. Sakralität, Medialitat, Öffentlichkeit im eucharistischen Kult Clemens’ VIII // Staging Festivity. Theater und Fest in Europa. Tübingen u.a., 2009. S. 57—88; Jaschke H. «Das persönliche Regiment» Clemens’ VIII. Zur Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats // Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. Bd. 65. Rom, 1970. S. 133—144; Louant A. L’intervention de Clément VIII dans le traité de Vervins // Bulletin de l’Institut historique Belge de Rome. V. 12. Bruxelles, 1932. P. 127—186; Pomponio R. Il Papa che bruciò Giordano Bruno. Casale Monferrato, 2003.